читать дальше рассказчиком, который оживил историю и культуру этого прекрасного города. В конце тура Инна также дала нам множество полезных советов о том, какие еще места стоит посетить. Мы очень довольны и благодарны ей за такой замечательный день. Рекомендуем экскурсии с Инной всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Будапештом!

Вчера у нас была пешеходная экскурсия по Буде с гидом Инной, и это было незабываемое впечатление! Инна оказалась невероятно увлекательным