Мои заказы

Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными

Узнайте секреты вьетнамской кухни, приготовив фо и другие блюда в доме шеф-повара. Весёлый вечер с местными кулинарными традициями
Мастер-класс в Дананге предлагает уникальную возможность освоить приготовление традиционных вьетнамских блюд, включая знаменитый суп фо. Участники смогут насладиться своими кулинарными творениями в уютной атмосфере дома шеф-повара. Вегетарианское меню доступно по запросу, а рецепты можно будет забрать с собой.

Это мероприятие подходит для всех, кто хочет провести время с пользой и узнать больше о культуре Вьетнама

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍜 Изучение вьетнамской кухни
  • 👨‍🍳 Практика с местным шеф-поваром
  • 🥗 Вегетарианское меню по запросу
  • 📜 Рецепты для домашнего использования
  • 🎉 Весёлый и познавательный вечер
Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 15:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Дом шеф-повара

Описание мастер-класса

Что вас ждёт? Попробуйте приготовить вкусные традиционные блюда, а также вьетнамское блюдо фо – суп с лапшой. Откройте для себя культуру Вьетнама и попробуйте вкусную еду, которую вы приготовили на кулинарном мастер-классе. Мы сделаем ваш день незабываемым и вместо обычного времяпровождения в городе Дананг присоединимся к кулинарному мастер-классу, чтобы провести весёлый вечер и научиться готовить традиционные вьетнамские блюда в доме шеф-повара. Вы приготовите два местных блюда и сок из маракуйи, а затем попробуете то, что у вас получилось. В конце кулинарного мастер-класса мы отправим вам рецепты, чтобы вы могли воссоздать волшебство уже у себя дома. Важная информация:
  • Вегетарианское или веганское меню предоставляется по запросу.
  • Меню может незначительно меняться в зависимости от наличия ингредиентов.
  • За бронирование в дни вьетнамских государственных праздников взимается дополнительная плата в размере 100 000 вьетнамских донгов с человека наличными.
  • Дети до 4-х лет бесплатно, но они не могут участвовать в приготовлении пищи и делиться едой с родителями.
  • Запрещено посещать мастер-класс с животными.

Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги англоговорящего шеф-повара
  • Ингредиенты для мастер-класса
  • Безлимитный сок из маракуйи
  • Питание
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
X6RW+4H5 Ngũ Hành Sơn, Да Нанг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Вегетарианское или веганское меню предоставляется по запросу
  • Меню может незначительно меняться в зависимости от наличия ингредиентов
  • За бронирование в дни вьетнамских государственных праздников взимается дополнительная плата в размере 100 000 вьетнамских донгов с человека наличными
  • Дети до 4-х лет бесплатно, но они не могут участвовать в приготовлении пищи и делиться едой с родителями
  • Запрещено посещать мастер-класс с животными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дананга

Похожие экскурсии из Дананга

Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
На машине
5 часов
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
11 ноя в 07:00
$69 за человека
Фуд-путешествие по самобытному Данангу
Пешая
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-путешествие по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $500 за всё до 10 чел.
Мото-приключение в Дананге
На мотоцикле
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от $400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дананге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дананге