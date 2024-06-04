Познавательные экскурсии на природе в Будапеште

Найдено 59 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Будапеште на русском языке, цены от €19, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«А еще — парк Городская роща, Цепной мост, дворец Александра и собор святого Матьяша, одно из красивейших сооружений города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
150 за всё до 4 чел.
Буда - путешествие во времени
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
293 отзыва
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
«Кроме того, рассмотрите цепной мост Сечени, гору Геллерт и памятник самому таинственному королю Венгрии — Святому Иштвану»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3023 за человека
Будапешт - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«Гора Геллерт — вы услышите историю этого места и увидите подтверждающие ее Цитадель, Философский сад и памятник Свободе»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
195 за всё до 7 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«Рассмотрев достопримечательности площади, прогуляемся по набережной, откуда видны Будайская гора, здание Парламента и гора Геллерт»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 10 чел.
Ключ к сердцу Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
«Поднявшись наверх, рассмотрим гору Геллерт и вспомним легенды, полюбуемся видами и раскроем тайны Королевского дворца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
134 за всё до 5 чел.
Будапешт вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
230 отзывов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
«А поднявшись на гору Геллерт, насладитесь прекрасными видами и рассмотрите древнюю Цитадель и монумент Свободы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Будапешт - гордость мадьяров
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
189 отзывов
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
«Вид моего родного города с высоты горы Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
214 за всё до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«Радость телу принесёт купание в целебной голубой воде в подземной пещере, а взгляду — замок у горного озера»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
210 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Перед вами предстанут знаменитые площадь Героев и здание парламента Венгрии, вы заглянете в Будайскую крепость и посетите Рыбацкий бастион, проедете по проспекту Андраши и охватите взглядом панораму Будапешта с горы Геллерт»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«Вы увидите здесь крупнейшую церковь страны — живописно расположенную на холме базилику Святого Адальберта — и узнаете, что хранится в ее сокровищнице»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Я приготовила для вас маршрут, сочетающий удивительные пейзажи, изысканную архитектуру и очарование маленьких городов»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
560 за всё до 4 чел.
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от 107 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Мы поднимемся на Крепостную гору, где находятся Будайская крепость и ансамбль Королевского дворца»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
«И с площади у церкви оцените виды на Балатон с пейзажами полуострова»
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
53 отзыва
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
«Природа не пожалела для Венгрии густых лесов, термальных источников и горных склонов, но всё-таки главным украшением страны можно смело назвать озеро Балатон»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за человека
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Групповая
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
«Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт — и всё это в сияющей вечерней подсветке»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
37 за человека
Самые красивые площади Пешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«С набережной вам откроется прекрасный вид на Будайскую гору и гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
Полет на самолете над Будапештом
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
«А маршрут составлен так, чтобы вы смогли увидеть все самые красивые достопримечательности города: гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент, мосты и другие постройки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
«Поездка в живописный винный регион»
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
90 за человека
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
«Мы с вами посмотрим на гостевые юрты, отыщем загадочный камень и полюбуемся видами на горы и Дунай»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339289 за всё до 4 чел.
Величественный Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
«Прокатитесь по самым красивым мостам Будапешта и насладитесь панорамой города с Крепостной горы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 125 за всё до 10 чел.
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
13 отзывов
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, горой Геллерт»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
69 за человека
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
«Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
65 за человека
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
«Вас ждёт знакомство с ещё одним нетипичным общественным транспортом: канатная дорога «Либего» поднимёт нас на будайскую гору Яноша»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
«И пока вы будете любоваться природой Венгрии, гид расскажет о ее истории, о королевских династиях и об интересных местах по пути — например, о Секешфехерваре, первой столице государства»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
450 за всё до 7 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
«На берегу одного из озер вам откроется прекрасный вид на замок Вайдахуньяд — эклектичную постройку, сочетающую элементы самых знаменитых сооружений Венгрии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите своеобразные постройки — домики под тростниковой крышей, построенные из местного вулканического камня»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
69 отзывов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
«Рассматривая барочный фасад, вы узнаете о значении и владельцах Бельведера, а после немного прогуляетесь по живописному парку с цветами и скульптурами»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
100 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Плавая на теплоходе, вы полюбуетесь Парламентом, Будайской крепостью, горой Геллерт и другими достопримечательностями — под аккомпанемент национальных мелодий, с ужином и дегустацией пяти видов венгерских вин»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Три жемчужины Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 3 чел.
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
«На набережной не спеша выпьем чашку кофе и обсудим цвет воды озера (поверьте, здесь есть на что обратить внимание)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
440 за всё до 7 чел.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
«Перед вами предстанут белоснежные кружевные горы — эти узоры создают кальций и ветер»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
«гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент и другие объекты»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
«Мы приготовили для вас маршрут, объединяющий природу, архитектуру, кухню и богатое прошлое страны»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
450 за всё до 7 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Уголок природы в центре мегаполиса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
593 отзыва
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
«Сначала мы исследуем кварталы Крепостной горы, потом отправимся на другой берег города и прогуляемся по улицам Пешта»
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 23 за человека
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
1 отзыв
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Будайская крепость - королевский маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
90 за всё до 10 чел.
Классический Будапешт
Групповая
3 часа
16 отзывов
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«Со смотровой площадки перед дворцом, открывается панорама на Варкерт базар- совсем недавно отлично отреставрированный парк с изящными строениями, гору Геллерт и статую Свободы»
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • I
    Iryna
    3 июня 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
  • Н
    Настя
    2 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично
  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
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    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • А
    Артур
    31 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
  • Д
    Добрыня
    29 мая 2024
    Ну как не полюбить Будапешт
    Всё очень понравилось! Большое спасибо!
  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Большое спасибо, все было очень интересно, тут работают профессионалы!
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Классический Будапешт
    Всё на высшем уровне!
  • M
    Maxim
    26 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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