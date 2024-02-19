Вы проедете и прогуляетесь по историческим местам Буды и Пешта, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды. Я расскажу вам самые интересные факты из жизни города и его жителей. Будайская крепость, Рыбацкий бастион, термальная купальня Гелерт, Музей террора, всё это и многое другое — в нашей программе!

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Описание

Что вас ожидает

По маршруту мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле. По пути сделаем 3 остановки: на каждой пешком осмотрим самые интересные достопримечательности.

Первая остановка

Вы увидите Будайскую крепость, впитаете красоту площади Святой Троицы, собора Святого Матьяша, Рыбацкого бастиона с панорамной площадкой на Парламент. Заглянете в традиционную двухсотлетнюю кофейню, где можно попробовать знаменитые венгерские пирожные. Я познакомлю вас с историей короля Матьяша, отражённой в знаменитой скульптурной композиции «Охота». Покажу нулевую отметку Будапешта и знаменитый цепной мост со львами.

Вторая остановка

Мы с вами заедем на гору Геллерт, где вы полюбуетесь видом на Дунайские мосты, крепость-цитадель и памятник Свободы. Затем поедем к термальной купальне Гелерт. По пути вы увидите Зелёный мост, городской рынок, Национальный музей, базилику Святого Иштвана, будапештские «Елисейские Поля», зоопарк и Музей террора.

Третья остановка.

На нашем маршруте — Площадь героев, замок Вайда Хуняди, Римская капелла, Сельскохозяйственный музей в стиле необарокко, Художественная галерея. Зайдём в термальную купальню Сечени. Спустимся в старейшее в Европе метро и ощутим его неповторимость.

По окончании экскурсии я доставлю вас в гостиницу или, если захотите, в один из традиционных ресторанчиков.

Вы узнаете:

Почему венгров называют уграми и мадьярами, а страну — Хунгариа

Что это за праздник — «Обретение Родины»

Как венгерское пирожное попало в Книгу рекордов

Как ворон разрушил королевскую династию

Почему мужчинам запретили подниматься на смотровую башню в зоопарке

За какой рецепт торта кондитеру дали патент на 25 лет

Как в одночасье Венгрия потеряла 70% территории

Про какое вино говорят «Король вин и вино королей»

Организационные детали