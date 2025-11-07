Мои заказы

Экскурсии на 1 день в Далате

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Далате на русском языке, цены от $34, скидки до 11%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Влюбиться в Далат за один день
На машине
12 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
4 мар в 05:30
7 мар в 05:30
$258 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
23 фев в 08:30
$34.22 за человека
Далат от классики до диких троп
8 часов
-
11%
Групповая
до 25 чел.
Далат от классики до диких троп
Начало: Далат
$40.10$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2025
    Влюбиться в Далат за один день
    С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко подвела погода, но впечатления это не испортило! Однозначно рекомендуем Михаила!
  • D
    Dmitry
    31 августа 2025
    Влюбиться в Далат за один день
    Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией что особенно ценно, если вы устали от экскурсоводов, которые могут весь день разговаривать без остановки.
    После экскурсии я ещё хочу съездить в Далат.
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Влюбиться в Далат за один день
    Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия тоже очень понравилась: мини-зоопарк, родельбан и крейзи хаус - куча развлечений за один день. Большое спасибо!
  • Е
    Елизавета
    12 июля 2025
    Влюбиться в Далат за один день
    Мы действительно влюбились в Далат за один день😄

    Спасибо большое за такую комфортную и интересную поездку!
    Михаил знает о Вьетнаме очень много
    читать дальше

    и даже больше))) Исторические факты, о культуре, религии и природе Вьетнама. С удовольствием отвечал на все вопросы (а их было немало)!
    Очень понравилось, что маршрут был подстроен под наши желания и предпочтения, в нашем случае много пили кофе и любовались растительностью.
    Маршрут: посмотрели на кофейную ферму с животными, покатались на электросанях до водопада, посетили старый вокзал в центре Далата, Crazy house и буддийский храм.

    Очень хочется еще раз вернуться в Далат, в те места, на которые просто физически не хватило времени.

  • Е
    Елена
    22 мая 2025
    Влюбиться в Далат за один день
    Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий профессионал, внимательный и интеллигентный.
    читать дальше

    Очень интересно рассказывал, на каждой локации давал инструктаж где и что посмотреть, не торопил и учел ВСЕ наши пожелания! С ним было очень комфортно и приятно - первый раз на индивидуалке и теперь впоследствии только так. Буду рекомендовать знакомым и вам советую - не прогадаете!!!

  • Е
    Екатерина
    7 апреля 2025
    Влюбиться в Далат за один день
    Михаил все показал, очень интересный рассказчик. Удобная и комфортная машина. Все прошло на высшем уровне!
  • А
    Александра
    27 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
    Потрясающее путешествие, гиды дружелюбные и всегда готовы ответить на любые вопросы. Мы посетили много интересных мест и получили удовольствие от каждого. С удовольствием повторим!
  • Д
    Денис
    8 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
    Наш гид был просто потрясающий — очень знающий и легко находил общий язык с группой, благодаря чему все были вовлечены. Опыт оценка на 10 из 10 благодаря ему!
  • Д
    Даниил
    11 января 2025
    Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
    Дневная поездка была очень увлекательной. Наш гид Су сделал этот опыт по-настоящему хорошим — он очень приятный человек с большим
    читать дальше

    багажом знаний. Он делает отличные фотографии и шутит на протяжении всего дня, делая впечатления еще ярче. Настоятельно рекомендую этот выезд с Су в качестве гида!

  • Т
    Татьяна
    13 ноября 2024
    Влюбиться в Далат за один день
    Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!

Ответы на вопросы от путешественников по Далату в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Далате
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Влюбиться в Далат за один день;
  2. Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы;
  3. Далат от классики до диких троп.
Сколько стоит экскурсия по Далату в феврале 2026
Сейчас в Далате в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 258 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
