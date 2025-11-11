Экскурсия в Хошимин - это уникальная возможность увидеть контраст между современными небоскрёбами и колониальной архитектурой Сайгона.
Профессиональный гид проведёт вас по ключевым достопримечательностям, включая Музей жертв войны и пагоду Винь Нгием.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть главные достопримечательности Хошимина
- 🕌 Посетить крупнейший храм и музей
- 🛍️ Свободное время для шоппинга
- 🚌 Комфортный трансфер на автобусе
- 👨🏫 Русскоговорящий гид
- 📸 Фото-стопы у знаковых мест
Что можно увидеть
- Музей жертв войны
- Пагода Винь Нгием
- Площадь Парижской Коммуны
- Главпочтамт
- Дворец Независимости
- Оперный театр
- Улица Нгуен Хюэ
Описание экскурсии
03:00 — 06:00 — переезд в Хошимин на спальном автобусе.
07:00 — 11:00 — встреча с русскоговорящим гидом и обзорная экскурсия по Хошимину.
В программе:
- Посещение Музея жертв войны и пагоды Винь Нгием
- Прогулка по площади Парижской Коммуны, где вы полюбуетесь французской колониальной архитектурой
- Главпочтамт
- Фото-стоп у главных ворот Дворца Независимости
- Фото-стоп у главных ворот Оперного театра
- Прогулка по улице Нгуен Хюэ
Вы услышите:
- О болезненной, но в то же время героической истории вьетнамского народа
- Становлении и развитии города
- Особенностях буддизма и духовном мире вьетнамцев
- Периоде, когда страна находилась под французским колониальным господством
11:00 — 17:30 — прощание с гидом и свободное время: шоппинг в торговых центрах и центральном рынке Бен Тхань.
18:00 — 21:30 — возвращение в Фантьет-Муйне.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из Фантьета-Муйне в Хошимин и обратно на спальном автобусе, автомобиль Isuzu Mu-X во время экскурсии, русскоговорящий гид, входные билеты
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед и другие индивидуальные расходы
- Индивидуальный трансфер из Фантьета-Муйне в Хошимин и обратно — $100 за автомобиль до 4 человек или $150 за микроавтобус до 13 человек
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Фантьете-Муйне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Провели экскурсии для 1621 туриста
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.Задать вопрос
Входит в следующие категории Фантьета
