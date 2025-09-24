Во время этой маленькой, да удаленькой экскурсии познакомлю вас с Будапештом, расскажу о самом важном и главном!
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия по городу
Присоединяйтесь ко мне на увлекательной экскурсии, где вы откроете для себя важные факты о нашем прекрасном городе. Это отличная возможность узнать больше о его истории, архитектуре, кухне, религии, а также о традициях, связанных с праздниками и купальнями.
Что вас ждет на экскурсии
- История города: Погрузитесь в увлекательные моменты, которые формировали наш край.
- Архитектура: Узнайте о выдающихся зданиях и их значении.
- Кулинарные традиции: Откройте для себя вкусные блюда местной кухни.
- Религиозные аспекты: Узнайте о многообразии верований и традиций, которые существуют здесь.
- Купальни и праздники: Исследуйте интересные места и события, которые делают наш город уникальным.
Краткость — сестра таланта
Не забывайте, что краткость — это искусство! На нашей экскурсии мы предоставим вам значимую информацию в сжатом виде. Каждый момент будет наполнен смыслом и ключевыми данными, которые запомнятся надолго.
Присоединяйтесь!
Будьте частью этой удивительной прогулки и обогащайте свои знания о нашем городе. Жду вас!
Ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Ваци
- Площадь Верешмарти
- Кафе Жербо
- Метро
- Базилика св. Иштвана
- Парламент
- Туфельки на набережной
- Цепной мост
- Академия наук
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Váci utca 1. Фонтан у Hard Rock Cafe
Завершение: Váci utca 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
