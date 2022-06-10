Необычные экскурсии по Данангу

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Дананге на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фуд-тур по самобытному Данангу
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200 за всё до 10 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: в Дананге
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: у вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
75 за человека
Веганский Дананг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг
Узнать всё о вьетнамской растительной кухне, посетить Мраморные горы и буддийские храмы
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 июня 2022
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
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    Дмитрию за ценную информацию, персонализированный подход и прекрасный маршрут. Мы действительно посмотрели на Дананг с другой стороны. Расширили для себя представление о вьетнамцах, их культуре и религии. Спасибо! Экскурсию и гида очень рекомендую

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2020
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
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    заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку). Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей. И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами))))

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фуд-тур по самобытному Данангу
  2. Хойан - вьетнамская Венеция
  3. Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
  4. Веганский Дананг
Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
Сейчас в Дананге в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 2 ⭐ отзыва, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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