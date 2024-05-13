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Индивидуальная
11 часов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«Проехав по автобану 130 км от Будапешта, в направлении славного города Эгер, в поселке Демйен (Demjén) вы попадёте в сказочный мир пещеры, в которой круглый год ждёт гостей лечебно-развлекательный водный комплекс»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
«Атмосфера пещерной купальни Демьен уникальна»
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€90 за человека
Групповая
12 часов
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Смешанная, автобусная и пешеходная
«К примеру, Мишкольц-Тапольце – уникальная возможность посетить единственную в Европе пещерную купальню»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€90 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Внутри комплекса гостей ждёт настоящая терапия для тела и души:• единственная естественная пещерная купальня в Европе»
Расписание: по средам с 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений13 мая 2024Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
- ННаташа25 июля 2023Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
- ААбашкина9 марта 2022Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией винаЭто была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
- ВВиктория9 февраля 2022Замечательная поездка. Иштван очень интересный собеседник. Пещерные купальни очень понравились, вино просто восхитительно, а Эгер такой уютный городок. Большое спасибо!
- LLarisa11 декабря 2021Эгер и Демьен: экскурсия по термальным купальням в пещерах10 из 10! Супер!!!
- ЕЕкатерина13 февраля 2020Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком. Замечательно дозирует информацию по истории и современности.
- ЛЛилия20 января 2020Нам экскурсия очень понравилась! Гид Вера действительно профессионал своего дела! Очень информативна, легко и с юмором ведет экскурсию, чувствуется любовь
- ККарина17 января 2020Экскурсия понравилась, очень впечатлили пещерные купальни. Двух выделенных часов на купальню достаточно, но хотелось остаться ещё. Гид Юрий понравился, рассказывает о его интересно, информация легко воспринимается.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Пещеры»
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