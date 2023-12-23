Экскурсии с ужином в Будапеште

Найдено 14 экскурсий в категории «С ужином» в Будапеште на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
13 отзывов
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«В расширенном меню для вас ужин в формате шведского стола:»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
69 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«🍷 Вина Венгрии, ужин и живая музыкаТеплоходную прогулку дополнят венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Фольклорная программа с ужином в Чарде
Групповая
3 часа
5 отзывов
Фольклорная программа с ужином в Чарде
«Ужин из блюд венгерской кухни дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки»
Расписание: Понедельник в 19:00
70 за человека
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Групповая
3 часа
6 отзывов
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов»
Расписание: Ежедневно в 18:30
79 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Ваш билет включает • 2,5-часовой круиз по Будапешту • Ужин при свечах • Напитки и ужин согласно выбранному билету • Фортепианное шоу артистов эстрады • Отдельный столик • За дополнительную плату к основному билету:»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Polina
    23 декабря 2023
    Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
    Прекрасный вечер! Ни капли не пожалели, один из самых приятных вечеров! Кухня хорошая, музыкальная программа отличная!
  • И
    Ирина
    25 февраля 2023
    Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
    Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️
  • P
    Pavel
    14 августа 2022
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
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    бокал вина на входе нам не давали, как остальным. Дегустировали 6 венгерских вин. Девушка по очереди подходила к столикам и разливала разные виды вин и объясняла про каждое из них. Сидели мы у окна, все было видно. Также можно выйти на палубу и насладится потрясающими видами Будапешта под бокал вина или коктейля. Если вас не окажется за столиком, то девушка нальёт вино без вас, и вы без проблем сможете его попробовать. Также на теплоходе играет живая музыка, работает бар.

    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет
  • И
    Ирина
    22 января 2022
    Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и оперетты
    Шоу-программа нам понравилась. Было весело! Доплатили за столик у окна и не пожалели - Парламент весь в огнях с воды - это сказка! Пакет напитков решили не заказывать - заказали по бокалу вина из меню. Спасибо за чудесный вечер!
  • Т
    Татьяна
    13 декабря 2021
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Сама по себе прогулка очень понравилась. Местоположение причала найти довольно просто. Как оказалось, на теплоходе есть несколько видов времяпровождения, помимо
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    дегустации вина, люди еще заказывают ужин и при входе им вручают аперетив, а остальным, соответственно, нет. Я считаю, что в описании экскурсии было бы правильно указать данный момент, потому что нам было неловко получить отказ с фразой:"Вам не положено". Поэтому полчаса по отправления мы сидели за пустым столом… Ну и обслуживающий персонал на теплоходе не отличается особой вежливостью. В остальном шикарная прогулка по Дунаю с красивейшими вечерними видами, живой музыкой и дегустацией прекрасного венгерского вина! Прогулку очень рекомендую.

  • Е
    Елена
    10 марта 2020
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Покупала этот круиз с обедом для того, чтобы показать маме Будапешт с воды. Экскурсией это не назовешь, но нам ее
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    никто и не обещал, хотя во время движения, аудиогид на английском сообщал, что мы видим и краткую историю объекта, нам хватило. К лодке нас проводила милая девушка, при входе дали по бокалу неплохого игристого вина, посадили у окна, что нас порадовало. А потом официанты начали открывать крышки на бесконечных кастрюлях, тарелках и т. д. Там было несколько видов салатов, пара супов и большой выбор мясных блюд с гарнирами. Все я не попробовала, но то, что пробовала - это было вкусно. Неприятных последствий от еды не было. Кстати, упомянутые официанты были улыбчивы, доброжелательны. Один из них нам дал бесплатно по еще одному бокалу игристого вина. Приятно. Маршрут поездки - это все, что надо увидеть в Будапеште. Полтора часа было достаточно. Из минусов - у окна, видимо, проходит отопление, и горячий воздух дул очень сильно прямо в лицо, а это вместе с качкой на волнах, алкоголем и едой, у некоторых может привести к неприятностям.

  • А
    Александра
    30 января 2020
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Заявленной живой музыки не было, но впечатление от организации хорошее. Официанты оперативно подходили, убирая посуду и предлагая дополнительные напитки, еда вкусная и разнообразная. В целом, всё понравилось)
  • С
    Сергей
    23 января 2020
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Не поставил ни чего с 1 по 3 вопрос, по тому, что это не экскурсия а обед на теплоходе с осмотром Будапешта с реки. Возможно вечером хорошо но и днем есть на что посмотреть. Прокатитесь не пожалеете!
  • Ю
    Юрий
    11 января 2020
    Фольклорная программа с ужином в Чарде
    Экскурсия понравилась. Вкусный ужин, прекрасные музыканты и танцоры.
  • А
    Анастасия
    19 октября 2019
    Фольклорная программа с ужином в Чарде
    Экскурсия просто замечательная! Вернулись сытые, выпившие и радостные.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «С ужином»

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  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "С ужином" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 69 до 115. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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