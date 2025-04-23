Экскурсия в Хюэ - это шанс погрузиться в атмосферу королевской архитектуры. Величественные павильоны и храмы 19 века откроют вам тайны прошлого.
В программе посещение гробницы императора Кхай Диня, которая поражает сочетанием
В программе посещение гробницы императора Кхай Диня, которая поражает сочетанием
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные дворцы и храмы
- 🌊 Живописный залив Лап Ан
- 🕌 Гробница императора Кхай Диня
- 🚍 Комфортабельный трансфер
- 🍽️ Обед в ресторане включён
Что можно увидеть
- Гробница императора Кхай Диня
- Императорская цитадель
- Пагода Тхиен Му
Описание экскурсии
Залив Лап Ан. Вы увидите, каким образом местные фермеры выращивают здесь устрицы. А также полюбуетесь горами и мангровыми лесами.
Гробница императора Кхай Диня. Мы рассмотрим последнюю и самую красивую гробницу династии Нгуен, сочетающую элементы западной и восточной архитектуры.
Императорская цитадель. Вы увидите дворцы, мосты и храмы 19 века. Я расшифрую их архитектурные особенности.
Пагода Тхиен Му. Это символ Хюэ и важный буддистский центр, живописно расположенный на Ароматной реке.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с одним из гидом нашей команды
- В стоимость экскурсии всё включено: трансфер, все входные билеты, обед в ресторане
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$230
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Наталья, я увлечённый гид во Вьетнаме. Живу в Дананге, вместе с дружной командой провожу экскурсии по самым интересным местам в его окрестностях. С радостью расскажем вам о вьетнамских культурных особенностях, истории, архитектуре и религии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николаева
23 апр 2025
Очень и очень интересная экскурсия! Невероятно красиво и интересно! Отдыхать в Дананге и не съездить в Хюэ - преступление! Однозначно рекомендую эту экскурсию, она стоит каждого потраченного доллара! Организатор всегда на связи, готов ответить на любые вопросы и учесть пожелания, очень приятно такое отношение. Это действительно было круто!
Дина
17 апр 2025
Добрый день! Бронировала экскурсию в город Хюэ, на апрель 2025 года. Очень понравилась организация поездки. Место очень интересное, историческое, но ходить пешком надо будет много. Достопримечательности внесены в список наследия ЮНЕСКО. Рекомендую съездить. Спасибо организаторам поездки за интересную и насыщенную программу.
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