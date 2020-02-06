7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Будапешт с другого ракурса

Уже во второй половине прошлого века в Будапеште можно было найти любой андеграунд — от подпольных гей-клубов до тусовок анархистов и панков. Вы узнаете о развитии этой грани городского прошлого и о сегодняшней актуальной жизни Будапешта. Я расскажу о ее отношениях с правительством и о формах сопротивления жителей — от организации сквот-хаусов с шумными вечеринками и бесплатными концертами до создания необычных памятников протеста.

Бурная жизнь 7-ого района

Основная часть прогулки пройдет по бывшим еврейским кварталам, куда из-за официальной политики пришлось переместиться основным площадкам альтернативной жизни. Мы остановимся в двух самых известных заведениях Aurora и Golya, которые, несмотря на небольшой размер, каждую неделю привлекают сотни артистов, музыкантов, интеллектуалов и независимых активистов. Чтобы вы уловили дух шумного района, посетим также одно или два альтернативных арт-пространства — в зависимости от актуальных событий во время вашего приезда.