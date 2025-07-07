Вас ждет незабываемая прогулка по древнему Хойану с профессиональным фотографом. Встреча с гидом и советы по позингу помогут создать уникальные кадры. Прогулка проходит через старинные улицы и знаменитые места, такие как улица Фонарей и Жёлтая аллея. Завершится фотосессия на фоне реки Хоай.
В итоге вы получите 25-40 профессионально обработанных фотографий, которые сохранят воспоминания о вашем путешествии
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия
- 🎨 Возможность переодеться в костюмы
Что можно увидеть
- Улица Фонарей
- Жёлтая аллея
- Река Хоай
Описание фото-прогулкиЧто вас ждёт? Вы встретитесь с фотографом и получите несколько советов по позингу и ракурсам для фотографий. При желании вы сможете переодеться в костюмы Ao Dai (за доп. плату) и начнёте прогулку. Вы пройдёте мимо старинных домов и золотых стен, где вас обязательно сфотографируют. Вас также запечатлеют на фотоаппарат на фоне реки Хоай. Вы посетите и другие знаменитые места Хойана: улица Фонарей и Жёлтая аллея. После фотосессии вы получите несколько отредактированных цифровых фотографий, которые ещё долго будут вас радовать. Важная информация:
- Пожалуйста, сообщите свой номер Whats.
- App, номер телефона, номер Line или Kakaotalk заранее до начала мероприятия, чтобы договориться о месте встречи.
- Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.
- Возьмите с собой желаемую одежду для фотосессии (можно будет переодеться) и наличные деньги.
- Фотосессия состоится в любую погоду.
- Ограничения по весу для аренды костюмов Ao Dai: менее 70 килограммов (154 фунта) для женщин и менее 80 килограммов (176 фунтов) для мужчин.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Дананга
- Услуги фотографа
- Фотосессия
- Прогулка по городу
- Плата за фотографии с ночными фонарями на вечернем рынке Хойана
- Безлимитное количество фотографий без обработки в цифровом виде
- Чашка травяного чая
Что не входит в цену
- Входной билет в Хойан - 120 000 донгов
- Аренда костюмов Ao Dai
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дананге
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00, 09:00, 15:00, 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
В
Вячеслав
7 июл 2025
Входит в следующие категории Дананга
