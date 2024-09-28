7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 08:00
16 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне
Побывать в экономическом центре Вьетнама и услышать историю партизанского движения
Начало: В месте вашего проживания
17 дек в 03:00
19 дек в 03:00
от $360 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга из Фантьета-Муйне
Отправиться в аутентичный Вьетнам с водными каналами, фруктовыми садами, пасеками и рынками
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
15 дек в 03:00
16 дек в 03:00
от $330 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 сентября 2024Хорошо провели время, красивые виды, а ещё удалось прокатиться на круглой лодке!
- ГГелия12 августа 2024Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая почти 15 лет прожила в России), организованный маршрут, захватывающие виды, канатная дорога оставили прекраснейшие впечатления и фото
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Фантьету в декабре 2024
Сейчас в Фантьете в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 177 до 360. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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