Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции

Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор

5
1 отзыв
Будапешт, как и любая столица, наряден и великолепен.

Но часто гости хотят выйти за пределы этой «парадности» и посмотреть на реальную жизнь страны.

Так мы с вами и поступим, а заодно захватим достопримечательность, без которой поездка в Венгрию не считается, — Балатон.

Итак, в плане 2 небольших города и хутор, переправа через озеро и много-много впечатлений.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции

Что вас ожидает

Немного истории и прогулка в Балатонфюреде

Чтобы вы не скучали в пути, гид увлечёт вас рассказами о первой столице Венгрии, о королях и о том, как у них проходили любопытные для нашего времени ритуалы. Конечно, будет много информации и об озере, ведь по популярности оно почти не уступает Будапешту.
В Балатонфюреде мы пройдемся по аллее Тагора в тени красавцев-платанов. На набережной не спеша выпьем чашку кофе и обсудим цвет воды озера (поверьте, здесь есть на что обратить внимание). Городок считается одним из старейших курортов, поскольку богат естественными углекислыми источниками — поэтому после прогулки мы отправимся к питьевому ключу им. Лайоша.

Полуостров с открытки

Душевный городок Тихань — это аббатство 11 столетия, вдохновляющие виды на озеро и лавандовые поля. Сиреневые плантации недавно стали достопримечательностью полуострова, и увидеть их можно не в любой сезон, лишь в июне. Но в остальное время доступны приятные мелочи и продукты с лавандой: шоколад, мыло, саше и даже вино. С обзорной площадки мы полюбуемся панорамой Балатона и попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб. Далее от Тихани до пристани Сантод пересечем озеро на пароме и продолжим путешествие по хутору.

Колорит — здесь

Где-где, а в Радпусте вы без сомнений погрузитесь в атмосферу венгерской провинции. Для этого отправляемся в чарду: во-первых, на стилизованной кухне готовят традиционные блюда в печах (значит, тут можно и нужно обедать); во-вторых, у хозяев есть 180-летний погреб, куда стоит спуститься для дегустации или из праздного любопытства; в-третьих, здесь содержат небольшой зверинец и конюшню. Свободным временем на хуторе вы распоряжаетесь, как захочется: катаетесь на лошадях или же пробуете местные вина, но это дополнительные по бюджету опции, поэтому желательно сообщить о своих предпочтениях заранее.

Организационные детали

  • Если вы отменяете заказ за 48 часов (и меньше) до начала экскурсии, предоплата не возвращается. Форс-мажоры не являются исключением.
  • Поездку можно организовать для путешественников в кол-ве от 1 до 49 человек (о цене и транспорте узнавайте в сообщениях)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт и услуги гида включены
  • Дополнительные расходы: обед, проезд на пароме (2, 4 евро/чел. ), активности на хуторе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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1 реальный отзыв

И
11 окт 2021
Долгожданная поездка… и первый, и единственный дождливый день. Но в компании гида Натальи забыли и про дождь и холодный ветер. Своеобразная романтика пустынных мест, неспешная прогулка по променаду, магазинчик с лавандовой продукцией, кофе, аббатство, переправа через Балатон. Вечер в Радпусте. Винные погреба, к сожалению без дегустации. По причине отсутствия "разливающего". Гуляш и бокал вина. Рассказы об истории этих мест чередуются с разговорами о жизни. Незабываемо. Спасибо огромное Наталье за путешествие и советы по Будапешту.

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