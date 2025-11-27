Групповая
до 15 чел.
Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
28 ноя в 11:30
$69 за человека
Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
Завтра в 13:00
28 ноя в 08:00
от $400 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
от $240 за всё до 15 чел.
