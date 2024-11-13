Экскурсии выходного дня в Далате

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Далате на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Влюбиться в Далат за один день
На машине
8 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Погрузитесь в атмосферу Далата: водопады, храмы и архитектурные чудеса. Идеальный день для знакомства с культурой и природой Вьетнама
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
11 янв в 05:30
12 янв в 05:30
$221 за всё до 2 чел.
Истории и чудеса Далата
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Истории и чудеса Далата
Далат: уникальная архитектура, кофейные плантации и освежающий климат. Узнайте секреты города на индивидуальной экскурсии
9 янв в 07:00
10 янв в 07:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Далат в город
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Далат
Путешествие начинается с удобного трансфера из аэропорта Далат в город. Безопасность и комфорт на каждом этапе пути
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
$22 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 ноября 2024
    Влюбиться в Далат за один день
    Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!
  • Г
    Галина
    10 октября 2024
    Истории и чудеса Далата
    Влад свозил нас на очень интересную экускурсию, показал чайные и кофейные плантации, пагоды, водопады, рассказал про историю Далата, буддизм и
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    о том, как человечество додумалось до кофе. Иы остались очень довольны, потому что конечно сами в жизни не нашли бы таких красивых мест, а если б нашли, то и не попали, а если б и попали, то кто бы отвечал на все глупенькие вопросы? В общем, экскурсию горячо рекомендую - это очень увлекательно!

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  • N
    Natali
    10 апреля 2024
    Влюбиться в Далат за один день
    О, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно и многие советы, консультации носят практический характер 😁Одназначно - рекомендуем💪
    О, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно иО, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно иО, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно иО, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно и
  • Е
    Евгения
    17 марта 2024
    Влюбиться в Далат за один день
    Очень понравилась экскурсия. Программа обширная, достопримечательности посещали в комфортном режиме, без спешки. Получили очень много познавательной и полезной информации. Вкусно поели)

Ответы на вопросы от путешественников по Далату в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Далату в январе 2025
Сейчас в Далате в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 250. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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