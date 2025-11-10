Закажите частный трансфер из Хюэ в Хойан или из Хойана в Хюэ: это удобный маршрут с остановками по пути, где вы сможете насладиться красотой природы и местными достопримечательностями.
Вы отправитесь к перевалу Хайван, Лагуне Лапан, Мраморным горам и бухте Лангко, увидите кладбище Анбанг, гору Обезьян со статуей Будды и Золотой мост.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииВаш водитель заберёт вас из отеля в городе Хюэ или Хойан. На личном автомобиле вы сможете исследовать сельские, прибрежные и горные дороги и полюбоваться захватывающими дух пейзажами по пути. Выберите подходящий для вас вариант с остановками или без, чтобы добраться из одного города в другой, а также увидеть интересные достопримечательности. Бухта Лангко Знаменитый пляж провинции Тхуа Тхиен Хюэ. Ланг Ко — популярная остановка для туристов на маршруте Хюэ — Дананг. Он идеально расположен в зоне трёх центров сохранения всемирного наследия — древней цитадели Хюэ, города Хойан и заповедника Ми Сон. Лагуна Лапан Это ещё одна часть бухты Лангко, которая представляет собой лагуну площадью 800 гектар и является излюбленным местом туристов и фотографов. Перевал Хайван Перевал Хай Ван («перевал океанских облаков») — это горный перевал длиной около 21 километра между городами Хюэ и Дананг. Он славится своей живописной природой. Ведущий программы Top Gear на BBC Джереми Кларксон рассказал о перевале во время специального выпуска программы о Вьетнаме в 2008 году, назвав дорогу «пустынной лентой совершенства — одной из лучших прибрежных дорог в мире». Мраморные горы Мраморные горы, состоящие из пяти холмов из известняка и мрамора, являются местом паломничества: здесь есть пики, пещеры, туннели и храмы, которые только и ждут, чтобы их исследовали. Мраморные горы, названные в честь элементов: металл, дерево, вода, огонь и земля, — прекрасное место, которое нельзя пропустить во время поездки из Хюэ в Хойан. Статуя Будды (пагода Линь Ун) В городе Дананг есть три пагоды с одинаковым названием Линь Унг, что означает «желания исполняются чудесным образом». Но только в пагоде Линь Унг Бай Бут Да Нанг (что означает «Земля Будды в этом мире») находится самая высокая статуя «леди Будды» во Вьетнаме. Город призраков — кладбище Анбанг Кладбище находится в Анбанге, небольшой тихой деревне на пляже Тхуан Ан. Это местное кладбище с блестящими разноцветными строениями, построенными на белом песке; оно тянется вдоль дороги на три километра. Местные жители дали ему название «Город призраков». Золотой мост (холмы Ба На) Вы подниметесь по канатной дороге на вершину горы (на высоте 1487 метров над уровнем моря). Посетите холм Ба На, где находится множество знаменитых достопримечательностей: Золотой мост, Французская деревня, цветочный сад Le Jardin D'amour, винный погреб Debay, пагода Linh Ung, парк фантазий и другие. Вы не только насладитесь свежим и чистым воздухом, но и полюбуетесь прекрасными пейзажами, которые редко можно встретить в других туристических местах. Важная информация:
- Маршрут: отправление из города Хюэ или города Хойан — кладбище Анбанг (город призраков) — лагуна Лапан — залив Лангко — перевал Хайван — статуя Будды (гора Обезьян) — Мраморная гора — высадка в городе Хойан или городе Хюэ.
- Обратите внимание! Это поездка в одну сторону, вы можете выбрать, где вас встретят — в Хюэ или Хойане. Если вы выбрали Хюэ, конечная точка — Хойан; если вы выбрали Хойан, конечная точка — Хюэ.
- На экскурсию нельзя брать животных.
Ежедневно с 07:00 до 08:00 (время начала).
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Хайван
- Бухта Лангко
- Кладбище Анбанг
- Золотой мост
- Статуя Будды (гора Обезьян)
- Лагуна Лапан
- Мраморные горы
Что включено
- Англоговорящий водитель
- Трансфер из отеля в Хюэ или Хойане
- Плата за парковку и дорожные сборы
- Высадка в отеле в Хойане или в Хюэ
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Хюэ или Хойване
Завершение: Ваше место назначения в Хюэ или Хойване
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00 до 08:00 (время начала).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
