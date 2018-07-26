29 отзывов оставили туристы

На экскурсии по старинным улицам Пешта в Будапеште вы найдете уникальные архитектурные памятники и фрагменты средневековых стен. Это отличная возможность погрузиться в историю города и узнать о его прошлом. Экскурсия проходит по линии бывших городских стен, где можно увидеть сохранившиеся фрагменты и узнать интересные факты о жизни в средневековом Пеште

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Описание экскурсии

Гости Будапешта гуляют по знаменитой пешеходной улице Ваци, но при этом не подозревают, что находятся на древнейшей территории города. Эта старая часть Пешта как бы спрятана от глаз туристов, но её история не очень известна и большинству коренных жителей города. Конечно, нелегко обнаружить седую старину среди застройки конца XIX — начала XX века.

Дело в том, что в конце XIX века возник план постройки нового, четвёртого по счету моста, соединяющего две части города: Пешт и Буду. Для этого разрушили историческое ядро города, снесено 120 домов, исчезли 5 скверов, навсегда утратились кривые узкие улочки старого Пешта.

Что же уцелело в результате реализации этого проекта? Город в Средневековье был окружен крепостными стенами, стоявшими до конца XVIII века. Их фрагменты можно увидеть и сейчас. В некоторых местах даже видны свободно стоящие участки этих стен. Я помогу отыскать их и расскажу, что они значили в прошлом и как связаны с историей города.

Что вас ожидает

Мы пройдем по линии бывших городских стен, заглянем во двор одного жилого дома, чтобы ближе осмотреть фрагмент старой городской стены, а также увидем свободно стоящие участки, затерявшиеся среди современной городской застройки. Я расскажу историю этих стен, когда-то охранявших город. Вы также узнаете, где стояли бывшие городские ворота и почему они располагались таким образом. Я буду сопровождать свой рассказ показом копий гравюр и фотографий старого Пешта.

Мы начинаем экскурсию с площади Верешмарти (Vörösmarty tér), где начинается улица Ваци. Заканчиваем — на противоположном конце той же улицы у Центрального Рынка (Nagycsarnok). Во избежание недоразумений, имейте в виду, что маршрут нашей прогулки не будет пролегать по всей длине улицы Ваци; в процессе экскурсии мы будем пересекать ее, осматривая прилегающие улицы.