Фольклорная программа с ужином в Чарде

4.6
5 отзывов
Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Фольклорная программа с ужином в Чарде
Фольклорная программа с ужином в Чарде
Фольклорная программа с ужином в Чарде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В рамках данной программы вам предлагается вечер в одном из колоритных ресторанов с национальной программой, народной музыкой, атмосферой венгерских обычаев, песен и танцев. Ужин из блюд венгерской кухни дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки. Сладкий напев скрипки и зажигательный чардаш сделают этот вечер незабываемым.

Меню ужина.

Приветственная палинка с погачем (национальная венгерская водка и выпечка).

Меню на 4 персоны: гуляш в котле, большое блюдо с мясным ассорти и несколько видов гарнира.

На столе: красное вино и минеральная вода. Белое вино разливают по фужерам специальным способом.

Десерт.

Кофе.

На протяжении всего вечера вас ждёт живая музыка.

Начало танцевальной программы - 20:30.

Ориентировочное время возвращения в город - 23:00.

Просим обратить внимание: программа и состав меню не гарантирован и может меняться.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Крепкие напитки можно заказать на месте за дополонительную плату
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Ю
11 янв 2020
Экскурсия понравилась. Вкусный ужин, прекрасные музыканты и танцоры.
А
19 окт 2019
Экскурсия просто замечательная! Вернулись сытые, выпившие и радостные.
Д
30 сен 2019
Поездка на фольклорный вечер прошла мило и легко. Очень приятное, уютное место проведения, интересная динамичная программа. Вкусные обильные блюда.
Поездка на фольклорный вечер прошла мило и легко. Очень приятное, уютное место проведения, интересная динамичная программа. Вкусные обильные блюда.
Y
26 сен 2019
В целом фольклорная программа была интересной. Веселые народные танцы, аутентичное место. Но были и минусы Большие. Ужин был очень скудный, мясо утки напоминало просто несколько кусочков шкварок. Персонал был очень не приятный, кофе так и не дождались, а просто попросили удалиться в автобус
Г
29 сен 2018
Все очень хорошо, вовремя. Назад довезли до гостиницы. Спасибо

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Необычные
Гастрономические
С ужином

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