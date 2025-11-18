Далат - это место, где встречаются уникальный климат и оригинальная архитектура. В рамках экскурсии можно посетить храм из стеклянных осколков и узнать о буддизме. Кофейная плантация подарит возможность попробовать самый

удивительный кофе на земле. Водопады Датанла и Понгур удивят своей красотой, а обед с традиционными блюдами позволит проникнуться атмосферой Вьетнама. В завершение дня - дегустация чая и вина, что станет отличным завершением насыщенного дня

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Выезд в 5 утра. Наш путь пролегает по горному серпантину мимо полей и живописных ущелий.

Кофейные плантации. Вы узнаете, как растёт и созревает кофе, рассмотрите соцветия и ягоды его дерева и попробуете бодрящий напиток. И познакомитесь с производителями кофе лювак.

Храмовый комплекс Линь Фуок. В центре Далата стоит пагода, построенная из стеклянных осколков. В самой высокой башне храма есть колокол, исполняющий желания. Загадаете своё?

Водопад Датанла. С высоты примерно 20 метров падает чистая вода, образуя природный бассейн в горной местности. Вы полюбуетесь красотой воды, а ещё, если захотите, прокатитесь на электросанях по извилистым рельсам.

Крейзи Хаус — отель и музей. Это необычный архитектурный комплекс с элементами русского фольклора, хозяйка которого несколько лет жила в СССР.

Обед и дегустация вина. Традиционные вьетнамские блюда и местное вино — отличный способ восстановить силы.

Дегустация чая. В уютном пространстве, попивая ароматный напиток, вы узнаете о чайной индустрии и чайных традициях Вьетнама.

Водопад Понгур — самый большой в стране. В зависимости от сезона он или падает мощными каскадами, или превращается в скромные ручейки.

Возвращаемся около 19:00.

Организационные детали