Экскурсии по подземельям и пещерам Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Будапеште на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тайны подземного Будапешта
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны подземного Будапешта
Начало: По договоренности
17 сен в 11:00
24 сен в 11:00
160 за всё до 3 чел.
Подземный Будапешт
11 отзывов
3 часа
Групповая
Подземный Будапешт
Расписание: Ежедневно в 09:30
45 за человека
Переплетение религий и культур
Пешая
На автобусе
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Переплетение религий и культур
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
от 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Абашкина
    9 марта 2022
    Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
    Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
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    в город. Здесь есть цитадель, базилика, крепость, прошлись по местным улицам. Побывали на винотеки. Пробовали вино, в том числе и "бычью кровь". По ужинали в местном кафе, всё было безумно вкусно.

  • A
    Anna
    22 августа 2019
    Подземный Будапешт
    Очень понравилась поездка. Гид Георгий- все подробно рассказывал, показывал, объяснял. Большое впечатление оставила пещера. Удивительно, что не уезжая далеко можно увидеть пещеры. Спускались на глубину 31 м. В пещере холодно +10.
  • П
    Петухов
    21 мая 2019
    Подземный Будапешт
    Отличная экскурсия, очень интересный поход по пещерам. Гид Эндрю очень интересно рассказывал, видно, что в пещере он ориентируется как у себя дома. Ещё бы поменьше курил во время экскурсии, вообще всё было бы замечательно!
  • Н
    Наталия
    21 февраля 2019
    Подземный Будапешт
    Большое спасибо Андрею.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Подземные»

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  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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