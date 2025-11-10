Участники отправляются на рынок Бак Ми Ан, чтобы купить свежие ингредиенты и узнать о местных продуктах.
Затем на пляже Ми Кхе проходит мастер-класс по приготовлению пяти блюд: Бань Ксео, Бун Бо
Затем на пляже Ми Кхе проходит мастер-класс по приготовлению пяти блюд: Бань Ксео, Бун Бо
5 причин купить этот мастер-класс
- 🥢 Изучение вьетнамской кухни
- 🍜 Приготовление пяти блюд
- 🛍️ Посещение рынка Бак Ми Ан
- 🏖️ Кулинария на пляже Ми Кхе
- 📜 Сертификат и кулинарная книга
Что можно увидеть
- Рынок Бак Ми Ан
- Пляж Ми Кхе
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Вы посетите ближайший рынок с нашим гидом, купите необходимые ингредиенты и узнаете о различных продуктах. А после вас ждёт увлекательная готовка пяти блюд на нашей кухне: мы приготовим Бун Бо Хюэ, Бань Сео, свежий рулет, салат из молодого джекфрута, мороженое из авокадо (или по запросу вегетарианский вариант). Насладитесь приготовленной вами едой, свежими фруктами и домашней рисовой водкой, узнайте больше о том, что вам интересно, у нашего гида. В конце мастер-класса вы получите кулинарную книгу и сертификат! Важная информация:
- Экскурсия не подойдёт для детей младше 4-х лет и для людей старше 95-ти лет.
- Экскурсия доступна для людей на инвалидной коляске.
Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Ми Кхе
- Рынок Bac My An
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Поездка на рынок
- Ингредиенты для мастер-класса
- Утварь для приготовления пищи
- Приветственный напиток: чай
- Фрукты
- Рисовая водка
- Кулинарная книга и сертификат о прохождении мастер-класса
Что не входит в цену
- Чаевые
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подойдёт для детей младше 4-х лет и для людей старше 95-ти лет
- Экскурсия доступна для людей на инвалидной коляске
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии из Дананга
Групповая
до 15 чел.
Пять чувств Хойана (из Дананга)
Ощутите Хойан всеми чувствами: от ароматов до вкусов. Прогулка по историческим местам и вечер на лодках создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
$80 за человека
Групповая
до 15 чел.
Ужин из морепродуктов, рынок и вечерний осмотр достопримечательностей
Начало: Ваш отель в центре Дананга
Расписание: Ежедневно в 18:00.
11 ноя в 18:00
12 ноя в 18:00
$39 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по приготовлению кофе в Дананге
Погрузитесь в мир вьетнамского кофе. Узнайте, как готовить яичный, солёный и кокосовый кофе. Приятный бонус - расслабляющий массаж ног
Начало: 26HV+24Q Ngũ Hành Sơn, Da Nang, Vietnam
Расписание: Ежедневно в 09:30.
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:30
$17 за человека