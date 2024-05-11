Weekend Cuisine and Folklore on Danube
Цель этой экскурсии не просто предложить вам стандартную экскурсионную программу, но и подарить впечатления, которые вы будете помнить и по прошествии 20 лет. Не пропустите наш эксклюзивный круиз с ужином в Будапеште и фольклорным шоу. Вы будете мечтать о том, чтобы этот вечер не заканчивался никогда!
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Ужин из 4 блюд
|€97
|Ужин из 4 блюд у окна
|€117
|Ужин из 7 блюд
|€115
|Ужин из 7 блюд у окна
|€135
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Описание
Хотите поужинать в Будапеште, но так, чтобы запомнить на всю жизнь? У вас была возможность осмотреть город с реки и полюбоваться совершенно потрясающим видом — вы сможете почувствовать себя частью таинственной истории венгерской столицы. Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой. Вы отправитесь в эксклюзивный круиз с ужином по Будапешту. Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера. Важная информация: Приходите за 30 минут до начала круиза. Дорогие гости! Если вы опоздаете на заранее забронированную программу, мы можем гарантировать повторное бронирование, при наличии мест, за дополнительную плату в размере 50% от первоначальной цены, выплачиваемую на месте.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Что включено
- 2, 5-часовой круиз
- Ужин из 4 или 7 блюд (в зависимости от выбранного билета)
- Приветственный напиток
Что не входит в цену
- WI-FI
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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