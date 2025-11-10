Мастер-класс в Дананге предлагает уникальную возможность освоить приготовление традиционных вьетнамских блюд, включая знаменитый суп фо. Участники смогут насладиться своими кулинарными творениями в уютной атмосфере дома шеф-повара. Вегетарианское меню доступно по запросу, а рецепты можно будет забрать с собой.
Это мероприятие подходит для всех, кто хочет провести время с пользой и узнать больше о культуре Вьетнама
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍜 Изучение вьетнамской кухни
- 👨🍳 Практика с местным шеф-поваром
- 🥗 Вегетарианское меню по запросу
- 📜 Рецепты для домашнего использования
- 🎉 Весёлый и познавательный вечер
Что можно увидеть
- Дом шеф-повара
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Попробуйте приготовить вкусные традиционные блюда, а также вьетнамское блюдо фо – суп с лапшой. Откройте для себя культуру Вьетнама и попробуйте вкусную еду, которую вы приготовили на кулинарном мастер-классе. Мы сделаем ваш день незабываемым и вместо обычного времяпровождения в городе Дананг присоединимся к кулинарному мастер-классу, чтобы провести весёлый вечер и научиться готовить традиционные вьетнамские блюда в доме шеф-повара. Вы приготовите два местных блюда и сок из маракуйи, а затем попробуете то, что у вас получилось. В конце кулинарного мастер-класса мы отправим вам рецепты, чтобы вы могли воссоздать волшебство уже у себя дома. Важная информация:
- Вегетарианское или веганское меню предоставляется по запросу.
- Меню может незначительно меняться в зависимости от наличия ингредиентов.
- За бронирование в дни вьетнамских государственных праздников взимается дополнительная плата в размере 100 000 вьетнамских донгов с человека наличными.
- Дети до 4-х лет бесплатно, но они не могут участвовать в приготовлении пищи и делиться едой с родителями.
- Запрещено посещать мастер-класс с животными.
Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего шеф-повара
- Ингредиенты для мастер-класса
- Безлимитный сок из маракуйи
- Питание
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
X6RW+4H5 Ngũ Hành Sơn, Да Нанг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дананга
