3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны подземного Будапешта
Начало: По договоренности
17 сен в 11:00
24 сен в 11:00
€160 за всё до 3 чел.
3 часа
Групповая
Расписание: Ежедневно в 09:30
€45 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Переплетение религий и культур
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
от €200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААбашкина9 марта 2022Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией винаЭто была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
- AAnna22 августа 2019Очень понравилась поездка. Гид Георгий- все подробно рассказывал, показывал, объяснял. Большое впечатление оставила пещера. Удивительно, что не уезжая далеко можно увидеть пещеры. Спускались на глубину 31 м. В пещере холодно +10.
- ППетухов21 мая 2019Отличная экскурсия, очень интересный поход по пещерам. Гид Эндрю очень интересно рассказывал, видно, что в пещере он ориентируется как у себя дома. Ещё бы поменьше курил во время экскурсии, вообще всё было бы замечательно!
- ННаталия21 февраля 2019Большое спасибо Андрею.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Подземные»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
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