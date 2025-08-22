Откройте Будапешт со вкусом! От улиц старого еврейского квартала до изысканных ресторанов — попробуйте традиционные блюда, узнайте истории о венгерской кухне и насладитесь атмосферой города глазами местных жителей.
Описание экскурсии
Ешьте и исследуйте как местный Будапешт — рай для гурманов, где бары и рестораны встречаются на каждом углу. Присоединяйтесь к гастрономической экскурсии, чтобы попробовать подлинную венгерскую кухню, узнать об её истории и без лишнего стресса насладиться идеально организованной прогулкой по вкусам города. От еврейского квартала до богемных улиц Экскурсия начинается у старой синагоги — прекрасной отправной точки, ведь многие венгерские блюда берут корни в еврейской культуре. Далее вы отправитесь в 7-й район, бывший еврейский квартал, ставший центром ночной жизни. Здесь перед вами откроются две стороны города — суровая и гламурная. Вы попробуете уличную еду, включая традиционный суп и хрустящий лангош, и насладитесь атмосферой богемного Будапешта. Традиции и вкусы Венгрии После знакомства с уличной кухней вы отправитесь в уютные заведения, где попробуете классические блюда — нокедли и сладкий флодни. И, конечно, венгерская кухня не обходится без напитков: вкус фруктовой палинки и аромат токайского вина станут идеальным завершением вашего гастропутешествия. Важная информация:
В настоящее время мы не можем предложить безглютеновую или веганскую диету, но надеемся, что сможем это сделать в будущем. У нас есть вегетарианские блюда, но их может быть меньше, чем в обычном меню. Всегда лучше заранее сообщить нам о диетических ограничениях, чтобы мы могли подобрать для вас оптимальный вариант.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая синагога
- 7-й район
Что включено
- Услуги гида
- Традиционные венгерские блюда в четырёх местных заведениях
- 3 алкогольных напитка, включая вино и пиво
Что не входит в цену
- Безглютеновые или веганские опции
Место начала и завершения?
Budapest, Kazinczy u. 29-31, 1075 Hungary
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марик
22 авг 2025
Экскурсия была фантастической! Вкусная еда и напитки, интересные остановки и замечательный гид!
А
Александр
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, она познакомила нас с венгерской кухней и дала возможность попробовать блюда в четырёх ресторанах. Атмосфера была расслабленной и приятной, благодаря нашему гиду Лауре
Т
Тимофей
9 апр 2025
Китти была прекрасным гидом: информативной и дружелюбной. Она рассказывала не только забавные факты о еде, но и много интересного о Будапеште. Еда была превосходной, и мы точно не остались голодными.
С
Софья
19 ноя 2024
Это была наша первая гастрономическая экскурсия, и она не разочаровала. Наш гид Келли была весёлой и очень информативной. Места для дегустации были отличными, мы попробовали разнообразные блюда венгерской кухни и напитки, которые вряд ли попробовали бы сами, и нам очень понравилось. В целом — отличная экскурсия, рекомендую всем, кто хочет познакомиться с вкусами Будапешта.
Е
Елизавета
27 окт 2024
Очень приятная экскурсия. Гид Питер был дружелюбным и знающим, удерживал наш интерес и рассказывал о венгерской кухне и истории местного района. Рекомендую эту экскурсию всем.
