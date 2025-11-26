Слаши триумфально возвращаются — теперь не только как ностальгическое летнее угощение, но и как идеальное взрослое развлечение с интересными алкогольными добавками и новыми вкусами.
Описание круизаОтправляясь от причала №11, ваше путешествие начинается с прохладного напитка в руке и лёгкого летнего ветерка. Выбирайте из ярких вкусов слаши, таких как клубника, голубая малина, радуга. А если хотите добавить изюминку — попробуйте наши алкогольные варианты, которые точно достойны социальных сетей: замороженная Маргарита, клубничный Дайкири, водка-радуга, Фрозе, гранита Törley, Апероль-слаш — идеально сбалансированные освежающие коктейли для взрослых. Хотите сладкий, кисло-фруктовый или тропический вкус? У нас найдётся вариант под любой вкус. Важная информация: Дорогие гости! Если вы опоздаете на заранее забронированную программу, мы можем гарантировать повторное бронирование, при наличии мест, за дополнительную плату в размере 50% от первоначальной цены, выплачиваемую на месте.
Что включено
- Часовой круиз
- Неограниченное количество слаши
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Дорогие гости! Если вы опоздаете на заранее забронированную программу
- Мы можем гарантировать повторное бронирование
- При наличии мест
- За дополнительную плату в размере 50% от первоначальной цены
- Выплачиваемую на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
