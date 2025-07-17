Отправьтесь в путешествие по подземному лабиринту под Будайской крепостью.
Узнайте о его истории, геологии и удивительных превращениях — от природных пещер до винных погребов и бомбоубежищ.
Описание экскурсииТайны подземного Будапешта Исследуйте часть подземной системы туннелей под Касл-Хилл в сопровождении гида. Во время экскурсии вы узнаете, как природа и человек совместно создали удивительный лабиринт, который на протяжении веков служил то винным погребом, то средневековой тюрьмой, то бомбоубежищем. Полюбуйтесь известняковыми сводами и 800-летними искусственными погребами, ощутите прохладу каменных залов и представьте, какую роль эти пещеры играли в истории Будапешта. Здесь каждый камень хранит следы прошлого. Путешествие во времени Это не просто прогулка по подземелью — это экскурсия вглубь истории. Вы узнаете больше о геологии Будайской крепости, её уникальной пещерной структуре и людях, которые веками использовали эти загадочные подземные ходы. Важная информация:
- Что взять с собой: тёплую одежду, одежду, которая может испачкаться, и обувь с закрытым носком.
- Не допускается: домашние животные, детские коляски, курение, еда и напитки, алкоголь и наркотики, засорение, видеосъёмка.
- Не подходит для: детей до 3 лет, людей с ограниченными физическими возможностями, страдающих клаустрофобией, пользователей инвалидных колясок и людей с нарушениями зрения.
- Температура внутри пещеры составляет около 12 °C — оденьтесь соответствующим образом.
- Обычный маршрут пешеходной экскурсии составляет примерно 1,5 км. Экскурсии проходят по асфальтированным и освещённым дорожкам.
- В пещерах нет сотовой связи.
- Одежда и обувь могут загрязниться при соприкосновении со стенами или при прохождении участков с грязью.
- Дети младше 3 лет не допускаются к участию в экскурсии.
- При входе в пещеру все участники автоматически соглашаются следовать указаниям гида и соблюдать все установленные правила и запреты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Будапешт, Дарда у. 2, 1014 Венгрия
Завершение: Budapest, Dárda u. 2, 1014 Hungary
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 40 минут 1 секунды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
17 июл 2025
Очень познавательно и увлекательно. Гид прекрасно знал историю пещер и сделал экскурсию действительно интересной. Продолжительность тура была идеальной, даже для моего 12‑летнего ребёнка. Спасибо, Дори! 👍
В
Варвара
20 фев 2025
Наш гид — женщина с короткими волосами — была очень внимательной и дружелюбной. Она давала достаточно времени, чтобы сделать фотографии, подробно отвечала на вопросы и рассказывала много интересного
Е
Елизавета
18 окт 2024
Нам очень понравилась экскурсия и истории, связанные с этими пещерами. Всё было прекрасно организовано, даже моему 10‑летнему ребёнку было интересно! Гид веселый и с отличным чувством юмора
Входит в следующие категории Будапешта
