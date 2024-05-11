Цель этой экскурсии не просто предложить вам стандартную экскурсионную программу, но и подарить впечатления, которые вы будете помнить и по прошествии 20 лет. Не пропустите наш эксклюзивный круиз с ужином в Будапеште и фольклорным шоу. Вы будете мечтать о том, чтобы этот вечер не заканчивался никогда!

Описание

Хотите поужинать в Будапеште, но так, чтобы запомнить на всю жизнь? У вас была возможность осмотреть город с реки и полюбоваться совершенно потрясающим видом — вы сможете почувствовать себя частью таинственной истории венгерской столицы. Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой. Вы отправитесь в эксклюзивный круиз с ужином по Будапешту. Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера. Важная информация: Приходите за 30 минут до начала круиза. Дорогие гости! Если вы опоздаете на заранее забронированную программу, мы можем гарантировать повторное бронирование, при наличии мест, за дополнительную плату в размере 50% от первоначальной цены, выплачиваемую на месте.