Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Хевизе на русском языке, цены от €330. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

Экскурсии по окрестностям Хевиза и местам Венгрии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии