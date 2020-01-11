Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В рамках данной программы вам предлагается вечер в одном из колоритных ресторанов с национальной программой, народной музыкой, атмосферой венгерских обычаев, песен и танцев. Ужин из блюд венгерской кухни дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки. Сладкий напев скрипки и зажигательный чардаш сделают этот вечер незабываемым.
Меню ужина.
Приветственная палинка с погачем (национальная венгерская водка и выпечка).
Меню на 4 персоны: гуляш в котле, большое блюдо с мясным ассорти и несколько видов гарнира.
На столе: красное вино и минеральная вода. Белое вино разливают по фужерам специальным способом.
Десерт.
Кофе.
На протяжении всего вечера вас ждёт живая музыка.
Начало танцевальной программы - 20:30.
Ориентировочное время возвращения в город - 23:00.
Просим обратить внимание: программа и состав меню не гарантирован и может меняться.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Крепкие напитки можно заказать на месте за дополонительную плату
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 19:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.