Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
4 мар в 05:30
7 мар в 05:30
$258 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
23 фев в 08:30
$34.22 за человека
-
11%
Групповая
до 25 чел.
Далат от классики до диких троп
Начало: Далат
$40.10
$45 за человека
- ТТатьяна7 ноября 2025С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко подвела погода, но впечатления это не испортило! Однозначно рекомендуем Михаила!
- DDmitry31 августа 2025Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией что особенно ценно, если вы устали от экскурсоводов, которые могут весь день разговаривать без остановки.
После экскурсии я ещё хочу съездить в Далат.
- ММария13 августа 2025Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия тоже очень понравилась: мини-зоопарк, родельбан и крейзи хаус - куча развлечений за один день. Большое спасибо!
- ЕЕлизавета12 июля 2025Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
Спасибо большое за такую комфортную и интересную поездку!
Михаил знает о Вьетнаме очень много
- ЕЕлена22 мая 2025Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий профессионал, внимательный и интеллигентный.
- ЕЕкатерина7 апреля 2025Михаил все показал, очень интересный рассказчик. Удобная и комфортная машина. Все прошло на высшем уровне!
- ААлександра27 февраля 2025Потрясающее путешествие, гиды дружелюбные и всегда готовы ответить на любые вопросы. Мы посетили много интересных мест и получили удовольствие от каждого. С удовольствием повторим!
- ДДенис8 февраля 2025Наш гид был просто потрясающий — очень знающий и легко находил общий язык с группой, благодаря чему все были вовлечены. Опыт оценка на 10 из 10 благодаря ему!
- ДДаниил11 января 2025Дневная поездка была очень увлекательной. Наш гид Су сделал этот опыт по-настоящему хорошим — он очень приятный человек с большим
- ТТатьяна13 ноября 2024Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!
Сейчас в Далате в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 258 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
