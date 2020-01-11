В рамках данной программы вам предлагается вечер в одном из колоритных ресторанов с национальной программой, народной музыкой, атмосферой венгерских обычаев, песен и танцев. Ужин из блюд венгерской кухни дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки. Сладкий напев скрипки и зажигательный чардаш сделают этот вечер незабываемым.

Меню ужина.

Приветственная палинка с погачем (национальная венгерская водка и выпечка).

Меню на 4 персоны: гуляш в котле, большое блюдо с мясным ассорти и несколько видов гарнира.

На столе: красное вино и минеральная вода. Белое вино разливают по фужерам специальным способом.

Десерт.

Кофе.

На протяжении всего вечера вас ждёт живая музыка.

Начало танцевальной программы - 20:30.

Ориентировочное время возвращения в город - 23:00.

Просим обратить внимание: программа и состав меню не гарантирован и может меняться.