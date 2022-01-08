Лучшее время для посещения - с июня по август, когда лавандовые поля на полуострове Тихань находятся в полном цвету, а погода позволяет наслаждаться прогулками и видами на озеро Балатон. В это время температура наиболее комфортна для активного отдыха и пеших прогулок. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, но учтите, что лавандовые поля уже не цветут, и погода может быть более прохладной, что создаёт особую атмосферу уюта и спокойствия.

Будапешт великолепен, но настоящая Венгрия раскрывается за его пределами. Эта индивидуальная экскурсия познакомит вас с озером Балатон и венгерской провинцией.Вы посетите Балатонфюред с его историей и курортами, пройдётесь по аллее

Описание экскурсии

Немного истории и прогулка в Балатонфюреде

Чтобы вы не скучали в пути, гид увлечёт вас рассказами о первой столице Венгрии, о королях и о том, как у них проходили любопытные для нашего времени ритуалы. Конечно, будет много информации и об озере, ведь по популярности оно почти не уступает Будапешту.

В Балатонфюреде мы пройдемся по аллее Тагора в тени красавцев-платанов. На набережной не спеша выпьем чашку кофе и обсудим цвет воды озера (поверьте, здесь есть на что обратить внимание). Городок считается одним из старейших курортов, поскольку богат естественными углекислыми источниками — поэтому после прогулки мы отправимся к питьевому ключу им. Лайоша.

Полуостров с открытки

Душевный городок Тихань — это аббатство 11 столетия, вдохновляющие виды на озеро и лавандовые поля. Сиреневые плантации недавно стали достопримечательностью полуострова, и увидеть их можно не в любой сезон, лишь в июне. Но в остальное время доступны приятные мелочи и продукты с лавандой: шоколад, мыло, саше и даже вино. С обзорной площадки мы полюбуемся панорамой Балатона и попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб. Далее от Тихани до пристани Сантод пересечем озеро на пароме и продолжим путешествие по хутору.

Колорит — здесь

Где-где, а в Радпусте вы без сомнений погрузитесь в атмосферу венгерской провинции. Для этого отправляемся в чарду: во-первых, на стилизованной кухне готовят традиционные блюда в печах (значит, тут можно и нужно обедать); во-вторых, у хозяев есть 180-летний погреб, куда стоит спуститься для дегустации или из праздного любопытства; в-третьих, здесь содержат небольшой зверинец и конюшню. Свободным временем на хуторе вы распоряжаетесь, как захочется: катаетесь на лошадях или же пробуете местные вина, но это дополнительные по бюджету опции, поэтому желательно сообщить о своих предпочтениях заранее.

Организационные детали

Если вы отменяете заказ за 48 часов (и меньше) до начала экскурсии, предоплата не возвращается. Форс-мажоры не являются исключением.

Поездку можно организовать для путешественников в кол-ве от 1 до 49 человек (о цене и транспорте узнавайте в сообщениях)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет