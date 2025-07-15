Участники экскурсии «Пять чувств Хойана» смогут погрузиться в атмосферу древнего города, ощутив его через зрение, слух, вкус, обоняние и осязание.Путешествие начинается с выезда из Дананга и включает остановку в кафе

среди рисовых полей, посещение арома-мастерской и прогулку по Старому Хойану. Завершится день катанием на лодках по реке Тху Бон, где участники смогут спустить фонарики с желаниями. Экскурсия позволяет почувствовать Хойан всем телом и насладиться его культурным наследием

Описание экскурсии

12:00 — выезд из Дананга

Собираемся и отправляемся в путь. Нас ждёт приятная дорога вдоль побережья и через вьетнамские деревушки.

13:00–13:40 — кафе среди рисовых полей (напитки включены)

Небольшая остановка для отдыха, знакомства и мягкого погружения в атмосферу Хойана. Мы используем лёгкие психологические практики, чтобы вы почувствовали себя комфортно и свободно. А из панорамных окон откроется потрясающий вид на рисовые поля и зеркальные пруды.

14:00–14:30 — арома-мастерская: путешествие в мир запахов

Вы исследуете четыре группы эфирных масел и несколько готовых блендов. Через обоняние заглянете в глубины внутреннего состояния и поймёте, что хочется укрепить: спокойствие, ясность, энергию или тепло.

Если по независящим от нас причинам ароматический мастер-класс будет невозможно провести, вы посетите чайную церемонию. Попробуете три уникальных сорта, услышите о культуре и красоте простого момента и решите, какой чай ближе вашей душе.

15:00–17:00 — прогулка по Старому Хойану

Медленно и с чувством пройдём по древнему городу. Вы увидите домики под черепичными крышами, Японский мост, Китайский зал собраний и лавки ремесленников. Зайдёте в музей Precious Heritage, где хранятся фотографии и традиционные костюмы этнических меньшинств Вьетнама.

17:20–18:00 — ужин в ресторане Spice Route (по желанию)

Ресторан расположен в здании, которое входит в наследие ЮНЕСКО. В меню — изысканная вьетнамская кухня, которая раскрывают вкус Хойана.

18:00–18:30 — лодочки и фонарики на реке Тху Бон

Финальный аккорд — тихое катание на лодках в золотом вечернем свете. Спустим в реку фонарики со своими желаниями. Мягкое, почти медитативное прощание с Хойаном.

18:50 — выезд обратно в Дананг

С чувством насыщенности и вдохновения возвращаемся домой. Прибытие в Дананг — около 20:00.

Мы расскажем:

Как история и архитектура Хойана отражают синтез культур — китайской, японской, вьетнамской и европейской

Почему эфирные масла — это не столько про запах, сколько про эмоции, память и интуицию

Как традиции — от изготовления благовоний до запуска фонариков — помогают вьетнамцам сохранять связь с собой, друг с другом и своим прошлым

