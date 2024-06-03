1 чел.
По популярности
скидка
23%
Групповая
2 часа
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30€23 за человека
Индивидуальная
4 часа
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
На экскурсии вы найдете старинные и ценные с точки зрения истории и архитектуры постройки Пешта, а также увидите его урбанистическое ядро
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
скидка
23%
Групповая
2 часа
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
30€23 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€130 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
Увидеть, как стиль-символ архитектурного переосмысления воплотился в творчестве мастеров Венгрии
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт: триумфы и трагедии
Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия в Будапеште: События 1956 года и их следы
Погрузитесь в историю Будапешта 1956 года, пройдя по местам главных событий восстания. История оживает перед вашими глазами
Начало: У здания Парламента
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Остров Маргит - сердце Будапешта
Погрузиться в историю города и узнать о королевских интригах
Начало: В районе моста Маргит
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€75 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita3 июня 2024Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
- ААлександр1 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
- ААртур31 мая 2024Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
- ВВалерия28 мая 2024Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
- ССтепан28 мая 2024Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ЕЕвгения24 мая 2024Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
- ИИрина21 мая 2024Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
- ВВера20 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании. Инна, спасибо большое!
- ММария19 мая 2024Вчера у нас была пешеходная экскурсия по Буде с гидом Инной, и это было незабываемое впечатление! Инна оказалась невероятно увлекательным
- MMark15 мая 2024Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «История и архитектура»
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