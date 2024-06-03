Экскурсии Будапешта об истории и архитектуре

Найдено 18 экскурсий в категории «История и архитектура» в Будапеште на русском языке, цены от €23, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Буда - путешествие во времени
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
293 отзыва
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3023 за человека
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
90 отзывов
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
130 за всё до 6 чел.
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
На экскурсии вы найдете старинные и ценные с точки зрения истории и архитектуры постройки Пешта, а также увидите его урбанистическое ядро
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 80 за всё до 10 чел.
Нескучное знакомство с Пештом
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
127 отзывов
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
3023 за человека
Прошлое и настоящее тайных обществ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за всё до 7 чел.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
60 за всё до 15 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Золотой век Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 5 чел.
Ночь. Замок. Буда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
227 за всё до 6 чел.
Тайны королевского дворца Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
130 за человека
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339289 за всё до 4 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
Увидеть, как стиль-символ архитектурного переосмысления воплотился в творчестве мастеров Венгрии
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Будапешт: триумфы и трагедии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Будапешт: триумфы и трагедии
Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
Венгерский Модерн
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
11 отзывов
Венгерский Модерн
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
25 за человека
Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия в Будапеште: События 1956 года и их следы
Погрузитесь в историю Будапешта 1956 года, пройдя по местам главных событий восстания. История оживает перед вашими глазами
Начало: У здания Парламента
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
260 за всё до 6 чел.
Остров Маргит - сердце Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Остров Маргит - сердце Будапешта
Погрузиться в историю города и узнать о королевских интригах
Начало: В районе моста Маргит
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
75 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
    Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
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    рассказала нам и об архитектуре самих домов и об архитекторах и заказчиков домов. Ответила на все наши вопросы и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Всё то, ради чего мы и заказывали экскурсию! Рекомендую экскурсию всем, кто интересуется красивой архитектурой

  • А
    Артур
    31 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
  • С
    Степан
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
  • В
    Вера
    20 мая 2024
    Нескучное знакомство с Пештом
    Очень понравилась экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании. Инна, спасибо большое!
  • М
    Мария
    19 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Вчера у нас была пешеходная экскурсия по Буде с гидом Инной, и это было незабываемое впечатление! Инна оказалась невероятно увлекательным
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    рассказчиком, который оживил историю и культуру этого прекрасного города. В конце тура Инна также дала нам множество полезных советов о том, какие еще места стоит посетить. Мы очень довольны и благодарны ей за такой замечательный день. Рекомендуем экскурсии с Инной всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Будапештом!

  • M
    Mark
    15 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Буда - путешествие во времени
  2. Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
  3. Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
  4. Нескучное знакомство с Пештом
  5. Прошлое и настоящее тайных обществ
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "История и архитектура" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 23 до 380 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 849 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 849 ⭐ отзывов, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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