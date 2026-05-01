За один день вы увидите современные символы города, древние индуистские храмы и атмосферу исторического порта. В программе также обед с возможностью дегустации вьетнамского вина или рома. Приглашаю на большую экскурсию по Центральному Вьетнаму: Дананг с его знаковыми мостами, Леди Буддой, Мраморными горами и перевалом Хай Ван, храмовый комплекс Ми Сон — религиозный центр древнего королевства Чампа,

Ильяс Ваш гид в Дананге Групповая экскурсия $420 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 2 часа 1-5 человек

Описание экскурсии Приглашаю вас на насыщенную экскурсию, которая объединяет современные символы Дананга, древнее наследие Чампы и атмосферу вечернего Хойана. В Дананге мы увидим ключевые достопримечательности города: Мост Дракона, Мост Любви, скульптуру Карпа, превращающегося в Дракона, «Корабль, который никогда не плавал», Мраморные горы, статую Леди Будды на полуострове Сон Ча, а также проедем по живописному перевалу Хай Ван с французской крепостью и американскими дотами. Далее отправимся в храмовый комплекс Ми Сон — религиозный центр древнего индуистского королевства Чампа, посвящённый богу Шиве и известный как «вьетнамский Ангкор-Ват» благодаря своей исторической и архитектурной ценности. Завершим деньв вечернем Хойане: Японский мост, прогулка по старинным улицам, исторические здания и, по желанию, посещение старинного дома Tan Ky. В течение дня предусмотрен обед с возможностью дегустации местного вьетнамского вина или рома. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть максимум — от панорам побережья до древних храмов и романтики старого города.

