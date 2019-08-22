Подземный Будапешт

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.7
11 отзывов
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Подземный Будапешт
Подземный Будапешт
Подземный Будапешт
Подземный Будапешт

Что вас ожидает 🤩

  • Пещера Палвёлди барланг
  • Старейшее метро в Европе
  • Пещерная церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Будапешт – город, чья уникальность была предопределена еще природой. Если люди создавали в этом городе архитектурные шедевры на земной поверхности, то природа этим решила не ограничиваться и создала уникальный комплекс пещер прямо под городом. Самая известная из них, вход в которую находится буквально в самом городе, - Палвёлди барланг. Общая длина пещеры составляет около 30 км, а температура воздуха держится на уровне 10 градусов тепла (поэтому настоятельно рекоммендуем вам взять с собой теплые вещи).

Пещера обладает потрясающими акутическими возможностями, здесь можно найти отпечатки экзотических раковин древнего моря, а причудливые сочетания сталактитов и сталагмитов порой образуют фигуры в виде животных. Здесь можно увидеть слона, крокодила, скорпиона и многих других животных. В этой пещере и воздух обладает целебными качествами.

Вы посетите и самую настоящую пещерную церковь. Еще одной важной вехой знакомства с подземным Будапештом станет спуск в первую на континенте подземку, ведь именно в Будапеште в 1896 году была открыта первая «полноценная» в Европе ветка метро, получившая название Földalatti («подземка»). Тему метро продолжит и посещение новой станции, призванное подчеркнуть торжество прогресса в Будапеште. Откройте для себя еще один облик многоликого Будапешта.

Экскурсия заканчивается в выбранной Вами точке сбора. На экскурсию не допускаются дети младше 5 лет.

Экскурсия не рекомендуется к посещению людям с боязнью замкнутого пространства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все входные билеты по программе включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 09:30

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
2
1
A
22 авг 2019
Очень понравилась поездка. Гид Георгий- все подробно рассказывал, показывал, объяснял. Большое впечатление оставила пещера. Удивительно, что не уезжая далеко можно увидеть пещеры. Спускались на глубину 31 м. В пещере холодно +10.
П
21 мая 2019
Отличная экскурсия, очень интересный поход по пещерам. Гид Эндрю очень интересно рассказывал, видно, что в пещере он ориентируется как у себя дома. Ещё бы поменьше курил во время экскурсии, вообще всё было бы замечательно!
Н
21 фев 2019
Большое спасибо Андрею.
С
23 авг 2018
Очень понравилась экскурсия! Великолепные виды ночного города. Вечером на верхней палубе было свежо. Гид Елена рассказывала приятным умиротворенным голосом.
Л
5 авг 2018
Экскурсию через данный сайт покупать было дешевле чем у организатора.
Покупать лучше заранее, так как на месте почему-то сайт не давал покупать следующие экскурсии.
Экскурсию вел Юрий, или как он себя называл "Дядя Юра". Преподать действо происходящего с интересом он не мог, зато рассказы и беседы плотно поливались плоскими шутками.
Возможно, я слишком придирчив. Наверняка большинству современных туристов именно и нужно плоские шутки а не трагизм истории.
Впечатлений от экскурсии не осталось, не плохих не хороших.
Е
23 июля 2018
Очень интересно!
A
10 янв 2018
Хорошо
O
20 дек 2017
Сама экскурсия и экскурсовод очень понравились: и интересно, и необычно.
Не понравилась организация - при покупке было доступно только одно место сбора, на месте оказалось, что найти его не так просто, пришлось звонить организаторам, искать гида. Потом оказалось, что была еще одна точка сбора, гораздо более удобная и понятная. Заранее также никто не связывался для уточнения деталей (есть опыт других эскрурсий с этого же сайта, подход был гораздо лучше). Еще один момент, о котором должны были сказать- не всем подходит! Об этом должны предупреждать при покупке. Например, с маленьким ребенком, людям, боящимся замкнутого пространства, полным людям… Об этом говорил гид на месте, а не при покупке.
d
20 сен 2017
Очень понравилась экскурсия и особенно экскурсовод Георгий. Очень рекомендую
O
19 июня 2017
Достаточно интересная и содержательная экскурсия - музей метро, пещера, подземный храм. Гид Георгий - венгр, но хорошо говорит по-русски. Много интересного рассказал по теме и сопутствующей информации. Жаль только, что в пещере нас объединили с группой школьников - долго передвигались по самой пещере и слегка замерзли. И было бы идеально добавить вторую пещеру, которая под рыбацким бастионом.
T
29 авг 2016
Interesnoe, neobichnoe mestechko, tam krome nas bila vqeso odna qruppa i ekskursiyu veli na vengerskom, no nash gid nas viruchil i vse perevel sinxronno dlya nas. Muzey v metro ochen interesnoe mestechko. Mne ponravilos.

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