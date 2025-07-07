Мои заказы

Хойан: фотосессия и пешеходная экскурсия с гидом

Откройте для себя красоту Хойана с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне исторических мест и живописных рек ждут вас
Вас ждет незабываемая прогулка по древнему Хойану с профессиональным фотографом. Встреча с гидом и советы по позингу помогут создать уникальные кадры. Прогулка проходит через старинные улицы и знаменитые места, такие как улица Фонарей и Жёлтая аллея. Завершится фотосессия на фоне реки Хоай.

В итоге вы получите 25-40 профессионально обработанных фотографий, которые сохранят воспоминания о вашем путешествии
1 оценка

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия
  • 🎨 Возможность переодеться в костюмы
Что можно увидеть

  • Улица Фонарей
  • Жёлтая аллея
  • Река Хоай

Описание фото-прогулки

Что вас ждёт? Вы встретитесь с фотографом и получите несколько советов по позингу и ракурсам для фотографий. При желании вы сможете переодеться в костюмы Ao Dai (за доп. плату) и начнёте прогулку. Вы пройдёте мимо старинных домов и золотых стен, где вас обязательно сфотографируют. Вас также запечатлеют на фотоаппарат на фоне реки Хоай. Вы посетите и другие знаменитые места Хойана: улица Фонарей и Жёлтая аллея. После фотосессии вы получите несколько отредактированных цифровых фотографий, которые ещё долго будут вас радовать. Важная информация:
  • Пожалуйста, сообщите свой номер Whats.
  • App, номер телефона, номер Line или Kakaotalk заранее до начала мероприятия, чтобы договориться о месте встречи.
  • Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.
  • Возьмите с собой желаемую одежду для фотосессии (можно будет переодеться) и наличные деньги.
  • Фотосессия состоится в любую погоду.
  • Ограничения по весу для аренды костюмов Ao Dai: менее 70 килограммов (154 фунта) для женщин и менее 80 килограммов (176 фунтов) для мужчин.

Ежедневно в 07:00, 09:00, 15:00, 17:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Дананга
  • Услуги фотографа
  • Фотосессия
  • Прогулка по городу
  • Плата за фотографии с ночными фонарями на вечернем рынке Хойана
  • Безлимитное количество фотографий без обработки в цифровом виде
  • Чашка травяного чая
Что не входит в цену
  • Входной билет в Хойан - 120 000 донгов
  • Аренда костюмов Ao Dai
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вячеслав
7 июл 2025

