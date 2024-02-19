Побывать в Будайской крепости, отыскать «Елисейские поля» и посетить кофейню, которой 200 лет
Будайская крепость, Рыбацкий бастион, термальная купальня Гелерт, Музей террора, всё это и многое другое — в нашей программе!
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Описание
Что вас ожидает
По маршруту мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле. По пути сделаем 3 остановки: на каждой пешком осмотрим самые интересные достопримечательности.
Первая остановка
Вы увидите Будайскую крепость, впитаете красоту площади Святой Троицы, собора Святого Матьяша, Рыбацкого бастиона с панорамной площадкой на Парламент. Заглянете в традиционную двухсотлетнюю кофейню, где можно попробовать знаменитые венгерские пирожные. Я познакомлю вас с историей короля Матьяша, отражённой в знаменитой скульптурной композиции «Охота». Покажу нулевую отметку Будапешта и знаменитый цепной мост со львами.
Вторая остановка
Мы с вами заедем на гору Геллерт, где вы полюбуетесь видом на Дунайские мосты, крепость-цитадель и памятник Свободы. Затем поедем к термальной купальне Гелерт. По пути вы увидите Зелёный мост, городской рынок, Национальный музей, базилику Святого Иштвана, будапештские «Елисейские Поля», зоопарк и Музей террора.
Третья остановка.
На нашем маршруте — Площадь героев, замок Вайда Хуняди, Римская капелла, Сельскохозяйственный музей в стиле необарокко, Художественная галерея. Зайдём в термальную купальню Сечени. Спустимся в старейшее в Европе метро и ощутим его неповторимость.
По окончании экскурсии я доставлю вас в гостиницу или, если захотите, в один из традиционных ресторанчиков.
Вы узнаете:
- Почему венгров называют уграми и мадьярами, а страну — Хунгариа
- Что это за праздник — «Обретение Родины»
- Как венгерское пирожное попало в Книгу рекордов
- Как ворон разрушил королевскую династию
- Почему мужчинам запретили подниматься на смотровую башню в зоопарке
- За какой рецепт торта кондитеру дали патент на 25 лет
- Как в одночасье Венгрия потеряла 70% территории
- Про какое вино говорят «Король вин и вино королей»
Организационные детали
- Большую часть экскурсии мы передвигаемся пешком, а из Буды в Пешт по набережным, мостам и проспектам на комфортабельном автомобиле Toyota Verso
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. Внутрь зайдём только в холл термальной купальни Сечени.
- Программа подходит взрослым и детям от 12 лет
- Я скорректирую маршрут в зависимости от ваших интересов, настроения и физической формы
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы можете купить чай, кофе, десерты и сувениры по пути.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.