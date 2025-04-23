Н Николаева

Очень и очень интересная экскурсия! Невероятно красиво и интересно! Отдыхать в Дананге и не съездить в Хюэ - преступление! Однозначно рекомендую эту экскурсию, она стоит каждого потраченного доллара! Организатор всегда на связи, готов ответить на любые вопросы и учесть пожелания, очень приятно такое отношение. Это действительно было круто!