Групповые экскурсии Будапешта

Найдено 49 экскурсий в категории «Групповые» в Будапеште на русском языке, цены от €11, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Будапешту
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
509 отзывов
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
25 за человека
Буда - путешествие во времени
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
293 отзыва
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3023 за человека
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Нескучное знакомство с Пештом
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
127 отзывов
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
3023 за человека
Будапешт с огоньком - каждый день
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
25 за человека
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
17 отзывов
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
27 за человека
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
53 отзыва
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за человека
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Групповая
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
37 за человека
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
90 за человека
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
13 отзывов
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
69 за человека
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
65 за человека
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
69 отзывов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
100 за человека
Групповая экскурсия по излучине Дуная
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
100 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3934 за человека
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
30 отзывов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
90 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
593 отзыва
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 23 за человека
Будапешт: топ достопримечательностей Пешта
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
46 отзывов
Будапешт: групповая экскурсия по лучшим местам Пешта
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок наполнен историями. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение
Начало: Budapest, Erzsébet tér 4, 1051
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3023 за человека
В Вену из Будапешта
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за человека
Еврейский Будапешт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
64 отзыва
Групповая экскурсия «Еврейский Будапешт»: память и культура
Окунитесь в атмосферу Еврейского квартала, узнайте его историю и ощутите пульс современного Будапешта
Начало: 1074 Dohány utca, 2. Перед Большой синагогой
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
22 за человека
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
1 отзыв
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 за человека
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Круиз
1 час
2 отзыва
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
10 июня в 16:40
11 июня в 16:40
11.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
76 отзывов
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30 за человека
Классический Будапешт
Групповая
3 часа
16 отзывов
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Вся история Венгрии на одной площади
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Вся история Венгрии на одной площади
Начало: Выставочный зал «Мючарнок»
Расписание: по средам в 14:00
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
22 за человека
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
100 за человека
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по субботам в 10 часов
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 за человека
Экскурсия в Гёдёллё, по следам императрицы Сисси
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Экскурсия в Гёдёллё, по следам императрицы Сисси
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По четвергам в 09:30
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
50 за человека
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
100 за человека
Завтрак и круиз
Билет на борт
1 час
17 отзывов
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от 59 за человека
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
100 за человека
Weekend-круиз по Дунаю
Круиз
1 час
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
14 июня в 16:40
15 июня в 16:40
13.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
    читать дальше

    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Один из лучших гидов
  • А
    Артур
    31 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Будапешт: топ достопримечательностей Пешта
    Мне все очень понравилось:) увожу с собой положительные эмоции, воспоминания и любовь к Будапешту! Сказочный город!!! ❤️ благодарю за экскурсию и прогулку.
  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Большое спасибо, все было очень интересно, тут работают профессионалы!
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Классический Будапешт
    Всё на высшем уровне!
  • S
    Svitlana
    27 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мария просто замечательный экскурсовод! Рекомендую!!!
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Будапешт с огоньком - каждый день
    Очень понравилась экскурсия, которую нам провел Даниил. За два с половиной часа удивительно много успели, хотя никуда не спешили. Запомнились важные моменты истории и архитектуры города. почувствовали атмосферу Будапешта. Удачный маршрут и отличное исполнение!
  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Будапешту
  2. Буда - путешествие во времени
  3. Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
  4. Нескучное знакомство с Пештом
  5. Будапешт с огоньком - каждый день
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Групповые" можно забронировать 49 экскурсий и билетов от 11 до 115 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 2196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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