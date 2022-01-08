Будапешт прекрасен, но настоящая Венгрия ждёт вас за его пределами. Откройте для себя Балатон, Тихань и Радпусту с их уникальной атмосферой и историей
Будапешт великолепен, но настоящая Венгрия раскрывается за его пределами. Эта индивидуальная экскурсия познакомит вас с озером Балатон и венгерской провинцией.
Вы посетите Балатонфюред с его историей и курортами, пройдётесь по аллее читать дальшеуменьшить
Тагора и насладитесь кофе на набережной. Далее отправитесь в Тихань, известный своими лавандовыми полями и аббатством 11 века. Переезд на пароме через озеро и посещение хутора Радпуста завершат ваше путешествие. Это уникальная возможность увидеть Венгрию с новой стороны
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда лавандовые поля на полуострове Тихань находятся в полном цвету, а погода позволяет наслаждаться прогулками и видами на озеро Балатон. В это время температура наиболее комфортна для активного отдыха и пеших прогулок. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, но учтите, что лавандовые поля уже не цветут, и погода может быть более прохладной, что создаёт особую атмосферу уюта и спокойствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Аллея Тагора
Аббатство Тихань
Лавандовые поля
Питьевой ключ им. Лайоша
Описание экскурсии
Немного истории и прогулка в Балатонфюреде
Чтобы вы не скучали в пути, гид увлечёт вас рассказами о первой столице Венгрии, о королях и о том, как у них проходили любопытные для нашего времени ритуалы. Конечно, будет много информации и об озере, ведь по популярности оно почти не уступает Будапешту. В Балатонфюреде мы пройдемся по аллее Тагора в тени красавцев-платанов. На набережной не спеша выпьем чашку кофе и обсудим цвет воды озера (поверьте, здесь есть на что обратить внимание). Городок считается одним из старейших курортов, поскольку богат естественными углекислыми источниками — поэтому после прогулки мы отправимся к питьевому ключу им. Лайоша.
Полуостров с открытки
Душевный городок Тихань — это аббатство 11 столетия, вдохновляющие виды на озеро и лавандовые поля. Сиреневые плантации недавно стали достопримечательностью полуострова, и увидеть их можно не в любой сезон, лишь в июне. Но в остальное время доступны приятные мелочи и продукты с лавандой: шоколад, мыло, саше и даже вино. С обзорной площадки мы полюбуемся панорамой Балатона и попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб. Далее от Тихани до пристани Сантод пересечем озеро на пароме и продолжим путешествие по хутору.
Колорит — здесь
Где-где, а в Радпусте вы без сомнений погрузитесь в атмосферу венгерской провинции. Для этого отправляемся в чарду: во-первых, на стилизованной кухне готовят традиционные блюда в печах (значит, тут можно и нужно обедать); во-вторых, у хозяев есть 180-летний погреб, куда стоит спуститься для дегустации или из праздного любопытства; в-третьих, здесь содержат небольшой зверинец и конюшню. Свободным временем на хуторе вы распоряжаетесь, как захочется: катаетесь на лошадях или же пробуете местные вина, но это дополнительные по бюджету опции, поэтому желательно сообщить о своих предпочтениях заранее.
Организационные детали
Если вы отменяете заказ за 48 часов (и меньше) до начала экскурсии, предоплата не возвращается. Форс-мажоры не являются исключением.
Поездку можно организовать для путешественников в кол-ве от 1 до 49 человек (о цене и транспорте узнавайте в сообщениях)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспорт и услуги гида включены
Дополнительные расходы: обед, проезд на пароме (2,4 евро/чел.), активности на хуторе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Балатон невероятно красивый в любое время года. Нам не повезло с погодой, начался дождь, но это нас не расстроило. Мы купиди зонтики и посмотрели все, что планировали. Елена - наш читать дальшеуменьшить
гид, помогла нам получить от экскурсии максимальное количнство позитива. Мы грелись в кафе, где подавали лучший макиато, кормили птиц. Жаль, что не удалось покататься на лодке по озеру, но для этого лучше приезжать весной. Радушнгые хозяева хутора нас отогрели в конце дня, предложив на ужин традиционные венгерские блюда. Спасибо Елене большое за прекрасный день))))
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И
Иринв
Долгожданная поездка… и первый, и единственный дождливый день. Но в компании гида Натальи забыли и про дождь и холодный ветер. Своеобразная романтика пустынных мест, неспешная прогулка по променаду, магазинчик с читать дальшеуменьшить
лавандовой продукцией, кофе, аббатство, переправа через Балатон. Вечер в Радпусте. Винные погреба, к сожалению без дегустации. По причине отсутствия "разливающего". Гуляш и бокал вина. Рассказы об истории этих мест чередуются с разговорами о жизни. Незабываемо. Спасибо огромное Наталье за путешествие и советы по Будапешту.
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Н
Наталья
Великолепный гид Игорь Юрьевич! Очень содержательно, подробно и с увлечением провел экскурсию! Ответил на все интересующие вопросы, посоветовал, что еще можно успеть нам посмотреть в Будапеште. Человек -профессионал своего дела! Спасибо! С удовольствием будем рекомендовать и организатора Ирину и экскурсовода! Балатон завораживает своей красотой и умиротворенностью. Всем советуем!
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Анастасия
Прекрасная экскурсия! С нами была гид Елена. Озеро очень красивое, посетили по дороге пару милых городков, прокатились на пароме, ферма с животными прекрасная! Очень рекомендую, особенно с детьми!
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А
Александр
Прекрасная Экскурсия!!! Отличный маршрут, интересные города и новые места! Спасибо Организаторам Прекрасного Отдыха, Елене и Ирине!
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Н
Наталья
Мы били с сыном 7 лет. Елена очень хорошо нашла подход к ребенку и все остались довольны. Спасибо
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