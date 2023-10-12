Что вас ждетБудапешт хорошо известен оживленной жизнью в пабах и великолепными историческими достопримечательностями вдоль реки Дунай. Так почему бы не совместить все это и не насладиться красивыми видами вкупе с безлимитными напитками во время нашего круиза? Поднимитесь на борт корабля, откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь, пока город проплывает мимо, а вы тем временем будете наслаждаться холодными напитками в компании друзей!

Вы проплывете мимо самых престижных отелей Будапешта, «Бронзовых башмачков», здания парламента, острова Маргит, замкового района, холма Геллерт, Цитадели и Национального театра. Заставьте друзей, которые остались дома, завидовать, пока вы наслаждаетесь изобилием городских достопримечательностей и нашим баром с напитками!

Помимо экскурсии, билет включает в себя неограниченное потребление следующих напитков:

Домашние вина (белое, красное или розовое).

Пиво.

Шампанское (сладкое и сухое).

Безалкогольные напитки.

Вода.

Чай и кофе.

Разогрейтесь перед вечеринкой в Будапеште или устройте вечеринку на борту!