Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз

Путешествие по северному берегу Балатона с остановкой в Балатонфюреде, прогулкой по полуострову...

5
2 отзыва
Путешествие по северному берегу Балатона с остановкой в Балатонфюреде, прогулкой по полуострову Тихань, осмотром великолепного поместья в Кестхее.

Кульминация тура — купание в термальном озере Хевиз.
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз

Что вы увидите 🤩

  • Балатонфюред:
  • бульвар Рабиндраната Тагора
  • питьевой источник им. Кошута
  • отель Анна Гранд
  • кардиологическая клиника
  • яхт-клуб, пристань
  • Тихань:
  • тиханьское аббатство
  • меморил каменная Голгофа
  • памятник королю Андрашу и королеве Анастасии
  • холм Эхо
  • музей кукол
  • лавандовый дом
  • панорама Балатона со смотровой площадки
  • Кестхей:
  • дворец Фештетичей (осмотр снаружи)
  • Хевиз:
  • термальное озеро Хевиз
Что вас ждет?
  • Балатонфюред
  • Это популярный курорт на озере Балатон. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых используется в лечебных целях. Целебные воды помогают при заболеваниях желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей, а также при сахарном диабете.
  • Балатонфюред является не только лечебным курортом, но и полным динамики местом отдыха, где в летний период десятки тысяч людей наслаждаются шелковистой водой озера Балатон, прекрасной природой и замечательными винами.
  • Полуостров Тихань
  • Неповторимо живописный, уютный, удивительно поэтичный уголок озера, где на каждом шагу оживают легенды и картины далекого прошлого. Подкова полуострова разделяет озеро на две части, возвышаясь над ним своими крутыми берегами. Весь полуостров с геологической, ботанической и зоологической точки зрения считается самой значительной заповедной зоной страны. На полуострове находится старейший в Венгрии католический монастырь и аббатство.
  • Городок небольшой, но очень уютный – сплошные игрушечные домики, крытые соломой. В них расположились музеи, магазинчики местных ремеслиников, рестораны.
  • Летом в Тихани проводится красочный "Фестиваль лаванды".
  • Кестхей
  • Дворец Фештетичей — главная достопримечательность города Кестхей. Род Фештетичей является одним из самых знатных в Венгрии. Семья, берущая свои корни в Хорватии, переехала в венгерское королевство в XVII веке. В 1730 году Криштоф Фештетич приобрел имение Кестхей и решил сделать его центром своих владений. При нем и была построена усадьба и дворец.
  • Хевиз
  • Небольшой венгерский городок Хевиз известен во всем мире как город-купальня. И зимой, и летом едут сюда туристы из многих стран мира. Едут, чтобы окунуться в воды самого большого в мире термального водоема - озера Хевиз, известного своими лечебными свойствами. Озеро Хевиз уникально и по своим размерам и по химическому составу воды.
  • (Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности: купальник, резиновые тапочки, полотенце).
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

  • вариант А.
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз
€68
Пейзажи Балатона и термальный курорт Хевиз (ребенок до 12 лет)
€55

Ответы на вопросы

Что входит
  • обед с вином
  • входные билеты в аббатство
Что не входит
  • входные билеты на озеро
Где начинаем и завершаем
Начало: несколько точек сбора в Будапеште
Завершение: возвращение на точку сбора
Важная информация
  • Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности: купальник, резиновые тапочки, полотенце.
  • Автобус собирает группу с нескольких точек сбора.
  • Напишите пожалуйста, где в Будапеште Вы будете проживать, мы укажем ближайшую и наиболее удобную для Вас точку сбора.
  • На групповую экскурсию на точке сбора автобус стоит не более 5 минут.
  • Опоздавших группа не ждет!
  • Задержка автобуса при сборе на экскурсию может составлять 10 — 15 минут.

  • Важно.

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • вариант А.
  • полная оплата заказа Спутнику
  • вариант Б.
  • бронируете программу без оплаты Спутнику
  • полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
  • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по четвергам

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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