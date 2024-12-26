10 часов
Водная прогулка
Дананг и Хойан: аренда автомобиля для экскурсии и трансферы
Начало: Ваш отель, аэропорт или ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 11:30.
Завтра в 08:00
27 дек в 05:00
от $14.71 за всё до 20 чел.
скидка
5%
8 часов
Круиз
Тайны Мраморных гор + вечерний круиз
Насладитесь уникальным путешествием по Мраморным горам и вечерним круизом по реке Хан. Откройте для себя красоту и культуру Центрального Вьетнама
Начало: От вашего отеля
«Вечерняя прогулка на кораблике по реке Хан»
28 дек в 14:00
29 дек в 14:00
230$219 за человека
1 час
Водная прогулка
Хойан и Дананг: трансферы и аренда авто
Организуйте своё путешествие без забот! Трансфер из Хойана в Дананг и обратно. Аренда авто на день для комфортного изучения городов
Начало: Ваш отель в Хойане
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 21:30.
Завтра в 07:00
27 дек в 05:00
от $13.07 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Водные развлечения»
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