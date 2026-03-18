Выбирайте и другие экскурсии в Фантьете

Мои заказы

Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)

Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
На экскурсии в Фантьете вас ждет увлекательное путешествие по ключевым историческим местам Вьетнама.

На горе Таку вы увидите крупнейшую статую лежащего Будды, а на маяке Ке Га узнаете о французском влиянии. Чамские башни Пошану откроют перед вами историю древней цивилизации.

Путешествие дополнит знакомство с живописными плантациями и рисовыми полями, что позволит глубже понять культуру и традиции региона
4.3
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественная гора Таку
  • 🗼 Исторический маяк Ке Га
  • 🏯 Древние Чамские башни
  • 🌾 Живописные плантации
  • 🛤️ Увлекательный маршрут
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)

Что можно увидеть

  • Гора Таку
  • Маяк Ке Га
  • Чамские башни Пошану

Описание экскурсии

Священная гора Таку и лежащий Будда

Первым делом вы отправитесь к одному из самых почитаемых мест среди буддистов Вьетнама — горе Таку. Подниметесь на фуникулере на высоту около 500 метров, пройдете через старый буддийский монастырь и окажетесь у крупнейшей статуи лежащего Будды во Вьетнаме длиной 49 метров. По пути вы оцените панорамные виды на джунгли с канатной дороги, услышите легенду о монахе-целителе, а также узнаете о распространении буддизма в стране, его основных школах и базовом учении Сиддхартхи Гаутамы — Четырех благородных истинах.

Маяк Ке Га: история французской колонизации

Самый высокий, старый и красивый маяк Юго-Восточной Азии находится на небольшом скалистом острове, до которого вы за считанные минуты доберетесь на кораблике. Я расскажу о тонкостях строительства башни, спроектированной французским архитектором Шенаватом. А само сооружение станет иллюстрацией к рассказу о важной части истории Вьетнама с середины 19 века до подписания Женевской конвенции в 1956 году, когда страна была частью Французской колониальной империи.

Плантации и рисовые поля

По дороге от горы до маяка вы откроете живописные уголки провинции Биньтхуан: увидите плантации «драконьего фрукта» — питахайи, рисовые поля и солеварни для выработки морской соли. В любом месте можно будет остановиться на фото-паузы, а я поделюсь общими сведениями о сельском хозяйстве в Южном Вьетнаме, которое по-прежнему играет доминирующую роль в местной экономике.

Чамские башни Пошану

Древние сооружения — одна из ключевых рукотворных достопримечательностей провинции. На территории храмового комплекса 9-11 вв. вы узнаете о королевстве Чампа, которое существовало на территории нынешнего центрального и южного Вьетнама. Я расскажу об истории индуистских племен Юго-Восточной Азии; традициях, искусстве и ремесле чамских народов и вытеснении чамов вьетами. А также о том, как развивалось государство с эпохи китайского владычества до обретения независимости в 9 веке.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-4 человек стоимость за каждого составляет $59; из 5-6 человек — $49; больше 6 — $43
  • Мы заберем вас в отеле в Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно
  • Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено:
    Трансфер
    Входные билеты
    Проезд на канатной дороге к горе
    Поездка на кораблике к маяку
  • Дополнительно оплачивается питание

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле в Муйне/Фантьете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1027 туристов
Живу и работаю во Вьетнаме много лет. Организую и провожу экскурсии для вас. Увлечён природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделюсь с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
1
Анна
Сегодня была на экскурсии с Михаилом. Все прошло на ура. Легко, даже в такую жару. Михаил прекрасный рассказчик. Много знает. Интересно рассказывает. Комфортный автомобиль. Забрал из отеля, доставил обратно. Все как оговаривали. Учитывал все пожелания. Спасибо большое за прекрасную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Гелия
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая почти 15 лет прожила в России), организованный маршрут, захватывающие виды, канатная дорога оставили прекраснейшие впечатления и фото
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая+1
Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая
Вам был полезен этот отзыв?
А
4 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах, о самом Вьетнаме. Михаил даже подсказывал интересные локации для фото) Общение проходило как-будто "сто лет знакомы".
Я влюбилась во Вьетнам и так понимаю - благодаря суперской экскурсии!
Всем рекомендую!
4 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах,
4 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах,
4 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах,
4 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Большое спасибо Михаилу! Интересный человек, с хорошим чувством юмора, большими знаниями истории и культуры Вьетнама, и крутым общим кругозором. Очень интересная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Хорошо провели время, красивые виды, а ещё удалось прокатиться на круглой лодке!
Вам был полезен этот отзыв?
И
За организацию мероприятия я бы поставила "отлично". Все четко по времени, согласованно, продуманно. Комфортный транспорт.
Почему итоговая оценка все-таки другая? Экскурсия подразумевает общение с гидом, как с с профессионалом, владеющим большим
читать дальшеуменьшить

количеством информации по теме, с историческими или географическими (и т. п.) аспектами. Татьяна - очень доброжелательный человек, для иностранца владеющий русским на очень достойном уровне, но, при этом экскурсия напоминала, скорее, общение с осведомленным местным жителем, чем с гидом-экскурсоводом.
Свою долю впечатлений и положительных эмоций мы все-таки получили, гора Таку - обязательна к посещению, парк вокруг производит впечатление, очень приятный. Про Чамские башни мы все-таки недопоняли, будем дочитывать))). Маяк прекрасен, вид отличный.

Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Добрый день, спасибо за ваш отзыв.
К сожалению лично сам не смог провести экскурсию для вас, к сожалению обстоятельства вынудили уехать
читать дальшеуменьшить

из Вьетнама. О чем я всех предварительно оповещаю.
Сторонних гидов вынужден нанимать только из-за своего отсутствия на месте. Лично смогу провести экскурсии с 20х чисел сентября.
Ещё раз приношу извинения за испорченную поездку.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Фантьета

Похожие экскурсии на «Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)»

Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
На машине
На лодке
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
15 авг в 04:00
16 авг в 04:00
от $360 за всё до 2 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
На машине
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Увидеть дом в стиле русского фольклора, попробовать лювак и восхититься вьетнамской природой
Начало: В Муйне
16 авг в 05:00
17 авг в 05:00
от $355 за всё до 2 чел.
К священной горе Таку и чамским храмам (из Фантьета или Муйне)
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
К священной горе Таку и чамским храмам (из Фантьета или Муйне)
Увидеть, как растёт питахайя и лежит белоснежный Будда
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
Из Муйне - на гору Таку, к маяку Ке-Га и чамским башням Пошану
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Муйне - на гору Таку, к маяку Ке-Га и чамским башням Пошану
Исследовать культурный код региона через святыни, колониальное наследие и быт местных
Начало: В курортной зоне Муйне
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $185 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Фантьете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фантьете
от $196 за экскурсию