Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали

в город. Здесь есть цитадель, базилика, крепость, прошлись по местным улицам. Побывали на винотеки. Пробовали вино, в том числе и "бычью кровь". По ужинали в местном кафе, всё было безумно вкусно.

Очень понравилась поездка. Гид Георгий- все подробно рассказывал, показывал, объяснял. Большое впечатление оставила пещера. Удивительно, что не уезжая далеко можно увидеть пещеры. Спускались на глубину 31 м. В пещере холодно +10.

П Петухов

Отличная экскурсия, очень интересный поход по пещерам. Гид Эндрю очень интересно рассказывал, видно, что в пещере он ориентируется как у себя дома. Ещё бы поменьше курил во время экскурсии, вообще всё было бы замечательно!