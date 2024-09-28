Семейные развлекательные экскурсии Фантьета

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Фантьете на русском языке, цены от $177. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 08:00
16 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне
Побывать в экономическом центре Вьетнама и услышать историю партизанского движения
Начало: В месте вашего проживания
17 дек в 03:00
19 дек в 03:00
от $360 за всё до 2 чел.
Путешествие в дельту Меконга из Фантьета-Муйне
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга из Фантьета-Муйне
Отправиться в аутентичный Вьетнам с водными каналами, фруктовыми садами, пасеками и рынками
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
15 дек в 03:00
16 дек в 03:00
от $330 за всё до 2 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Можно с детьми»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
  2. В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне
  3. Путешествие в дельту Меконга из Фантьета-Муйне
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в декабре 2024
Сейчас в Фантьете в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 177 до 360. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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