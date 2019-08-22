Будапешт – город, чья уникальность была предопределена еще природой. Если люди создавали в этом городе архитектурные шедевры на земной поверхности, то природа этим решила не ограничиваться и создала уникальный комплекс пещер прямо под городом. Самая известная из них, вход в которую находится буквально в самом городе, - Палвёлди барланг. Общая длина пещеры составляет около 30 км, а температура воздуха держится на уровне 10 градусов тепла (поэтому настоятельно рекоммендуем вам взять с собой теплые вещи).

Пещера обладает потрясающими акутическими возможностями, здесь можно найти отпечатки экзотических раковин древнего моря, а причудливые сочетания сталактитов и сталагмитов порой образуют фигуры в виде животных. Здесь можно увидеть слона, крокодила, скорпиона и многих других животных. В этой пещере и воздух обладает целебными качествами.

Вы посетите и самую настоящую пещерную церковь. Еще одной важной вехой знакомства с подземным Будапештом станет спуск в первую на континенте подземку, ведь именно в Будапеште в 1896 году была открыта первая «полноценная» в Европе ветка метро, получившая название Földalatti («подземка»). Тему метро продолжит и посещение новой станции, призванное подчеркнуть торжество прогресса в Будапеште. Откройте для себя еще один облик многоликого Будапешта.

Экскурсия заканчивается в выбранной Вами точке сбора. На экскурсию не допускаются дети младше 5 лет.

Экскурсия не рекомендуется к посещению людям с боязнью замкнутого пространства.