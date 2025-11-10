Мои заказы

Мастер-класс по приготовлению пяти знаменитых блюд и поездка на рынок

Погрузитесь в мир вьетнамской кухни на пляже Ми Кхе! Посетите рынок Бак Ми Ан, готовьте пять традиционных блюд и получите сертификат
Участники отправляются на рынок Бак Ми Ан, чтобы купить свежие ингредиенты и узнать о местных продуктах.

Затем на пляже Ми Кхе проходит мастер-класс по приготовлению пяти блюд: Бань Ксео, Бун Бо
Хюэ, свежий рулет, салат из джекфрута и мороженое из авокадо. В конце занятия предоставляется кулинарная книга и сертификат.

Экскурсия подходит для людей на инвалидной коляске, но не рекомендуется для детей младше 4 лет и людей старше 95 лет

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🥢 Изучение вьетнамской кухни
  • 🍜 Приготовление пяти блюд
  • 🛍️ Посещение рынка Бак Ми Ан
  • 🏖️ Кулинария на пляже Ми Кхе
  • 📜 Сертификат и кулинарная книга
Время начала: 08:00, 12:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Рынок Бак Ми Ан
  • Пляж Ми Кхе

Описание мастер-класса

Что вас ждёт? Вы посетите ближайший рынок с нашим гидом, купите необходимые ингредиенты и узнаете о различных продуктах. А после вас ждёт увлекательная готовка пяти блюд на нашей кухне: мы приготовим Бун Бо Хюэ, Бань Сео, свежий рулет, салат из молодого джекфрута, мороженое из авокадо (или по запросу вегетарианский вариант). Насладитесь приготовленной вами едой, свежими фруктами и домашней рисовой водкой, узнайте больше о том, что вам интересно, у нашего гида. В конце мастер-класса вы получите кулинарную книгу и сертификат! Важная информация:
  • Экскурсия не подойдёт для детей младше 4-х лет и для людей старше 95-ти лет.
  • Экскурсия доступна для людей на инвалидной коляске.

Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляж Ми Кхе
  • Рынок Bac My An
Что включено
  • Услуги англоговорящего гида
  • Поездка на рынок
  • Ингредиенты для мастер-класса
  • Утварь для приготовления пищи
  • Приветственный напиток: чай
  • Фрукты
  • Рисовая водка
  • Кулинарная книга и сертификат о прохождении мастер-класса
Что не входит в цену
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не подойдёт для детей младше 4-х лет и для людей старше 95-ти лет
  • Экскурсия доступна для людей на инвалидной коляске
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

