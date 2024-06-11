Найдено 3 экскурсии в категории « На автобусе » в Хевизе на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Кёсег - Шопрон - Фертёд Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 430 за всё до 3 чел. 🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 300 за всё до 3 чел. 🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Пейзажи Балатона Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 300 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Хевиза

Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «На автобусе»

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