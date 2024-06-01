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По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
€25 за человека
скидка
23%
Групповая
2 часа
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30€23 за человека
Мини-группа
2 часа
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
скидка
23%
Групповая
2 часа
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
30€23 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
€25 за человека
Мини-группа
1.5 часа
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
€27 за человека
Мини-группа
12 часов
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€37 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€90 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€65 за человека
Групповая
12 часов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€100 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Мини-группа
2 часа
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
€27 за человека
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
39€34 за человека
Групповая
10 часов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€90 за человека
Групповая
3 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от €23 за человека
скидка
23%
Групповая
2 часа
Будапешт: групповая экскурсия по лучшим местам Пешта
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок наполнен историями. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение
Начало: Budapest, Erzsébet tér 4, 1051
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30€23 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Еврейский Будапешт»: память и культура
Окунитесь в атмосферу Еврейского квартала, узнайте его историю и ощутите пульс современного Будапешта
Начало: 1074 Dohány utca, 2. Перед Большой синагогой
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
€22 за человека
Круиз
1 час
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€19 за человека
Круиз
1 час
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
10 июня в 16:40
11 июня в 16:40
€11.90 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Групповая
2 часа
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€30 за человека
Групповая
3 часа
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2 часа
Вся история Венгрии на одной площади
Начало: Выставочный зал «Мючарнок»
Расписание: по средам в 14:00
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
€22 за человека
Групповая
10 часов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€100 за человека
Мини-группа
4 часа
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по субботам в 10 часов
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
4 часа
Экскурсия в Гёдёллё, по следам императрицы Сисси
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По четвергам в 09:30
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€50 за человека
Групповая
12 часов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
11 часов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€100 за человека
Билет на борт
1 час
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от €59 за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€100 за человека
Круиз
1 час
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
14 июня в 16:40
15 июня в 16:40
€13.90 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- ИИлья31 мая 2024Один из лучших гидов
- ААртур31 мая 2024Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
- ЕЕлена30 мая 2024Мне все очень понравилось:) увожу с собой положительные эмоции, воспоминания и любовь к Будапешту! Сказочный город!!! ❤️ благодарю за экскурсию и прогулку.
- ВВалерия28 мая 2024Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
- ВВиталий27 мая 2024Большое спасибо, все было очень интересно, тут работают профессионалы!
- ВВячеслав27 мая 2024Всё на высшем уровне!
- SSvitlana27 мая 2024Мария просто замечательный экскурсовод! Рекомендую!!!
- ЕЕвгения25 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую нам провел Даниил. За два с половиной часа удивительно много успели, хотя никуда не спешили. Запомнились важные моменты истории и архитектуры города. почувствовали атмосферу Будапешта. Удачный маршрут и отличное исполнение!
- ВВера24 мая 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Групповые»
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