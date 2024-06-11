Экскурсии на автобусе в Хевизе

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Хевизе на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёсег - Шопрон - Фертёд
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 430 за всё до 3 чел.
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Пейзажи Балатона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Пейзажи Балатона
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хевизе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кёсег - Шопрон - Фертёд
  2. Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
  3. Пейзажи Балатона
Сколько стоит экскурсия по Хевизу в июне 2024
Сейчас в Хевизе в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 430.
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