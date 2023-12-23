1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«В расширенном меню для вас ужин в формате шведского стола:»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«🍷 Вина Венгрии, ужин и живая музыкаТеплоходную прогулку дополнят венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
3 часа
Фольклорная программа с ужином в Чарде
«Ужин из блюд венгерской кухни дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки»
Расписание: Понедельник в 19:00
€70 за человека
Групповая
3 часа
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€79 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Ваш билет включает • 2,5-часовой круиз по Будапешту • Ужин при свечах • Напитки и ужин согласно выбранному билету • Фортепианное шоу артистов эстрады • Отдельный столик • За дополнительную плату к основному билету:»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPolina23 декабря 2023Прекрасный вечер! Ни капли не пожалели, один из самых приятных вечеров! Кухня хорошая, музыкальная программа отличная!
- ИИрина25 февраля 2023Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️
- PPavel14 августа 2022Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
- ИИрина22 января 2022Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и опереттыШоу-программа нам понравилась. Было весело! Доплатили за столик у окна и не пожалели - Парламент весь в огнях с воды - это сказка! Пакет напитков решили не заказывать - заказали по бокалу вина из меню. Спасибо за чудесный вечер!
- ТТатьяна13 декабря 2021Сама по себе прогулка очень понравилась. Местоположение причала найти довольно просто. Как оказалось, на теплоходе есть несколько видов времяпровождения, помимо
- ЕЕлена10 марта 2020Покупала этот круиз с обедом для того, чтобы показать маме Будапешт с воды. Экскурсией это не назовешь, но нам ее
- ААлександра30 января 2020Заявленной живой музыки не было, но впечатление от организации хорошее. Официанты оперативно подходили, убирая посуду и предлагая дополнительные напитки, еда вкусная и разнообразная. В целом, всё понравилось)
- ССергей23 января 2020Не поставил ни чего с 1 по 3 вопрос, по тому, что это не экскурсия а обед на теплоходе с осмотром Будапешта с реки. Возможно вечером хорошо но и днем есть на что посмотреть. Прокатитесь не пожалеете!
- ЮЮрий11 января 2020Экскурсия понравилась. Вкусный ужин, прекрасные музыканты и танцоры.
- ААнастасия19 октября 2019Экскурсия просто замечательная! Вернулись сытые, выпившие и радостные.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «С ужином»
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