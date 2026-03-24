Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Двухчасовая прогулка по Пешту, знакомство с главными достопримечательностями этой части города. Парламент, базилика св. Иштвана, пешеходная ул. Ваци, прогулочная набережная.

Татьяна Ваш гид в Будапеште Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком €22 за человека

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Мы увидим прибрежную часть Пешта, пройдем по "деловому Пешту" в районе Парламента, по набережной и любимой горожанами пешеходной улице Ваци. Посмотрим, как пештцы работают и отдыхают, как туристский Пешт объединяется с нетуристским. С набережной хорошо виден Крепостной холм, самый знаменитый Цепной мост. Самый большой католический храм, базилика св. Иштвана и самая большая Синагога тоже находятся в этой части города. Закончится экскурсия у прекрасного здания главного рынка, куда мы обязательно зайдем. Этот маршрут дает повод поговорить об истории Венгрии и Будапешта, о традициях и современной жизни. Важная информация: Классическая пешеходная экскурсия по пештской части города

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парламент

Набережная Пешта

Цепной мост

Базилика св. Иштвана

Ул. Вёрёшмарти

Центральный рынок Где начинаем и завершаем? Начало: Здание Парламента, Будапешт, Коссут Лайош тер 10, 1055 Завершение: Центральный рынок Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Классическая пешеходная экскурсия по пештской части города Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 0 Основано на 0 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – Е Елизавета Экскурсия невероятно понравилась! Спасибо, что согласились провести её для меня одной! Очень понравилось, что гид показал не только главные туристические «магниты» вроде впечатляющего Парламента и базилики Святого Иштвана, но и уютные улочки с атмосферными кафе. Организация на высоте: всё вовремя, комфортно и без лишней воды. Рекомендую всем, кто хочет понять настоящий Будапешт за пределами открыточных видов!