Далат привлекает уникальным климатом и архитектурой. Путешественники смогут посетить храм из стеклянных осколков и узнать о буддизме. На кофейной плантации попробуют знаменитый кофе лювак. Водопады Датанла и Понгур удивят своей красотой. Крейзи Хаус впечатлит необычной архитектурой. Обед с дегустацией вина и чая дополнит путешествие. Включен трансфер на комфортных автомобилях и услуги гида

за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

Время начала: 05:00, 05:30, 06:00

Описание экскурсии

Выезд в 5 утра. Наш путь пролегает по горному серпантину мимо полей и живописных ущелий.

Кофейные плантации. Вы узнаете, как растёт и созревает кофе, рассмотрите соцветия и ягоды его дерева и попробуете бодрящий напиток. И познакомитесь с производителями кофе лювак.

Храмовый комплекс Линь Фуок. В центре Далата стоит пагода, построенная из стеклянных осколков. В самой высокой башне храма есть колокол, исполняющий желания. Загадаете своё?

Водопад Датанла. С высоты примерно 20 метров падает чистая вода, образуя природный бассейн в горной местности. Вы полюбуетесь красотой воды, а ещё, если захотите, прокатитесь на электросанях по извилистым рельсам.

Крейзи Хаус — отель и музей. Это необычный архитектурный комплекс с элементами русского фольклора, хозяйка которого несколько лет жила в СССР.

Обед и дегустация вина. Традиционные вьетнамские блюда и местное вино — отличный способ восстановить силы.

Дегустация чая. В уютном пространстве, попивая ароматный напиток, вы узнаете о чайной индустрии и чайных традициях Вьетнама.

Водопад Понгур — самый большой в стране. В зависимости от сезона он или падает мощными каскадами, или превращается в скромные ручейки.

Возвращаемся около 19:00.

Организационные детали