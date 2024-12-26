1 час
Индивидуальная
до 12 чел.
Трансфер из аэропорта Дананга в Хойан на личном автомобиле и обратно
Начало: Аэропорт Дананга или город Хойан
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 21:30 (время выезда).
Завтра в 08:00
27 дек в 06:00
от $14.30 за всё до 4 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Дананга
Путешествуйте без забот с нашим индивидуальным трансфером в Дананге. Комфорт и безопасность по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Дананга
Завтра в 00:00
27 дек в 00:00
$18 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
Трансферы и экскурсии по Данангу
Комфортабельные трансферы и экскурсии по Данангу для всех, кто хочет удобно и быстро добраться до нужного места или познакомиться с городом
Начало: Ваш отель в центре или аэропорт
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 11:30.
Завтра в 07:00
27 дек в 05:00
от $6.94 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Трансфер из аэропорта»
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