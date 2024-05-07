Вас ждёт впечатляющая разноплановая экскурсия.
Начнём её в Буде: посмотрим на Чумную колонну и собор короля Матяша, полюбуемся панорамой города с Королевского холма. Затем пересечём Дунай по Цепному мосту с когда-то самым длинным пролетом в мире.
А на другом берегу — в Пеште — увидим станцию первого метро в Европе, площадь Сечени и венгерские «Елисейские поля».
Начнём её в Буде: посмотрим на Чумную колонну и собор короля Матяша, полюбуемся панорамой города с Королевского холма. Затем пересечём Дунай по Цепному мосту с когда-то самым длинным пролетом в мире.
А на другом берегу — в Пеште — увидим станцию первого метро в Европе, площадь Сечени и венгерские «Елисейские поля».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
В Буде:
- Величественный собор короля Матяша с удивительной историей
- Памятник первому королю Венгрии, окутанный легендами и загадками
- Рыбацкий бастион с панорамной площадкой на парламент, Дунай, Пешт и мосты
- Чумная колонна со святым, пронзённым стрелами
- Площадь Святой Троицы и площадь с памятником нулю
- Кофейня для аристократов с 200-летней историей
- А также аллея сакуры, королевский фуникулёр и тоннель в горе
На Дунае:
- Цепной мост над рекой с самым длинным (на момент строительства) пролётом в мире, под которым каждый год пролетают самолёты во время шоу Red Bull Air Race
В Пеште:
- Площадь Сечени с небольшим парком и статуями
- Академия наук
- Дворец Грешема и базилика святого Иштвана
- Проспект Андраши — местные «Елисейские поля»
- Станция исторического метро — первого в Европе
Вы узнаете:
- Откуда в Европе появились венгры и как их называли
- Как построили первый мост в Венгрии
- Почему Венгрия — родоначальник лётных соревнований Red Bull
- Как найти вход в подземный лабиринт
- Что изобрёл венгерский кондитер
- Какая связь между вороном и королём
- Что едят и пьют венгры
- Как скульптор увековечил себя и друзей в памятнике королю
И многое-многое другое!
Кому подойдёт маршрут
Тем, кому нравится пешеходные прогулки (нам предстоит пройти около 3 км) и кто за несколько часов хочет узнать максимум о стране и набраться впечатлений. Не очень подходит для маленьких детей и людей с ограниченными возможностями в ходьбе.
Организационные детали
- В пасмурную погоду не забудьте зонт или дождевик
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
в понедельник, среду и пятницу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€34
|Дети 7-14 лет
|€17
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Святой Троицы в Будаваре
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 43 туристов
Энергичный профессиональный гид с многолетним опытом работы. С удовольствием покажу вам прекрасную Венгрию, Будапешт, атмосферные городки, горы и озёра. Передам вам любовь к этой необычайной стране и её жителям. ОкунёмсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Irina
7 мая 2024
Очень понравилось и содержание и гид!
С удовольствием рекомендуем.
С удовольствием рекомендуем.
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