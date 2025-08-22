Ешьте и исследуйте как местный Будапешт — рай для гурманов, где бары и рестораны встречаются на каждом углу. Присоединяйтесь к гастрономической экскурсии, чтобы попробовать подлинную венгерскую кухню, узнать об её истории и без лишнего стресса насладиться идеально организованной прогулкой по вкусам города. От еврейского квартала до богемных улиц Экскурсия начинается у старой синагоги — прекрасной отправной точки, ведь многие венгерские блюда берут корни в еврейской культуре. Далее вы отправитесь в 7-й район, бывший еврейский квартал, ставший центром ночной жизни. Здесь перед вами откроются две стороны города — суровая и гламурная. Вы попробуете уличную еду, включая традиционный суп и хрустящий лангош, и насладитесь атмосферой богемного Будапешта. Традиции и вкусы Венгрии После знакомства с уличной кухней вы отправитесь в уютные заведения, где попробуете классические блюда — нокедли и сладкий флодни. И, конечно, венгерская кухня не обходится без напитков: вкус фруктовой палинки и аромат токайского вина станут идеальным завершением вашего гастропутешествия. Важная информация:

В настоящее время мы не можем предложить безглютеновую или веганскую диету, но надеемся, что сможем это сделать в будущем. У нас есть вегетарианские блюда, но их может быть меньше, чем в обычном меню. Всегда лучше заранее сообщить нам о диетических ограничениях, чтобы мы могли подобрать для вас оптимальный вариант.