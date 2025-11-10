Что вас ждёт? Водитель будет ждать вас с табличкой, на которой будет написано ваше имя. Затем мы отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал в Дананге или в обратную сторону (в зависимости от выбранного варианта). Все наши автомобили новые, комфортабельные, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. При выборе аренды автомобиля на 10 часов вы побываете в двух городах — Дананге и Хойане — изучите их достопримечательности и отлично проведёте время. Наши услуги — это ваш комфорт и удобство. Важная информация:

Обязательно сообщите номер вашего рейса или поезда, время отправления и отель, в котором вы остановитесь. Также укажите адрес вашей электронной почты и номер телефона.