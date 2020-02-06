7 отзывов оставили туристы

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Альтернативный Будапешт

Прогулка по местам андеграунда, неформальной молодежи и политических активистов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Перед входом в здание Базилики Святого Иштвана
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Zhenya
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Zhenya – Гид в Будапеште
Со времен коммунизма Будапешт был центром альтернативной жизни Восточной Европы.

Прогулка 👣 погрузит вас в прошлое и современность городского андеграунда.

Вы пройдете по следам неформального искусства и узнаете о жизни 7-ого района баров и клубов.

Посетите актуальные заведения и ивенты, где развивается деятельность политических активистов города: от левых и анархистов до феминисток и ЛГБТ.

И в итоге за два часа откроете альтернативную культуру Будапешта за его фасадами.
Альтернативный Будапешт
Альтернативный Будапешт

Что вас ожидает

Будапешт с другого ракурса
Уже во второй половине прошлого века в Будапеште можно было найти любой андеграунд — от подпольных гей-клубов до тусовок анархистов и панков. Вы узнаете о развитии этой грани городского прошлого и о сегодняшней актуальной жизни Будапешта. Я расскажу о ее отношениях с правительством и о формах сопротивления жителей — от организации сквот-хаусов с шумными вечеринками и бесплатными концертами до создания необычных памятников протеста.

Бурная жизнь 7-ого района
Основная часть прогулки пройдет по бывшим еврейским кварталам, куда из-за официальной политики пришлось переместиться основным площадкам альтернативной жизни. Мы остановимся в двух самых известных заведениях Aurora и Golya, которые, несмотря на небольшой размер, каждую неделю привлекают сотни артистов, музыкантов, интеллектуалов и независимых активистов. Чтобы вы уловили дух шумного района, посетим также одно или два альтернативных арт-пространства — в зависимости от актуальных событий во время вашего приезда.

Организационные детали

  • Это полностью пешеходная экскурсия
  • В праздничные дни стоимость экскурсии может меняться (уточняйте в переписке)
Альтернативный Будапешт
Альтернативный Будапешт
Альтернативный Будапешт
Альтернативный Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Перед входом в здание Базилики Святого Иштвана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Zhenya
Zhenya
Мне 30 лет, я по образованию историк, отлично знаком с историей Будапешта и могу провести по самым культовым местам города, посоветовать, где можно отлично и очень недорого и вкусно поесть, познакомить с ночной жизнью, и прочими деталями, которые могут заинтересовать туристов. Помимо достопримечательностей, также могу провести по легендарным руинам-барам и другим местам, неизвестным широкой публике, и рассказать о самых интересных вечеринках и клубах. Мои экскурсии могут быть интересны как любителям более спокойного отдыха, так и любителям покутить. Также буду рад помочь вам с поиском недорогого жилья в Будапеште.
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7 отзывов оставили туристы

6 февраля 2020
Евгений перед началом экскурсии обговорил основные моменты, поинтересовался что я бы хотела увидеть. Наш маршрут несколько отличался от обычного, но успели осмотреть несколько баров как известных туристических, так и "для местных" с отличными комментариями гида о том, где что находится, где какая молодежь собирается. Сама бы я по стольким заведениям не прошла. Экскурсия в основном была сконцентрирована по 7 или еврейскому району, где находятся руин-бары, и позволила понять ночную/альтернативную жизнь города. Мне понравилось!
25 января 2020
Евгений поделился многими альтернативными местами и интересными историями о них, увлекательно рассказал о многих старых и новых явлений происходящих в Будапеште преимущественно в еврейском квартале где собралась большая часть ночной сцены молодёжи, очень советую!
23 января 2020
Прекрасный экскурсовод, Евгений! При встрече еще раз проговорили все, что хотели увидеть и пошли по маршруту. Очень необычный взгляд на все то, что видел сам, читал и слушал от обычных экскурсоводов. Классно! Бронируйте не раздумывая, места улетают как горячие пирожки!
16 января 2020
Экскурсия интересная, стоит сходить. Гид подстраивается под людей, спрашивает что им было бы интересно. В маршруте было много интересных баров, мы порадовалась что не взяли экскурсию по ним отдельно.
15 января 2020
Экскурсовод Евгений, учитывая интересы каждого участника группы, провёл интересную экскурсию по еврейскому кварталу и барам Пешта. Для любителей потусить ночью, эта экскурсия особенно зайдёт, Евгений в этом эксперт.
Михаил
27 марта 2019
Очень интересная и необычная прогулка, которую Женя очень энергично провел для нас! Скорее всего мы бы не попали в места тусовки молодежи имеющей явные альтернативные политические взгляды. Интересный рассказ о жизни в Будапеште, кроме того Женя завел нас в свою альма-матер, откуда открывается шикарный вид на город. Если вы любите нестандартные маршруты и не туристические тропы - вам точно в компанию к Жене, будете явно не разочарованы! Михаил и Диана, г. Тюмень.
2 февраля 2019
Все ооочень понравилось!

Zhenya проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барамПрогулка по Будапешту и легендарным руин-барамПрогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
скидка40%
€50
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200 за экскурсию
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