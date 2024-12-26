Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Дананге на русском языке, цены от $13, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 10 часов Водная прогулка Дананг и Хойан: аренда автомобиля для экскурсии и трансферы Начало: Ваш отель, аэропорт или ж/д вокзал Расписание: Ежедневно с 07:00 до 11:30. от $ 14.71 за всё до 20 чел. На машине Музыкальные теплоходы 5% скидка 8 часов Круиз Тайны Мраморных гор + вечерний круиз Насладитесь уникальным путешествием по Мраморным горам и вечерним круизом по реке Хан. Откройте для себя красоту и культуру Центрального Вьетнама Начало: От вашего отеля «Вечерняя прогулка на кораблике по реке Хан» 230 $ 219 за человека 1 час Водная прогулка Хойан и Дананг: трансферы и аренда авто Организуйте своё путешествие без забот! Трансфер из Хойана в Дананг и обратно. Аренда авто на день для комфортного изучения городов Начало: Ваш отель в Хойане Расписание: Ежедневно с 05:00 до 21:30. от $ 13.07 за человека Другие экскурсии Дананга

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Водные развлечения»

Водные экскурсии в Дананге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025