1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пейзажи Балатона
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «На автобусе»
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