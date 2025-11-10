Трансфер из аэропорта Дананга в Хойан на личном автомобиле и обратно

Индивидуальный трансфер из аэропорта Дананга в Хойан на личном автомобиле обеспечивает клиентам комфорт и безопасность. Пассажиры могут расслабиться и не беспокоиться о поиске транспорта.
Транспортное средство оснащено всем необходимым для безопасности, что делает поездку максимально комфортной.
Услуга позволяет избежать долгого ожидания и предоставляет возможность насладиться путешествием в удобной обстановке
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Личный автомобиль
- 🕒 Без ожидания
- 🔒 Полная безопасность
- 😌 Комфортная поездка
- 🌟 Удобство бронирования
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Хойан
Описание трансферЧто вас ждёт?
- Удобство: клиентам не придётся беспокоиться о поиске транспорта и не придётся долго ждать.
- Комфорт: клиенты могут комфортно отдыхать и расслабляться на протяжении всего путешествия.
- Безопасность: транспортное средство полностью оснащено защитным оборудованием, обеспечивающим безопасность клиентов.
Ежедневно с 06:00 до 21:30 (время выезда).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аэропорт Дананга
- Хойан
Что включено
- Питьевая вода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дананга или город Хойан
Завершение: Город Хойан или аэропорт Дананга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00 до 21:30 (время выезда).
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дананга
