1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: в Дананге
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: у вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг
Узнать всё о вьетнамской растительной кухне, посетить Мраморные горы и буддийские храмы
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 июня 2022День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
- ЮЮлия5 марта 2020Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Необычные»
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