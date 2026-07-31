Лучшее время для посещения Балатонфюреда, Тихани, Кестхея и Хевиза - летние месяцы с июня по август. В это время погода теплая и солнечная, что идеально подходит для прогулок и купания в термальных водах. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно путешествовать, так как меньше туристов и более мягкий климат. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но некоторые активности могут быть ограничены из-за холодной погоды.

Вас ждет увлекательное путешествие по побережью Балатона. Вы посетите Балатонфюред, известный своими целебными источниками и архитектурными памятниками. В Тихане увидите бенедиктинское аббатство и насладитесь видами на озеро. В Кестхее откроете

для себя дворцово-парковый ансамбль Фештетичей. Завершением экскурсии станет посещение термального озера Хевиз, где можно окунуться в целебные воды. Трансфер включен в стоимость, обед и входные билеты оплачиваются отдельно. Не забудьте купальные принадлежности для посещения озера

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красота и изящество Балатонфюреда

В север-восточной части озера вы посетите бальнеологический курорт, прославившийся благодаря целебным минеральным источникам. Прогуляетесь по прекрасной аллее Робинбраната Тагора, расположенной вдоль набережной Балатона. Оцените панорамы «венгерского моря» и встретите лебедей с дикими уточками. Познакомитесь с историей аристократического курорта и его памятниками архитектуры. Увидите дом-музей писателя Мора Йокаи, Круглую церковь и бывшую летнюю резиденцию епископа Васари. А на площади Кошута прямо из бювета сможете отведать целебной воды.

Аббатство в романтичном Тихане

Переместимся на полуостров немного южнее Балатонфюреда. Здесь вы откроете прекрасное место, богатое историей, сказочной архитектурой, сувенирными лавками, кафе и ресторанами. При желании посетите музей кукол. Ну а главная достопримечательность — бенедиктинское аббатство Святого Аньоша, основанное в далеком 1046 году. В его крипте находится единственное сохранившееся королевское захоронение 1060 года. Вы рассмотрите великолепные резные алтари, покрытые золотом. И с площади у церкви оцените виды на Балатон с пейзажами полуострова.

Великолепный Фештетичей

Путешествие продолжится в Кестхее — старейшем городке побережья. Вы осмотрите его жемчужину — дворцово-парковый ансамбль, построенный в стиле необарокко в конце 18 века. Гуляя по территории комплекса и ухоженному парку с фонтанами, вы узнаете историю одного из крупнейших дворцов Венгрии и рода Фештетичей. Также я расскажу об уникальной коллекции книг, хранящихся в стенах дворца.

Единственное термальное озеро в Европе

Чудесным завершением дня станет посещение озера Хевиз всего в 6 км от Кестхея в одноименном городке, уютном и зеленом. Поверхность водоема покрыта прекрасными водяными лилиями, завезенными из Индии. Вы сможете продолжить древнюю традицию термальных ванн — целебной силой озера пользовались еще со времен Римской империи. А я расскажу историю водолечебницы, основанной в конце 18 века графом Фештетичем.

Организационные детали