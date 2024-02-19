Будапешт во всей красе за 6 часов
Индивидуальная экскурсия в Будапеште

Побывать в Будайской крепости, отыскать «Елисейские поля» и посетить кофейню, которой 200 лет

Вы проедете и прогуляетесь по историческим местам Буды и Пешта, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды. Я расскажу вам самые интересные факты из жизни города и его жителей.

Будайская крепость, Рыбацкий бастион, термальная купальня Гелерт, Музей террора, всё это и многое другое — в нашей программе!
Будапешт во всей красе за 6 часов
Будапешт во всей красе за 6 часов
Будапешт во всей красе за 6 часов
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

По маршруту мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле. По пути сделаем 3 остановки: на каждой пешком осмотрим самые интересные достопримечательности.

Первая остановка

Вы увидите Будайскую крепость, впитаете красоту площади Святой Троицы, собора Святого Матьяша, Рыбацкого бастиона с панорамной площадкой на Парламент. Заглянете в традиционную двухсотлетнюю кофейню, где можно попробовать знаменитые венгерские пирожные. Я познакомлю вас с историей короля Матьяша, отражённой в знаменитой скульптурной композиции «Охота». Покажу нулевую отметку Будапешта и знаменитый цепной мост со львами.

Вторая остановка

Мы с вами заедем на гору Геллерт, где вы полюбуетесь видом на Дунайские мосты, крепость-цитадель и памятник Свободы. Затем поедем к термальной купальне Гелерт. По пути вы увидите Зелёный мост, городской рынок, Национальный музей, базилику Святого Иштвана, будапештские «Елисейские Поля», зоопарк и Музей террора.

Третья остановка.
На нашем маршруте — Площадь героев, замок Вайда Хуняди, Римская капелла, Сельскохозяйственный музей в стиле необарокко, Художественная галерея. Зайдём в термальную купальню Сечени. Спустимся в старейшее в Европе метро и ощутим его неповторимость.

По окончании экскурсии я доставлю вас в гостиницу или, если захотите, в один из традиционных ресторанчиков.

Вы узнаете:

  • Почему венгров называют уграми и мадьярами, а страну — Хунгариа
  • Что это за праздник — «Обретение Родины»
  • Как венгерское пирожное попало в Книгу рекордов
  • Как ворон разрушил королевскую династию
  • Почему мужчинам запретили подниматься на смотровую башню в зоопарке
  • За какой рецепт торта кондитеру дали патент на 25 лет
  • Как в одночасье Венгрия потеряла 70% территории
  • Про какое вино говорят «Король вин и вино королей»

Организационные детали

  • Большую часть экскурсии мы передвигаемся пешком, а из Буды в Пешт по набережным, мостам и проспектам на комфортабельном автомобиле Toyota Verso
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи. Внутрь зайдём только в холл термальной купальни Сечени.
  • Программа подходит взрослым и детям от 12 лет
  • Я скорректирую маршрут в зависимости от ваших интересов, настроения и физической формы
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы можете купить чай, кофе, десерты и сувениры по пути.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа весь деньОбзорныеПарламентПопулярные местаПлощадь ГероевРыбацкий бастионДворцы, замки и особнякиЦерковь Святого МатьяшаСвятые местаВенгерская национальная галереяМузеиКупальня СеченьиБазилика святого ИштванаКупальня ГеллертСамое главное

Похожие туры из Будапешта

Ключ к сердцу Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Индивидуальная экскурсия Ключ к сердцу Будапешта: от Буды до Пешта
Откройте для себя тайны Будапешта: от крепости Буда до величия Пешта в уникальной экскурсии
Сегодня
Завтра
21 фев
22 фев
130 за всё до 5 чел.
Будапешт как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
60 отзывов
Будапешт как на ладони: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пока мы ведем вас по мостам времени и красоты этого величественного города
Сегодня
Завтра
21 фев
22 фев
250 за всё до 4 чел.
Будапешт - гордость мадьяров
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
186 отзывов
Индивидуальный тур по Будапешту: живая история и культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта: от площади Героев до горы Геллерт, узнайте город изнутри
около вашего отеля
Завтра
21 фев
22 фев
23 фев
208 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM