Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии

Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро

Индивидуально
для 7 чел.
В путешествии по побережью Балатона вы познакомитесь с уютными городками, богатыми целебными источниками.

Я покажу дома писателей, резиденции епископов и места с фантастическими панорамами.

Расскажу о наследии одного из древнейших аббатств Венгрии и знатном роде Фештетичей.

А в единственном термальном озере Европы вы сможете приобщиться к традиции, восходящей к древним римлянам.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
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Что вас ожидает

Красота и изящество Балатонфюреда

В север-восточной части озера вы посетите бальнеологический курорт, прославившийся благодаря целебным минеральным источникам. Прогуляетесь по прекрасной аллее Робинбраната Тагора, расположенной вдоль набережной Балатона. Оцените панорамы «венгерского моря» и встретите лебедей с дикими уточками. Познакомитесь с историей аристократического курорта и его памятниками архитектуры. Увидите дом-музей писателя Мора Йокаи, Круглую церковь и бывшую летнюю резиденцию епископа Васари. А на площади Кошута прямо из бювета сможете отведать целебной воды.

Аббатство в романтичном Тихане

Переместимся на полуостров немного южнее Балатонфюреда. Здесь вы откроете прекрасное место, богатое историей, сказочной архитектурой, сувенирными лавками, кафе и ресторанами. При желании посетите музей кукол. Ну а главная достопримечательность — бенедиктинское аббатство Святого Аньоша, основанное в далеком 1046 году. В его крипте находится единственное сохранившееся королевское захоронение 1060 года. Вы рассмотрите великолепные резные алтари, покрытые золотом. И с площади у церкви оцените виды на Балатон с пейзажами полуострова.

Великолепный Фештетичей

Путешествие продолжится в Кестхее — старейшем городке побережья. Вы осмотрите его жемчужину — дворцово-парковый ансамбль, построенный в стиле необарокко в конце 18 века. Гуляя по территории комплекса и ухоженному парку с фонтанами, вы узнаете историю одного из крупнейших дворцов Венгрии и рода Фештетичей. Также я расскажу об уникальной коллекции книг, хранящихся в стенах дворца.

Единственное термальное озеро в Европе

Чудесным завершением дня станет посещение озера Хевиз всего в 6 км от Кестхея в одноименном городке, уютном и зеленом. Поверхность водоема покрыта прекрасными водяными лилиями, завезенными из Индии. Вы сможете продолжить древнюю традицию термальных ванн — целебной силой озера пользовались еще со времен Римской империи. А я расскажу историю водолечебницы, основанной в конце 18 века графом Фештетичем.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается обед, входные билеты в аббатство и на термальное озеро
  • Необходимо иметь при себе купальные принадлежности. Детям до 12 лет купание в термальном озере не рекомендовано.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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