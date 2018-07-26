29 отзывов оставили туристы

На экскурсии вы найдете старинные и ценные с точки зрения истории и архитектуры постройки Пешта, а также увидите его урбанистическое ядро
На экскурсии по старинным улицам Пешта в Будапеште вы найдете уникальные архитектурные памятники и фрагменты средневековых стен. Это отличная возможность погрузиться в историю города и узнать о его прошлом.
Экскурсия проходит по линии бывших городских стен, где можно увидеть сохранившиеся фрагменты и узнать интересные факты о жизни в средневековом Пеште
Гости Будапешта гуляют по знаменитой пешеходной улице Ваци, но при этом не подозревают, что находятся на древнейшей территории города. Эта старая часть Пешта как бы спрятана от глаз туристов, но её история не очень известна и большинству коренных жителей города. Конечно, нелегко обнаружить седую старину среди застройки конца XIX — начала XX века.
Дело в том, что в конце XIX века возник план постройки нового, четвёртого по счету моста, соединяющего две части города: Пешт и Буду. Для этого разрушили историческое ядро города, снесено 120 домов, исчезли 5 скверов, навсегда утратились кривые узкие улочки старого Пешта.
Что же уцелело в результате реализации этого проекта? Город в Средневековье был окружен крепостными стенами, стоявшими до конца XVIII века. Их фрагменты можно увидеть и сейчас. В некоторых местах даже видны свободно стоящие участки этих стен. Я помогу отыскать их и расскажу, что они значили в прошлом и как связаны с историей города.
Что вас ожидает
Мы пройдем по линии бывших городских стен, заглянем во двор одного жилого дома, чтобы ближе осмотреть фрагмент старой городской стены, а также увидем свободно стоящие участки, затерявшиеся среди современной городской застройки. Я расскажу историю этих стен, когда-то охранявших город. Вы также узнаете, где стояли бывшие городские ворота и почему они располагались таким образом. Я буду сопровождать свой рассказ показом копий гравюр и фотографий старого Пешта.
Мы начинаем экскурсию с площади Верешмарти (Vörösmarty tér), где начинается улица Ваци. Заканчиваем — на противоположном конце той же улицы у Центрального Рынка (Nagycsarnok). Во избежание недоразумений, имейте в виду, что маршрут нашей прогулки не будет пролегать по всей длине улицы Ваци; в процессе экскурсии мы будем пересекать ее, осматривая прилегающие улицы.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агнеш — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 500 туристов
Меня зовут Агнеш. Я родилась в Будапеште. Русский и польский язык я выучила ещё подростком в советской школе в Варшаве. Позже я закончила русско-польское отделение филологического факультета Будапештского университета. Сейчас я работаю экскурсоводом по Будапешту и по Излучине Дуная в окресностях Будапешта.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Соня
Спасибо большое Агнеш за потрясающую экскурсию! Наконец-то получилось полностью погрузиться в атмосферу средневекового города. Теперь стало поятно, где находился город, как жили люди в то время, как менялись здания и архитектурные читать дальшеуменьшить
стили. Агнеш обратила внимания на многие детали, которые обычно не замечаешь, проходя по городу. Знает историю абсолютного каждого здания, улицы, памятника! Также рассматривали печатые материалы, которые помогали понять, как выглядел город раньше. Многи интересных историй, необычный маршрут. Очень внимательный экскурсовод, отвечает на все-все-все вопросы. Агнеш запомнила интересующие меня темы и после экскурсии посоветовала мне дополнительные материалы для изучения и дала очень много советов для самостоятельных поездок.
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И
Ирина
Нам очень понравилась эта экскурсия. Много интересной и главное-запоминающейся информации. Теперь будем ходить по внутреннему городу не просто так… теперь знаем,какая улица куда ведет, какие здания и улицы остались со читать дальшеуменьшить
времен средневековья,и их первоначальное, историческое значение. Захватывающий рассказ о стилях архитектуры с демонстрацией -эклектика, модерн и др. Интересный рассказ гида охватил историю Венгрии от истоков до современности. . А также, мы осматривали старинные ворота города… здорово! Спасибо гиду Агнес за интересную экскурсию. Кроме вопросов по теме экскурсии, Агнесс еще ответила на интересующие нас другие вопросы. Очень рекомендуем гостям города брать такую индивидуальную экскурсию!
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Е
Евгений
Лучшего гида и пожелать нельзя! С первых минут общения мы поняли, что имеем дело с профессионалом своего дела. Я даже не знаю что написать, настолько все было хорошо. Начнем с читать дальшеуменьшить
того - что Агнесс встретила нас в самом отеле (что очень удобно). Очень милая женщина, объясняла нам историю самых старых мест (Пешта) на превосходном русском, рассказывала о каждом строении его историю, водила по улочкам, по которым мы бы не догадались пройтись, рекомендовала обязательные места для посещения, которые мы и посетили чего не пожалели. В общем мы в великом восторге от Агнесс. Если вы парочка или небольшая семейка, то я вам категорически советую обратиться к этому гиду.
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Айшат
Большое спасибо Агнеш за великолепную экскурсию! Будапешт очаровал сразу, а рассказ Агнеш это очарование только усилил. Грамотная речь, доброе расположение духа, увлеченность - все это присутствовало во время прогулки. Агнеш поняла сразу, читать дальшеуменьшить
что именно интересует больше, и сделала упор именно на это. Плюс ко всему уже позже прислала мне на почту карту архитектуры модерна в Будапеште. У меня был билет на "Щелкунчика", Агнеш подсказала, как быстрее добраться до оперы, до до музея, где проходила в эти дни замечательная выставка. Как приеду еще раз в Будапешт, обязательно закажу у Агнеш ее другую экскурсию!
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В
Виктория
Спасибо Агнес за удивительную экскурсию, мы увидели среди зданий города и старинные ворота, и фундаменты средневековых построек, узнали многие факты из истории, которые может поведать только по-настоящему влюбленный в свой читать дальшеуменьшить
город человек, получили ответы на все сови вопросы и заглянули во многие дворики, чего бы не поведали во время путешествия с большой группой. Если вы хотите увидеть город глазами истинного пештанца, попытаться понять город и жителей,то вам, конечно, к Агнес, в следующий раз обязательно обратимся к ней.
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М
Мария
Очень интересная экскурсия, которая даёт тебе возможность увидеть небольшие кусочки Пешта того времени. Самостоятельно посмотреть старый город очень сложно, так как от него мало что осталось, а Агнеш покажет все читать дальшеуменьшить
эти небольшие и очень интересные кусочки. Кроме того, Агнеш также посовещалась нам интересные места, где мы можем погулять сами, показала магазины с сувенирами и вообще рассказала очень много дополнительной информации. Мы действительно прикоснулись к инструмент и жизни Будапешта. Всем рекомендуем эту экскурсию.
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