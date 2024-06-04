1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«А еще — парк Городская роща, Цепной мост, дворец Александра и собор святого Матьяша, одно из красивейших сооружений города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
23%
Групповая
2 часа
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
«Кроме того, рассмотрите цепной мост Сечени, гору Геллерт и памятник самому таинственному королю Венгрии — Святому Иштвану»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30€23 за человека
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«Гора Геллерт — вы услышите историю этого места и увидите подтверждающие ее Цитадель, Философский сад и памятник Свободе»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«Рассмотрев достопримечательности площади, прогуляемся по набережной, откуда видны Будайская гора, здание Парламента и гора Геллерт»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
«Поднявшись наверх, рассмотрим гору Геллерт и вспомним легенды, полюбуемся видами и раскроем тайны Королевского дворца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
«А поднявшись на гору Геллерт, насладитесь прекрасными видами и рассмотрите древнюю Цитадель и монумент Свободы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
«Вид моего родного города с высоты горы Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«Радость телу принесёт купание в целебной голубой воде в подземной пещере, а взгляду — замок у горного озера»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Перед вами предстанут знаменитые площадь Героев и здание парламента Венгрии, вы заглянете в Будайскую крепость и посетите Рыбацкий бастион, проедете по проспекту Андраши и охватите взглядом панораму Будапешта с горы Геллерт»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«Вы увидите здесь крупнейшую церковь страны — живописно расположенную на холме базилику Святого Адальберта — и узнаете, что хранится в ее сокровищнице»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Я приготовила для вас маршрут, сочетающий удивительные пейзажи, изысканную архитектуру и очарование маленьких городов»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Мы поднимемся на Крепостную гору, где находятся Будайская крепость и ансамбль Королевского дворца»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
«И с площади у церкви оцените виды на Балатон с пейзажами полуострова»
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
«Природа не пожалела для Венгрии густых лесов, термальных источников и горных склонов, но всё-таки главным украшением страны можно смело назвать озеро Балатон»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
«Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт — и всё это в сияющей вечерней подсветке»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€37 за человека
Индивидуальная
2 часа
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«С набережной вам откроется прекрасный вид на Будайскую гору и гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
«А маршрут составлен так, чтобы вы смогли увидеть все самые красивые достопримечательности города: гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент, мосты и другие постройки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
«Поездка в живописный винный регион»
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€90 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
«Мы с вами посмотрим на гостевые юрты, отыщем загадочный камень и полюбуемся видами на горы и Дунай»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
«Прокатитесь по самым красивым мостам Будапешта и насладитесь панорамой города с Крепостной горы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, горой Геллерт»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
«Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
«Вас ждёт знакомство с ещё одним нетипичным общественным транспортом: канатная дорога «Либего» поднимёт нас на будайскую гору Яноша»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
«И пока вы будете любоваться природой Венгрии, гид расскажет о ее истории, о королевских династиях и об интересных местах по пути — например, о Секешфехерваре, первой столице государства»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
«На берегу одного из озер вам откроется прекрасный вид на замок Вайдахуньяд — эклектичную постройку, сочетающую элементы самых знаменитых сооружений Венгрии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите своеобразные постройки — домики под тростниковой крышей, построенные из местного вулканического камня»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
«Рассматривая барочный фасад, вы узнаете о значении и владельцах Бельведера, а после немного прогуляетесь по живописному парку с цветами и скульптурами»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Плавая на теплоходе, вы полюбуетесь Парламентом, Будайской крепостью, горой Геллерт и другими достопримечательностями — под аккомпанемент национальных мелодий, с ужином и дегустацией пяти видов венгерских вин»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
«На набережной не спеша выпьем чашку кофе и обсудим цвет воды озера (поверьте, здесь есть на что обратить внимание)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
«Перед вами предстанут белоснежные кружевные горы — эти узоры создают кальций и ветер»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
«гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент и другие объекты»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
«Мы приготовили для вас маршрут, объединяющий природу, архитектуру, кухню и богатое прошлое страны»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Уголок природы в центре мегаполиса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
«Сначала мы исследуем кварталы Крепостной горы, потом отправимся на другой берег города и прогуляемся по улицам Пешта»
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от €23 за человека
Круиз
1 час
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€19 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«Со смотровой площадки перед дворцом, открывается панорама на Варкерт базар- совсем недавно отлично отреставрированный парк с изящными строениями, гору Геллерт и статую Свободы»
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA4 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
- IIryna3 июня 2024Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
- ННастя2 июня 2024Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- ААртур31 мая 2024Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
- ДДобрыня29 мая 2024Всё очень понравилось! Большое спасибо!
- ВВалерия28 мая 2024Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
- ВВиталий27 мая 2024Большое спасибо, все было очень интересно, тут работают профессионалы!
- ВВячеслав27 мая 2024Всё на высшем уровне!
- MMaxim26 мая 2024На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Природа и пейзажи»
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