Что вас ждет?
- Балатонфюред
- Это популярный курорт на озере Балатон. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых используется в лечебных целях. Целебные воды помогают при заболеваниях желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей, а также при сахарном диабете.
- Балатонфюред является не только лечебным курортом, но и полным динамики местом отдыха, где в летний период десятки тысяч людей наслаждаются шелковистой водой озера Балатон, прекрасной природой и замечательными винами.
- Полуостров Тихань
- Неповторимо живописный, уютный, удивительно поэтичный уголок озера, где на каждом шагу оживают легенды и картины далекого прошлого. Подкова полуострова разделяет озеро на две части, возвышаясь над ним своими крутыми берегами. Весь полуостров с геологической, ботанической и зоологической точки зрения считается самой значительной заповедной зоной страны. На полуострове находится старейший в Венгрии католический монастырь и аббатство.
- Городок небольшой, но очень уютный – сплошные игрушечные домики, крытые соломой. В них расположились музеи, магазинчики местных ремеслиников, рестораны.
- Летом в Тихани проводится красочный "Фестиваль лаванды".
- Кестхей
- Дворец Фештетичей — главная достопримечательность города Кестхей. Род Фештетичей является одним из самых знатных в Венгрии. Семья, берущая свои корни в Хорватии, переехала в венгерское королевство в XVII веке. В 1730 году Криштоф Фештетич приобрел имение Кестхей и решил сделать его центром своих владений. При нем и была построена усадьба и дворец.
- Хевиз
- Небольшой венгерский городок Хевиз известен во всем мире как город-купальня. И зимой, и летом едут сюда туристы из многих стран мира. Едут, чтобы окунуться в воды самого большого в мире термального водоема - озера Хевиз, известного своими лечебными свойствами. Озеро Хевиз уникально и по своим размерам и по химическому составу воды.
- (Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности: купальник, резиновые тапочки, полотенце).
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы