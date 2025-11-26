Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Во время этого уникального 60-минутного круиза по достопримечательностям Будапешта вы сможете наслаждаться неограниченным количеством слаши с яркими соломинками, любуясь ослепительными видами на столицу. Слаши триумфально возвращаются — теперь не только как ностальгическое летнее угощение, но и как идеальное взрослое развлечение с интересными алкогольными добавками и новыми вкусами.

Описание круиза Отправляясь от причала №11, ваше путешествие начинается с прохладного напитка в руке и лёгкого летнего ветерка. Выбирайте из ярких вкусов слаши, таких как клубника, голубая малина, радуга. А если хотите добавить изюминку — попробуйте наши алкогольные варианты, которые точно достойны социальных сетей: замороженная Маргарита, клубничный Дайкири, водка-радуга, Фрозе, гранита Törley, Апероль-слаш — идеально сбалансированные освежающие коктейли для взрослых. Хотите сладкий, кисло-фруктовый или тропический вкус? У нас найдётся вариант под любой вкус. Важная информация: Дорогие гости! Если вы опоздаете на заранее забронированную программу, мы можем гарантировать повторное бронирование, при наличии мест, за дополнительную плату в размере 50% от первоначальной цены, выплачиваемую на месте.

