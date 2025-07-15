Ощутите Хойан всеми чувствами: от ароматов до вкусов. Прогулка по историческим местам и вечер на лодках создадут незабываемые впечатления
Участники экскурсии «Пять чувств Хойана» смогут погрузиться в атмосферу древнего города, ощутив его через зрение, слух, вкус, обоняние и осязание.
Путешествие начинается с выезда из Дананга и включает остановку в кафе читать дальше
среди рисовых полей, посещение арома-мастерской и прогулку по Старому Хойану.
Завершится день катанием на лодках по реке Тху Бон, где участники смогут спустить фонарики с желаниями. Экскурсия позволяет почувствовать Хойан всем телом и насладиться его культурным наследием
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Погружение в атмосферу Хойана
🚤 Прогулка на традиционных лодках
🏛 Посещение исторических мест
🧘♂️ Арома-мастерская для релаксации
🍵 Чайная церемония для гурманов
Что можно увидеть
Японский мост
Китайский зал собраний
Музей Precious Heritage
Описание экскурсии
12:00 — выезд из Дананга
Собираемся и отправляемся в путь. Нас ждёт приятная дорога вдоль побережья и через вьетнамские деревушки.
13:00–13:40 — кафе среди рисовых полей (напитки включены)
Небольшая остановка для отдыха, знакомства и мягкого погружения в атмосферу Хойана. Мы используем лёгкие психологические практики, чтобы вы почувствовали себя комфортно и свободно. А из панорамных окон откроется потрясающий вид на рисовые поля и зеркальные пруды.
14:00–14:30 — арома-мастерская: путешествие в мир запахов
Вы исследуете четыре группы эфирных масел и несколько готовых блендов. Через обоняние заглянете в глубины внутреннего состояния и поймёте, что хочется укрепить: спокойствие, ясность, энергию или тепло.
Если по независящим от нас причинам ароматический мастер-класс будет невозможно провести, вы посетите чайную церемонию. Попробуете три уникальных сорта, услышите о культуре и красоте простого момента и решите, какой чай ближе вашей душе.
15:00–17:00 — прогулка по Старому Хойану
Медленно и с чувством пройдём по древнему городу. Вы увидите домики под черепичными крышами, Японский мост, Китайский зал собраний и лавки ремесленников. Зайдёте в музей Precious Heritage, где хранятся фотографии и традиционные костюмы этнических меньшинств Вьетнама.
17:20–18:00 — ужин в ресторане Spice Route (по желанию)
Ресторан расположен в здании, которое входит в наследие ЮНЕСКО. В меню — изысканная вьетнамская кухня, которая раскрывают вкус Хойана.
18:00–18:30 — лодочки и фонарики на реке Тху Бон
Финальный аккорд — тихое катание на лодках в золотом вечернем свете. Спустим в реку фонарики со своими желаниями. Мягкое, почти медитативное прощание с Хойаном.
18:50 — выезд обратно в Дананг
С чувством насыщенности и вдохновения возвращаемся домой. Прибытие в Дананг — около 20:00.
Мы расскажем:
Как история и архитектура Хойана отражают синтез культур — китайской, японской, вьетнамской и европейской
Почему эфирные масла — это не столько про запах, сколько про эмоции, память и интуицию
Как традиции — от изготовления благовоний до запуска фонариков — помогают вьетнамцам сохранять связь с собой, друг с другом и своим прошлым
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобилях Toyota с кондиционером, напитки в кафе, ароматический мастер-класс (или чайная церемония), билеты в музей, прогулка на лодках
Дополнительные расходы (по желанию) — обед в ресторане
Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 103 туристов
Меня зовут Наталья. Я гид, влюблённый во Вьетнам: в его ароматы, ритмы, краски и удивительную душевность. Я — часть команды, где мы создаём не просто экскурсии, а атмосферные, чувственные путешествия, читать дальше
в которых знакомство с культурой идёт через вкусы, прикосновения, запахи и живое общение. По основной профессии я гештальт-терапевт, и это помогает мне тонко чувствовать настроение группы, создавать безопасную и тёплую атмосферу, где можно быть собой, по-настоящему расслабиться и прочувствовать момент. Мы с командой приглашаем вас в путешествия, где важно не только увидеть, но и прожить, прочувствовать, открыть новое — в стране и в себе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
N
Nadejda
15 июл 2025
Впечатления 10 из 10. Поездкой очень довольны. Проводила Наталья - отличный знаток местных достопримечательностей. Программа была достаточно интересная: мастер класс по ароматам (приобрела понравившийся), действующий храм с очаровательным садом (нас читать дальше
поприветствовала большая), и потом незабываемая прогулка по Хойану. Наталья продумала все мелочи- можно было отдахеуть в прохоаде с отличным лотосовым чаем, заглянуть в понравившиеся магазинчики(недорогое серебро). Очень красивый музей французского коллекционера, увидели как делают шелк. Прекрасный ужин. И незабываемая прогулка по вечерней реке с фонариками. Рекомендую эту экскурсию и гида Наталью!