Индивидуальная
до 7 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
(Из Хевиза) Балатон: путешествие в край легенд, историй и природы
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Однодневная поездка из Будапешта в Хевиз и обратно (в Хевизе 6 ч)
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
€330 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «Выездные»
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