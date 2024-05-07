Вас ждёт впечатляющая разноплановая экскурсия. Начнём её в Буде: посмотрим на Чумную колонну и собор короля Матяша, полюбуемся панорамой города с Королевского холма. Затем пересечём Дунай по Цепному мосту с когда-то самым длинным пролетом в мире. А на другом берегу — в Пеште — увидим станцию первого метро в Европе, площадь Сечени и венгерские «Елисейские поля».

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

В Буде:

Величественный собор короля Матяша с удивительной историей

Памятник первому королю Венгрии, окутанный легендами и загадками

Рыбацкий бастион с панорамной площадкой на парламент, Дунай, Пешт и мосты

Чумная колонна со святым, пронзённым стрелами

Площадь Святой Троицы и площадь с памятником нулю

Кофейня для аристократов с 200-летней историей

А также аллея сакуры, королевский фуникулёр и тоннель в горе

На Дунае:

Цепной мост над рекой с самым длинным (на момент строительства) пролётом в мире, под которым каждый год пролетают самолёты во время шоу Red Bull Air Race

В Пеште:

Площадь Сечени с небольшим парком и статуями

Академия наук

Дворец Грешема и базилика святого Иштвана

Проспект Андраши — местные «Елисейские поля»

Станция исторического метро — первого в Европе

Вы узнаете:

Откуда в Европе появились венгры и как их называли

Как построили первый мост в Венгрии

Почему Венгрия — родоначальник лётных соревнований Red Bull

Как найти вход в подземный лабиринт

Что изобрёл венгерский кондитер

Какая связь между вороном и королём

Что едят и пьют венгры

Как скульптор увековечил себя и друзей в памятнике королю

И многое-многое другое!

Кому подойдёт маршрут

Тем, кому нравится пешеходные прогулки (нам предстоит пройти около 3 км) и кто за несколько часов хочет узнать максимум о стране и набраться впечатлений. Не очень подходит для маленьких детей и людей с ограниченными возможностями в ходьбе.

Организационные детали