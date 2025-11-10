Мои заказы

Пешком по Пешту

Прогулка по Пешту - это возможность погрузиться в энергетику Будапешта, исследуя его исторические и культурные сокровища
На восточном берегу Дуная находится Пешт - динамичный центр Будапешта. Здесь архитектура рассказывает о прошлом, а улицы полны жизни. Прогулка включает посещение Площади Героев, Замка Вайдахуняд и Парламента. Вы узнаете о происхождении города и его значении в Европе.

Это путешествие по местам, где история и современность идут рука об руку, подарит незабываемые впечатления и новые знания о венгерской культуре

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в культурное наследие
  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🌍 Исторические факты
  • 🏞️ Прекрасные виды на Дунай
  • 🎶 Современные культурные пространства
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Купальни Сечени
  • Дом музыки
  • Парламент
  • Мемориал «Туфли на набережной»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Героев — символ венгерской идентичности.
  • Замок Вайдахуняд — архитектурный калейдоскоп эпох.
  • Купальни Сечени — самый крупный термальный комплекс Европы.
  • Дом музыки — современное пространство в сердце Городского парка.
  • Парламент — неоготический шедевр на берегу Дуная.
  • Мемориал «Туфли на набережной» — пронзительное напоминание о трагедии.

И узнаете:

  • Как появился Будапешт и почему он стал одним из важнейших городов Европы.
  • Историю строительства Парламента и что скрывает его фасад.
  • Почему Святая корона Венгрии до сих пор считается символом национального единства.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Героев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 705 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. По образованию — учитель начальных классов. Я венгерка по национальности, живу в Будапеште около 25 лет и люблю его всем сердцем. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными уголками этого чудесного города. До скорой встречи!
