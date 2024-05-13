Экскурсии по пещерам Будапешта

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещеры» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«Проехав по автобану 130 км от Будапешта, в направлении славного города Эгер, в поселке Демйен (Demjén) вы попадёте в сказочный мир пещеры, в которой круглый год ждёт гостей лечебно-развлекательный водный комплекс»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
30 отзывов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
«Атмосфера пещерной купальни Демьен уникальна»
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
90 за человека
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Смешанная, автобусная и пешеходная
«К примеру, Мишкольц-Тапольце – уникальная возможность посетить единственную в Европе пещерную купальню»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
90 за человека
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Внутри комплекса гостей ждёт настоящая терапия для тела и души:• единственная естественная пещерная купальня в Европе»
Расписание: по средам с 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
  • Н
    Наташа
    25 июля 2023
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
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    дегустировали хорошие вина (купили еще бутылки с собой), погуляли по очень милому городу Эгеру и посетили кондитерскую с вкуснейшими пирожными! Комфортная машина с кондиционером. Очень благодарны Иштвану за прекрасно проведенное время.

  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
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    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

  • А
    Абашкина
    9 марта 2022
    Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
    Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
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    в город. Здесь есть цитадель, базилика, крепость, прошлись по местным улицам. Побывали на винотеки. Пробовали вино, в том числе и "бычью кровь". По ужинали в местном кафе, всё было безумно вкусно.

  • В
    Виктория
    9 февраля 2022
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Замечательная поездка. Иштван очень интересный собеседник. Пещерные купальни очень понравились, вино просто восхитительно, а Эгер такой уютный городок. Большое спасибо!
  • L
    Larisa
    11 декабря 2021
    Эгер и Демьен: экскурсия по термальным купальням в пещерах
    10 из 10! Супер!!!
  • Е
    Екатерина
    13 февраля 2020
    Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
    Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком. Замечательно дозирует информацию по истории и современности.
    Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языкомВсе очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языкомВсе очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языкомВсе очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языкомВсе очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языкомВсе очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языкомВсе очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком
  • Л
    Лилия
    20 января 2020
    Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
    Нам экскурсия очень понравилась! Гид Вера действительно профессионал своего дела! Очень информативна, легко и с юмором ведет экскурсию, чувствуется любовь
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    к своей работе, прям душевно. Спасибо Вере за хорошее настроение! Предварительно прочитав отзывы от предыдущих туристов, подготовились и взяли с собой сэндвичи, а после купания, перед тем, как сесть вновь в автобус, подкрепились и экскурсия в Эгере была приятной и не утомительной. Хороший ужин, приятная компания и сон по пути обратно в город - все прошло на ура! Однозначно, порекомендуем этот тур и пусть Вам тоже повезет с гидом!))

  • К
    Карина
    17 января 2020
    Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
    Экскурсия понравилась, очень впечатлили пещерные купальни. Двух выделенных часов на купальню достаточно, но хотелось остаться ещё. Гид Юрий понравился, рассказывает о его интересно, информация легко воспринимается.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Пещеры»

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  1. В Эгер - на родину Бычьей крови
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  3. Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
  4. Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
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  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Пещеры" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Пещеры», 77 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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