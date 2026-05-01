Приглашаю на большую экскурсию по Центральному Вьетнаму: Дананг с его знаковыми мостами, Леди Буддой, Мраморными горами и перевалом Хай Ван, храмовый комплекс Ми Сон — религиозный центр древнего королевства Чампа,
Описание экскурсииПриглашаю вас на насыщенную экскурсию, которая объединяет современные символы Дананга, древнее наследие Чампы и атмосферу вечернего Хойана. В Дананге мы увидим ключевые достопримечательности города: Мост Дракона, Мост Любви, скульптуру Карпа, превращающегося в Дракона, «Корабль, который никогда не плавал», Мраморные горы, статую Леди Будды на полуострове Сон Ча, а также проедем по живописному перевалу Хай Ван с французской крепостью и американскими дотами. Далее отправимся в храмовый комплекс Ми Сон — религиозный центр древнего индуистского королевства Чампа, посвящённый богу Шиве и известный как «вьетнамский Ангкор-Ват» благодаря своей исторической и архитектурной ценности. Завершим деньв вечернем Хойане: Японский мост, прогулка по старинным улицам, исторические здания и, по желанию, посещение старинного дома Tan Ky. В течение дня предусмотрен обед с возможностью дегустации местного вьетнамского вина или рома. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть максимум — от панорам побережья до древних храмов и романтики старого города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дананг:
- Мост Дракона
- Мост Любви
- Скульптура «Карп, превращающийся в Дракона»
- Корабль, который никогда не плавал
- Мраморные горы
- Статуя Леди Будды (полуостров Сон Ча, Гора обезьян)
- Перевал Хай Ван
- Французская крепость
- Американские доты
- Ми Сон:
- Храмовый комплекс Ми Сон
- Древние индуистские храмы королевства Чампа, посвящённые богу Шиве
- Хойан (вечерний):
- Японский крытый мост
- Прогулка по историческому центру с ключевыми достопримечательностями
- Старинный жилой дом Tan Ky (по желанию)
- Дополнительно:
- Обед с возможностью дегустации местного вьетнамского вина или рома
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дананг
Завершение: Sunny Ocean Hotel & Spa, Danang, Ваш отель, Центральная автостанция (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
