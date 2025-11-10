У вас будет меньше беспокойств по поводу того, как добраться до места назначения, с нашим трансфером! Забронируйте доступный и удобный трансфер из Хойана до аэропорта или ж/д вокзала в Дананге или обратно.
Также для вас есть опция аренды автомобиля на целый день, чтобы изучить эти два города в своём темпе!
Также для вас есть опция аренды автомобиля на целый день, чтобы изучить эти два города в своём темпе!
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание водной прогулки
Что вас ждёт? Водитель будет ждать вас с табличкой, на которой будет написано ваше имя. Затем мы отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал в Дананге или в обратную сторону (в зависимости от выбранного варианта). Все наши автомобили новые, комфортабельные, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. При выборе аренды автомобиля на 10 часов вы побываете в двух городах — Дананге и Хойане — изучите их достопримечательности и отлично проведёте время. Наши услуги — это ваш комфорт и удобство. Важная информация:
Обязательно сообщите номер вашего рейса или поезда, время отправления и отель, в котором вы остановитесь. Также укажите адрес вашей электронной почты и номер телефона.
Ежедневно с 05:00 до 21:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аэропорт или ж/д вокзал Дананга
- Город Хойан
- Город Дананг
Что включено
- Услуги англоговорящего водителя
- Трансфер из центральных отелей в Хойане
Что не входит в цену
- Детские кресла (за доп. плату)
- Трансфер из отелей за пределами центра Хойана (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Хойане
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал в Дананге
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:00 до 21:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Обязательно сообщите номер вашего рейса или поезда
- Время отправления и отель
- В котором вы остановитесь. Также укажите адрес вашей электронной почты и номер телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии из Дананга
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама: от Золотого моста до каналов Хойана. Уникальные виды и кулинарные открытия ждут вас
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 19:30
11 ноя в 06:00
от $650 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога»
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 07:30
12 ноя в 07:30
13 ноя в 07:30
$175 за человека