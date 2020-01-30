29 отзывов оставили туристы

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Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта

Скрытая старина: история, которую хранят древнейшие постройки города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 70 за экскурсию

У этой экскурсии29 отзывов
4.9
Ágnes
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Ágnes – Гид в Будапеште
На экскурсии 🧭 вы найдете старинные и наиболее ценные с точки зрения истории 📖 и архитектуры сохранившиеся до наших дней постройки Пешта, а также увидите его урбанистическое ядро.

А по пути я буду рассказывать о наиболее важных и интересных страницах в истории города.
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта

Гости Будапешта гуляют по знаменитой пешеходной улице Ваци, но при этом не подозревают, что находятся на древнейшей территории города. Эта старая часть Пешта как бы спрятана от глаз туристов, но её история не очень известна и большинству коренных жителей города. Конечно, нелегко обнаружить седую старину среди застройки конца XIX — начала XX века.

Дело в том, что в конце XIX века возник план постройки нового, четвёртого по счету моста, соединяющего две части города: Пешт и Буду. Для этого разрушили историческое ядро города, снесено 120 домов, исчезли 5 скверов, навсегда утратились кривые узкие улочки старого Пешта.

Что же уцелело в результате реализации этого проекта? Город в Средневековье был окружен крепостными стенами, стоявшими до конца XVIII века. Их фрагменты можно увидеть и сейчас. В некоторых местах даже видны свободно стоящие участки этих стен. Я помогу отыскать их и расскажу, что они значили в прошлом и как связаны с историей города.

Что вас ожидает

Мы пройдем по линии бывших городских стен, заглянем во двор одного жилого дома, чтобы ближе осмотреть фрагмент старой городской стены, а также увидем свободно стоящие участки, затерявшиеся среди современной городской застройки. Я расскажу историю этих стен, когда-то охранявших город. Вы также узнаете, где стояли бывшие городские ворота и почему они располагались таким образом. Я буду сопровождать свой рассказ показом копий гравюр и фотографий старого Пешта.

Мы начинаем экскурсию с площади Верешмарти (Vörösmarty tér), где начинается улица Ваци. Заканчиваем — на противоположном конце той же улицы у Центрального Рынка (Nagycsarnok). Во избежание недоразумений, имейте в виду, что маршрут нашей прогулки не будет пролегать по всей длине улицы Ваци; в процессе экскурсии мы будем пересекать ее, осматривая прилегающие улицы.

Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ágnes
Ágnes
Меня зовут Агнеш. Я родилась в Будапеште. Русский и польский язык я выучила ещё подростком в советской школе в Варшаве. Позже я закончила русско-польское отделение филологического факультета Будапештского университета. Сейчас я работаю экскурсоводом по Будапешту и по Излучине Дуная в окресностях Будапешта.
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29 отзывов оставили туристы

30 января 2020
Экскурсия очень интересная, познавательная. Прогулялись по средневековым улочкам, где за современными фасадами скрыта старина. Там у каждого дома своя история. Узнали много интересного о старом Пеште. Большое спасибо гиду Агнеш.
4 января 2020
Чудесная и очаровательная Агнеш располагает к себе глубокие знаниями о городе и огромным желанием показать нетривиальный взгляд на историю, большое спасибо и за ответы на внеплановые вопросы)
3 декабря 2019
Интересная экскурсия. Видели настоящую крепостную стену, разделявшую Буду и Пешт. Разобрались с архитектурными направлениями строительства в разные периоды времени.
4 ноября 2019
Это было первое впечатление о городе, Будапешт представился очень красивым городом с весомой историей и красивыми фасадами. Спасибо!
5 сентября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо Agnes за предельно четкое изложение чрезвычайно интересного материала! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем интересующимся историей и культурой.
1 апреля 2019
Отличная экскурсия, понравилась. Не знали о Венгрии почти ничего, узнали многое. Было много интересных исторических данных. Агнеш - хороший экскурсовод, пунктуальна, любит свой город. Хотелось пойти на вторую экскурсию (по сецессиону), но временем уже не располагали. Рекомендуем.
2 января 2019
Мы интересуемся историей и архитектурой. Случайно среди множества экскурсий увидели " Прогулка вдоль средневековых стен Будапешта с Агнеш. Экскурсия очень понравилась. Агнеш прекрасный гид, который погружает вас в атмосферу старинного города, с любовью рассказывает о нем. Отлично разбирается в архитектурных стилях. Два часа прошли незаметно. Очень рекомендуем.
28 декабря 2018
Спасибо Агнес за удивительную экскурсию, мы увидели среди зданий города и старинные ворота, и фундаменты средневековых построек, узнали многие факты из истории, которые может поведать только по-настоящему влюбленный в свой город человек, получили ответы на все сови вопросы и заглянули во многие дворики, чего бы не поведали во время путешествия с большой группой. Если вы хотите увидеть город глазами истинного пештанца, попытаться понять город и жителей, то вам, конечно, к Агнес, в следующий раз обязательно обратимся к ней.
15 декабря 2018
Интересная подача материала человеком, влюблённым а свой город и знающим все его закоулки. . Экскурсия проходит увлекательно, легко, на одном дыхании. Обязательно вернёмся ещё раз и снова обратимся к Агнес.
26 июля 2018
Спасибо большое Агнеш за потрясающую экскурсию! Наконец-то получилось полностью погрузиться в атмосферу средневекового города. Теперь стало поятно, где находился город, как жили люди в то время, как менялись здания и архитектурные стили. Агнеш обратила внимания на многие детали, которые обычно не замечаешь, проходя по городу. Знает историю абсолютного каждого здания, улицы, памятника! Также рассматривали печатые материалы, которые помогали понять, как выглядел город раньше. Многи интересных историй, необычный маршрут. Очень внимательный экскурсовод, отвечает на все-все-все вопросы. Агнеш запомнила интересующие меня темы и после экскурсии посоветовала мне дополнительные материалы для изучения и дала очень много советов для самостоятельных поездок.
Ещё 19 отзывов

Ágnes проводит ещё 1 экскурсию

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