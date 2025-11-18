Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: стеклянные храмы, величественные водопады и вкуснейший кофе ждут вас
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальный климат и архитектура Далата
☕ Дегустация редкого кофе лювак
🏞️ Величественные водопады Датанла и Понгур
🍷 Обед с традиционными вьетнамскими блюдами и вином
🏯 Посещение стеклянного храма Линь Фуок
Что можно увидеть
Храм Линь Фуок
Кофейные плантации
Водопад Датанла
Крейзи Хаус
Водопад Понгур
Описание экскурсии
Выезд в 5 утра. Наш путь пролегает по горному серпантину мимо полей и живописных ущелий.
Кофейные плантации. Вы узнаете, как растёт и созревает кофе, рассмотрите соцветия и ягоды его дерева и попробуете бодрящий напиток. И познакомитесь с производителями кофе лювак.
Храмовый комплекс Линь Фуок. В центре Далата стоит пагода, построенная из стеклянных осколков. В самой высокой башне храма есть колокол, исполняющий желания. Загадаете своё?
Водопад Датанла. С высоты примерно 20 метров падает чистая вода, образуя природный бассейн в горной местности. Вы полюбуетесь красотой воды, а ещё, если захотите, прокатитесь на электросанях по извилистым рельсам.
Крейзи Хаус — отель и музей. Это необычный архитектурный комплекс с элементами русского фольклора, хозяйка которого несколько лет жила в СССР.
Обед и дегустация вина. Традиционные вьетнамские блюда и местное вино — отличный способ восстановить силы.
Дегустация чая. В уютном пространстве, попивая ароматный напиток, вы узнаете о чайной индустрии и чайных традициях Вьетнама.
Водопад Понгур — самый большой в стране. В зависимости от сезона он или падает мощными каскадами, или превращается в скромные ручейки.
Возвращаемся около 19:00.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Ford Transit из Фантьета или Муйне, обед с вином, дегустация кофе и чая
Дополнительные расходы (по желанию): спуск к водопаду Датанла на электросанях — около $10 за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Фантьете (район Муйне)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Провели экскурсии для 1639 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. читать дальше
Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.