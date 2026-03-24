Пешком по Пешту

Двухчасовая прогулка по Пешту, знакомство с главными достопримечательностями этой части города. Парламент, базилика св. Иштвана, пешеходная ул. Ваци, прогулочная набережная.
Описание экскурсии

Мы увидим прибрежную часть Пешта, пройдем по "деловому Пешту" в районе Парламента, по набережной и любимой горожанами пешеходной улице Ваци. Посмотрим, как пештцы работают и отдыхают, как туристский Пешт объединяется с нетуристским. С набережной хорошо виден Крепостной холм, самый знаменитый Цепной мост. Самый большой католический храм, базилика св. Иштвана и самая большая Синагога тоже находятся в этой части города. Закончится экскурсия у прекрасного здания главного рынка, куда мы обязательно зайдем. Этот маршрут дает повод поговорить об истории Венгрии и Будапешта, о традициях и современной жизни. Важная информация: Классическая пешеходная экскурсия по пештской части города

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парламент
  • Набережная Пешта
  • Цепной мост
  • Базилика св. Иштвана
  • Ул. Вёрёшмарти
  • Центральный рынок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Здание Парламента, Будапешт, Коссут Лайош тер 10, 1055
Завершение: Центральный рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Классическая пешеходная экскурсия по пештской части города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Е
Елизавета
24 мар 2026
Экскурсия невероятно понравилась! Спасибо, что согласились провести её для меня одной! Очень понравилось, что гид показал не только главные туристические «магниты» вроде впечатляющего Парламента и базилики Святого Иштвана, но и уютные улочки с атмосферными кафе. Организация на высоте: всё вовремя, комфортно и без лишней воды. Рекомендую всем, кто хочет понять настоящий Будапешт за пределами открыточных видов!

