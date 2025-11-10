Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Закажите частный трансфер из Хюэ в Хойан или из Хойана в Хюэ: это удобный маршрут с остановками по пути, где вы сможете насладиться красотой природы и местными достопримечательностями.



Вы отправитесь к перевалу Хайван, Лагуне Лапан, Мраморным горам и бухте Лангко, увидите кладбище Анбанг, гору Обезьян со статуей Будды и Золотой мост.