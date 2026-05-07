Это путешествие из динамичного Дананга в волшебный Хойан — словно переход из наших дней в прошлые века. Днём вы увидите панорамы моря и гор, знаменитые мосты и священные Мраморные горы.
А вечером окажетесь в восточной сказке: старинные улочки Хойана наполнятся мягким светом сотен фонариков, лодки тихо поплывут по реке Тхубон, а город превратится в живую декорацию.
Описание экскурсии
8:00 — встреча у вашего отеля в Дананге
Позавтракаем в колоритном вьетнамском кафе, выпьем вкусный кофе.
9:00–11:30 — полуостров Шонча
Вы увидите пагоду Линь Унг со статуей богини милосердия и рыбацкие порты, подниметесь на смотровые площадки.
11:45–12:40 — символы Дананга
Остановимся у знаменитого моста Дракона. И прогуляемся к романтичному мосту Любви.
12:40–13:30 — обед
Знакомство с традиционной кухней Вьетнама в местном ресторане.
14:00–15:30 — Мраморные горы
Здесь — древние пещеры, буддийские святыни и пагоды. Рядом находится ремесленная деревня Нон Нуок, где создают изделия из мрамора.
16:00–18:00 — Хойан
Прогулка по историческому центру города фонариков, старинных домов и узких улочек.
18:00–19:00 — ужин
Попробуем традиционные блюда древнего города.
19:00–20:00 — лодочная прогулка по реке Тхубон
Вы сможете запустить на воду бумажный фонарик и загадать желание.
20:00–21:00 — шоу «Воспоминания о Хойане»
Посещение грандиозного представления Hoi An Memories Show с участием более 500 актёров.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер на легковом автомобиле, входной билет на шоу, прогулка на лодке, обед, ужин, снеки и вода
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 611 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный экскурсия по городам и окрестностям Дананга. Отдельная благодарность гиду Хань, которая прекрасно говорит по-русски и знает все местные традиции и обычаи.
