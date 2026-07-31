Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Путешествие по побережью Балатона включает посещение курортов, исторических мест и термального озера. Узнайте больше о Венгрии и её культурном наследии
Вас ждет увлекательное путешествие по побережью Балатона. Вы посетите Балатонфюред, известный своими целебными источниками и архитектурными памятниками. В Тихане увидите бенедиктинское аббатство и насладитесь видами на озеро. В Кестхее откроете читать дальшеуменьшить
для себя дворцово-парковый ансамбль Фештетичей. Завершением экскурсии станет посещение термального озера Хевиз, где можно окунуться в целебные воды. Трансфер включен в стоимость, обед и входные билеты оплачиваются отдельно. Не забудьте купальные принадлежности для посещения озера
Лучшее время для посещения Балатонфюреда, Тихани, Кестхея и Хевиза - летние месяцы с июня по август. В это время погода теплая и солнечная, что идеально подходит для прогулок и купания в термальных водах. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно путешествовать, так как меньше туристов и более мягкий климат. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но некоторые активности могут быть ограничены из-за холодной погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Аллея Робинбраната Тагора
Дом-музей Мора Йокаи
Круглая церковь
Бенедиктинское аббатство Святого Аньоша
Дворцово-парковый ансамбль Фештетичей
Описание экскурсии
Красота и изящество Балатонфюреда
В север-восточной части озера вы посетите бальнеологический курорт, прославившийся благодаря целебным минеральным источникам. Прогуляетесь по прекрасной аллее Робинбраната Тагора, расположенной вдоль набережной Балатона. Оцените панорамы «венгерского моря» и встретите лебедей с дикими уточками. Познакомитесь с историей аристократического курорта и его памятниками архитектуры. Увидите дом-музей писателя Мора Йокаи, Круглую церковь и бывшую летнюю резиденцию епископа Васари. А на площади Кошута прямо из бювета сможете отведать целебной воды.
Аббатство в романтичном Тихане
Переместимся на полуостров немного южнее Балатонфюреда. Здесь вы откроете прекрасное место, богатое историей, сказочной архитектурой, сувенирными лавками, кафе и ресторанами. При желании посетите музей кукол. Ну а главная достопримечательность — бенедиктинское аббатство Святого Аньоша, основанное в далеком 1046 году. В его крипте находится единственное сохранившееся королевское захоронение 1060 года. Вы рассмотрите великолепные резные алтари, покрытые золотом. И с площади у церкви оцените виды на Балатон с пейзажами полуострова.
Великолепный Фештетичей
Путешествие продолжится в Кестхее — старейшем городке побережья. Вы осмотрите его жемчужину — дворцово-парковый ансамбль, построенный в стиле необарокко в конце 18 века. Гуляя по территории комплекса и ухоженному парку с фонтанами, вы узнаете историю одного из крупнейших дворцов Венгрии и рода Фештетичей. Также я расскажу об уникальной коллекции книг, хранящихся в стенах дворца.
Единственное термальное озеро в Европе
Чудесным завершением дня станет посещение озера Хевиз всего в 6 км от Кестхея в одноименном городке, уютном и зеленом. Поверхность водоема покрыта прекрасными водяными лилиями, завезенными из Индии. Вы сможете продолжить древнюю традицию термальных ванн — целебной силой озера пользовались еще со времен Римской империи. А я расскажу историю водолечебницы, основанной в конце 18 века графом Фештетичем.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается обед, входные билеты в аббатство и на термальное озеро
Необходимо иметь при себе купальные принадлежности. Детям до 12 лет купание в термальном озере не рекомендовано.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1717 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
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Наталья
Благодарим Анжелику за крайне насыщенную, красивую и интересную экскурсию. Побережье озера Балатон умировторительно и прекрасно. Очень приятно было прогуляться по набережной городка Балатонфюред и ощутить расслабленную атмосферу курорта. С первого читать дальшеуменьшить
взгляда влюбил в себя полуостров Тихань с настоящим культом лаванды (в городке есть лавандовая мануфактура, куча сувениров, связанных с лавандой, арт-объекты с лавандой, такие как винтажный, разукрашенный лавандой Фиат 500, ну и, конечно же, живая лаванда, растущая во многих местах полуострова). Как любитель лаванды, я не могла остаться равнодушной. Тихань – любовь 💜Очень интересно было также посетить Тиханьское аббатство и дворец Фештетичей в городе Кестхей. Анжелика – замечательная, очень живая рассказчица и знающий гид, крайне любопытно было услышать от нее историю и легенды, связанные с аббатством, а также историю семьи графов Фештетичей. Во дворце больше всего впечатлила гигантская библиотека, от размера и богатства которой захватило дух. А закончилась экскурсия купанием в термальном озере Хевиз, и это было идеальное завершение, взбодрившее после долгого и насыщенного дня! Еще раз спасибо Анжелике за прекрасную поездку, а также за то, что так много рассказала нам о Венгрии изнутри – о ее жителях, законах, особенностях и мировоззрении.
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Марина
Эта наша вторая экскурсия с Анжеликой, первая была знакомство с Будапештом (на высшем уровне). Экскурсия на целый день, а все прошло как один миг. И прекрасное озеро Балатон с белыми читать дальшеуменьшить
лебедями, и милый городок Тихонь с вкусным вином и томлеными свиными окорочками, ну и конечно же посещение монастыря и Замка - все это неизгладымые впечатления. Анжелика прекрасный рассказчик и вообще душевный человек. Мы прекрасно провели время, чего и всем желаю.
+2
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Оксана
Очень насыщенная поездка, безумно красивые виды, особенно с террасы ресторана на озеро. Поездка была очень комфортная, без спешки, с яркими впечатлениями и множеством фотографий. Гид Анжелика очень харизматичная и внимательная. Огромное спасибо за полученные эмоции и наслаждение!
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С
Светлана
Добрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсия интересная, очень душевная, мы получили кучу положительных эмоций! Большим открытием стало посещение аббатства Тихань: читать дальшеуменьшить
деревянные иконостасы - это чудо!!! Ими можно любоваться часами, но нас ждал дворец графов Фештетичей, барочный дворец, сохранивший свои интерьеры и, самое главное, библиотеку на 80 тысяч томов! И опять шок - это действующая библиотека!!! Нагулялись, насмотрелись и вперед - к релаксу! Термальное озеро было приятным завершением замечательной экскурсии! Кроме того, рекомендуем обязательно спросить у Анжелики где можно попробовать вкусную аутентичную кухню в Будапеште. Мы воспользовались ее советом и помощью при бронировании и были в полном восторге! Благодарим вас, Анжелика, за прекрасную экскурсию и классную наводку!!!
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Д
Дмитрий
Огромное спасибо Анжелике за очень интересную экскурсию! Это была наша первая поездка в Венгрию. По дороге Анжелика провела нас по истории Венгрии, узнали много нового и интересного про страну. Посетили читать дальшеуменьшить
очень красивые места, дополненные интересными рассказами. Последний пункт Хевиз, по предложению Анжелики и согласованию с нами, был изменен на другой, мы остались очень довольны этим изменением. Благодарим за прекрасную поездку. Хочется еще раз вернуться в Венгрию, благодаря Анжелике страна открылась по новому и хочется еще больше увидеть и узнать.
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Ж
Жанна
Очень интересная экскурсия. Небольшие спокойные городки на побережье озера Балатон. С удовольствием прогулялись по их красивым местам. Балатон с высоты Аббатства, завораживает своим величием и разноцветной поверхностью воды (изумрудной, серой, читать дальшеуменьшить
местами белой). Анжелика хорошо знает историю страны, приводила интересные факты, грамотно составила маршрут, что немаловажно при 12 часовой экскурсии. Впечатлило термальное озеро. Очень Понравился дворец семьи Фештетичей, особенно, впечатлила сохраненная библиотека и экспонаты разных поколений. Жаль, что еще не зацвели лавандовые поля через которые мы проезжали. Остальное все отлично! 😊
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