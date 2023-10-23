Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), зимнее расписание

Круиз Unlimited Booze

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), зимнее расписание
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), зимнее расписание
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), зимнее расписание
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), зимнее расписание

Что вас ожидает:

  • Приходская церковь Внутреннего города
  • Цепной мост
  • Мемориал бронзовых туфель
  • Парламент
  • Остров Маргит
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Базар Замкового сада
  • Мост Елизаветы Геллерт-Хилл
  • Статуя Свободы
  • Национальный театр
  • Центральный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Откройте для себя красоту столицы Венгрии! Если вы находитесь в Будапеште, панорама города с Дуная обязательна к посещению! С палубы нашего круизного лайнера у вас будет возможность взглянуть на самые известные достопримечательности Будапешта с лучшей стороны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 85-минутный круиз на корабле "Nimród" Без ограничений напитки: "домашнее" вино
  • Пиво бочковое
  • Игристые вина
  • Безалкогольные напитки
  • Минеральная вода
  • Горячие напитки (чай, кофе). Детям предоставляются только безалкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Круизы

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