Экскурсии проходящие только летом в Будапеште

Найдено 115 экскурсий в категории «Летние» в Будапеште на русском языке, цены от €23, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Будапешту
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
509 отзывов
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
25 за человека
Будапешт - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
150 за всё до 4 чел.
Буда - путешествие во времени
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
293 отзыва
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3023 за человека
Будапешт - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
195 за всё до 7 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 10 чел.
Увлекательный Будапешт для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 5 чел.
Будапешт - первое свидание
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
190 за всё до 4 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
202 отзыва
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
135 за всё до 5 чел.
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
90 отзывов
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
130 за всё до 6 чел.
Ключ к сердцу Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
134 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
39 за всё до 3 чел.
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Шедевры музея изобразительных искусств: личный взгляд на искусство Будапешта
Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры
Начало: В Музее изобразительных искусств
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Будапешт вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
230 отзывов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Будапешт - гордость мадьяров
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
189 отзывов
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
214 за всё до 4 чел.
Будапешт как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
61 отзыв
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Будапешт - по следам империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от 110 за всё до 6 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
158 за всё до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
210 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Секреты термальных вод Будапешта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: возле отеля Геллерт
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
140 за всё до 4 чел.
Венгерская национальная галерея
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Сладкий Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
118 за всё до 10 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
На экскурсии вы найдете старинные и ценные с точки зрения истории и архитектуры постройки Пешта, а также увидите его урбанистическое ядро
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 80 за всё до 10 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Пештом
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
127 отзывов
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
3023 за человека
Будапешт с огоньком - каждый день
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
25 за человека
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
По мощеным улочкам Буды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Прошлое и настоящее тайных обществ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за всё до 7 чел.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
60 за всё до 15 чел.
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 7 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187178 за всё до 4 чел.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Охота за стрит-фудом в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач
Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум
Начало: у входа на центральный рынок
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
По королевскому Будапешту на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
179 за всё до 4 чел.
Альтернативный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200 за всё до 15 чел.
Атмосфера творческого Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 6 чел.
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
560 за всё до 4 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • I
    Iryna
    3 июня 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
  • Н
    Настя
    2 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично
  • А
    Артем
    1 июня 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
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    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
    Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
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    рассказала нам и об архитектуре самих домов и об архитекторах и заказчиков домов. Ответила на все наши вопросы и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Всё то, ради чего мы и заказывали экскурсию! Рекомендую экскурсию всем, кто интересуется красивой архитектурой

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
    Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
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    аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Один из лучших гидов
  • А
    Артур
    31 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Будапешту
  2. Будапешт - первая встреча
  3. Буда - путешествие во времени
  4. Будапешт - любовь с первого взгляда
  5. Пешком по главным местам Будапешта
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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