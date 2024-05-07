Из Буды в Пешт по Цепному мосту

Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Вас ждёт впечатляющая разноплановая экскурсия.

Начнём её в Буде: посмотрим на Чумную колонну и собор короля Матяша, полюбуемся панорамой города с Королевского холма. Затем пересечём Дунай по Цепному мосту с когда-то самым длинным пролетом в мире.

А на другом берегу — в Пеште — увидим станцию первого метро в Европе, площадь Сечени и венгерские «Елисейские поля».
5
1 отзыв
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

В Буде:

  • Величественный собор короля Матяша с удивительной историей
  • Памятник первому королю Венгрии, окутанный легендами и загадками
  • Рыбацкий бастион с панорамной площадкой на парламент, Дунай, Пешт и мосты
  • Чумная колонна со святым, пронзённым стрелами
  • Площадь Святой Троицы и площадь с памятником нулю
  • Кофейня для аристократов с 200-летней историей
  • А также аллея сакуры, королевский фуникулёр и тоннель в горе

На Дунае:

  • Цепной мост над рекой с самым длинным (на момент строительства) пролётом в мире, под которым каждый год пролетают самолёты во время шоу Red Bull Air Race

В Пеште:

  • Площадь Сечени с небольшим парком и статуями
  • Академия наук
  • Дворец Грешема и базилика святого Иштвана
  • Проспект Андраши — местные «Елисейские поля»
  • Станция исторического метро — первого в Европе

Вы узнаете:

  • Откуда в Европе появились венгры и как их называли
  • Как построили первый мост в Венгрии
  • Почему Венгрия — родоначальник лётных соревнований Red Bull
  • Как найти вход в подземный лабиринт
  • Что изобрёл венгерский кондитер
  • Какая связь между вороном и королём
  • Что едят и пьют венгры
  • Как скульптор увековечил себя и друзей в памятнике королю

И многое-многое другое!

Кому подойдёт маршрут

Тем, кому нравится пешеходные прогулки (нам предстоит пройти около 3 км) и кто за несколько часов хочет узнать максимум о стране и набраться впечатлений. Не очень подходит для маленьких детей и людей с ограниченными возможностями в ходьбе.

Организационные детали

  • В пасмурную погоду не забудьте зонт или дождевик
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи

в понедельник, среду и пятницу в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€34
Дети 7-14 лет€17
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Святой Троицы в Будаваре
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 мая 2024
Очень понравилось и содержание и гид!
С удовольствием рекомендуем.

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