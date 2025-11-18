Мои заказы

Из Фантьета - в Далат на целый день (в группе)

Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: стеклянные храмы, величественные водопады и вкуснейший кофе ждут вас
Далат - это место, где встречаются уникальный климат и оригинальная архитектура. В рамках экскурсии можно посетить храм из стеклянных осколков и узнать о буддизме. Кофейная плантация подарит возможность попробовать самый
удивительный кофе на земле.

Водопады Датанла и Понгур удивят своей красотой, а обед с традиционными блюдами позволит проникнуться атмосферой Вьетнама. В завершение дня - дегустация чая и вина, что станет отличным завершением насыщенного дня

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальный климат и архитектура Далата
  • ☕ Дегустация редкого кофе лювак
  • 🏞️ Величественные водопады Датанла и Понгур
  • 🍷 Обед с традиционными вьетнамскими блюдами и вином
  • 🏯 Посещение стеклянного храма Линь Фуок
Из Фантьета - в Далат на целый день (в группе)© Тимур
Из Фантьета - в Далат на целый день (в группе)© Тимур
Из Фантьета - в Далат на целый день (в группе)© Тимур

Что можно увидеть

  • Храм Линь Фуок
  • Кофейные плантации
  • Водопад Датанла
  • Крейзи Хаус
  • Водопад Понгур

Описание экскурсии

Выезд в 5 утра. Наш путь пролегает по горному серпантину мимо полей и живописных ущелий.

Кофейные плантации. Вы узнаете, как растёт и созревает кофе, рассмотрите соцветия и ягоды его дерева и попробуете бодрящий напиток. И познакомитесь с производителями кофе лювак.

Храмовый комплекс Линь Фуок. В центре Далата стоит пагода, построенная из стеклянных осколков. В самой высокой башне храма есть колокол, исполняющий желания. Загадаете своё?

Водопад Датанла. С высоты примерно 20 метров падает чистая вода, образуя природный бассейн в горной местности. Вы полюбуетесь красотой воды, а ещё, если захотите, прокатитесь на электросанях по извилистым рельсам.

Крейзи Хаус — отель и музей. Это необычный архитектурный комплекс с элементами русского фольклора, хозяйка которого несколько лет жила в СССР.

Обед и дегустация вина. Традиционные вьетнамские блюда и местное вино — отличный способ восстановить силы.

Дегустация чая. В уютном пространстве, попивая ароматный напиток, вы узнаете о чайной индустрии и чайных традициях Вьетнама.

Водопад Понгур — самый большой в стране. В зависимости от сезона он или падает мощными каскадами, или превращается в скромные ручейки.

Возвращаемся около 19:00.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Ford Transit из Фантьета или Муйне, обед с вином, дегустация кофе и чая
  • Дополнительные расходы (по желанию): спуск к водопаду Датанла на электросанях — около $10 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во Фантьете (район Муйне)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Провели экскурсии для 1639 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.
Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.

