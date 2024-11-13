12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Погрузитесь в атмосферу Далата: водопады, храмы и архитектурные чудеса. Идеальный день для знакомства с культурой и природой Вьетнама
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
11 янв в 05:30
12 янв в 05:30
$221 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Истории и чудеса Далата
Далат: уникальная архитектура, кофейные плантации и освежающий климат. Узнайте секреты города на индивидуальной экскурсии
9 янв в 07:00
10 янв в 07:00
$250 за всё до 2 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Далат
Путешествие начинается с удобного трансфера из аэропорта Далат в город. Безопасность и комфорт на каждом этапе пути
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
$22 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 ноября 2024Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!
- ГГалина10 октября 2024Влад свозил нас на очень интересную экускурсию, показал чайные и кофейные плантации, пагоды, водопады, рассказал про историю Далата, буддизм и
- NNatali10 апреля 2024О, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно и многие советы, консультации носят практический характер 😁Одназначно - рекомендуем💪
- ЕЕвгения17 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Программа обширная, достопримечательности посещали в комфортном режиме, без спешки. Получили очень много познавательной и полезной информации. Вкусно поели)
Ответы на вопросы от путешественников по Далату в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Далату в январе 2025
Сейчас в Далате в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 250. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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