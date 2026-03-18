Выбирайте и другие экскурсии в Фантьете

Первым делом вы отправитесь к одному из самых почитаемых мест среди буддистов Вьетнама — горе Таку. Подниметесь на фуникулере на высоту около 500 метров, пройдете через старый буддийский монастырь и окажетесь у крупнейшей статуи лежащего Будды во Вьетнаме длиной 49 метров. По пути вы оцените панорамные виды на джунгли с канатной дороги, услышите легенду о монахе-целителе, а также узнаете о распространении буддизма в стране, его основных школах и базовом учении Сиддхартхи Гаутамы — Четырех благородных истинах.
Маяк Ке Га: история французской колонизации
Самый высокий, старый и красивый маяк Юго-Восточной Азии находится на небольшом скалистом острове, до которого вы за считанные минуты доберетесь на кораблике. Я расскажу о тонкостях строительства башни, спроектированной французским архитектором Шенаватом. А само сооружение станет иллюстрацией к рассказу о важной части истории Вьетнама с середины 19 века до подписания Женевской конвенции в 1956 году, когда страна была частью Французской колониальной империи.
Плантации и рисовые поля
По дороге от горы до маяка вы откроете живописные уголки провинции Биньтхуан: увидите плантации «драконьего фрукта» — питахайи, рисовые поля и солеварни для выработки морской соли. В любом месте можно будет остановиться на фото-паузы, а я поделюсь общими сведениями о сельском хозяйстве в Южном Вьетнаме, которое по-прежнему играет доминирующую роль в местной экономике.
Чамские башни Пошану
Древние сооружения — одна из ключевых рукотворных достопримечательностей провинции. На территории храмового комплекса 9-11 вв. вы узнаете о королевстве Чампа, которое существовало на территории нынешнего центрального и южного Вьетнама. Я расскажу об истории индуистских племен Юго-Восточной Азии; традициях, искусстве и ремесле чамских народов и вытеснении чамов вьетами. А также о том, как развивалось государство с эпохи китайского владычества до обретения независимости в 9 веке.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-4 человек стоимость за каждого составляет $59; из 5-6 человек — $49; больше 6 — $43
Мы заберем вас в отеле в Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно
Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: Трансфер Входные билеты Проезд на канатной дороге к горе Поездка на кораблике к маяку
Дополнительно оплачивается питание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле в Муйне/Фантьете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1027 туристов
Живу и работаю во Вьетнаме много лет. Организую и провожу экскурсии для вас. Увлечён природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделюсь с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
1
2
1
1
–
Анна
Сегодня была на экскурсии с Михаилом. Все прошло на ура. Легко, даже в такую жару. Михаил прекрасный рассказчик. Много знает. Интересно рассказывает. Комфортный автомобиль. Забрал из отеля, доставил обратно. Все как оговаривали. Учитывал все пожелания. Спасибо большое за прекрасную экскурсию.
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Гелия
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая почти 15 лет прожила в России), организованный маршрут, захватывающие виды, канатная дорога оставили прекраснейшие впечатления и фото
+1
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А
Анастасия
4 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах, о самом Вьетнаме. Михаил даже подсказывал интересные локации для фото) Общение проходило как-будто "сто лет знакомы". Я влюбилась во Вьетнам и так понимаю - благодаря суперской экскурсии! Всем рекомендую!
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Н
Никита
Большое спасибо Михаилу! Интересный человек, с хорошим чувством юмора, большими знаниями истории и культуры Вьетнама, и крутым общим кругозором. Очень интересная экскурсия.
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Ирина
Хорошо провели время, красивые виды, а ещё удалось прокатиться на круглой лодке!
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И
Ирина
За организацию мероприятия я бы поставила "отлично". Все четко по времени, согласованно, продуманно. Комфортный транспорт. Почему итоговая оценка все-таки другая? Экскурсия подразумевает общение с гидом, как с с профессионалом, владеющим большим читать дальшеуменьшить
количеством информации по теме, с историческими или географическими (и т. п.) аспектами. Татьяна - очень доброжелательный человек, для иностранца владеющий русским на очень достойном уровне, но, при этом экскурсия напоминала, скорее, общение с осведомленным местным жителем, чем с гидом-экскурсоводом. Свою долю впечатлений и положительных эмоций мы все-таки получили, гора Таку - обязательна к посещению, парк вокруг производит впечатление, очень приятный. Про Чамские башни мы все-таки недопоняли, будем дочитывать))). Маяк прекрасен, вид отличный.
Михаил
Ответ организатора:
Добрый день, спасибо за ваш отзыв. К сожалению лично сам не смог провести экскурсию для вас, к сожалению обстоятельства вынудили уехать читать дальшеуменьшить
из Вьетнама. О чем я всех предварительно оповещаю. Сторонних гидов вынужден нанимать только из-за своего отсутствия на месте. Лично смогу провести экскурсии с 20х чисел сентября. Ещё раз приношу извинения за испорченную поездку.
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