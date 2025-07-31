Мои заказы

Из Фантьета - в Далат на целый день

Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Далат привлекает уникальным климатом и архитектурой. Путешественники смогут посетить храм из стеклянных осколков и узнать о буддизме. На кофейной плантации попробуют знаменитый кофе лювак. Водопады Датанла и Понгур удивят своей красотой. Крейзи Хаус впечатлит необычной архитектурой. Обед с дегустацией вина и чая дополнит путешествие. Включен трансфер на комфортных автомобилях и услуги гида
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальный климат и архитектура Далата
  • ☕ Дегустация знаменитого кофе лювак
  • 🏞️ Водопады Датанла и Понгур
  • 🏰 Посещение Крейзи Хаус
  • 🍷 Обед с местным вином и чаем
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00

Что можно увидеть

  • Храмовый комплекс Линь Фуок
  • Кофейные плантации
  • Водопад Датанла
  • Крейзи Хаус
  • Водопад Понгур

Описание экскурсии

Выезд в 5 утра. Наш путь пролегает по горному серпантину мимо полей и живописных ущелий.

Кофейные плантации. Вы узнаете, как растёт и созревает кофе, рассмотрите соцветия и ягоды его дерева и попробуете бодрящий напиток. И познакомитесь с производителями кофе лювак.

Храмовый комплекс Линь Фуок. В центре Далата стоит пагода, построенная из стеклянных осколков. В самой высокой башне храма есть колокол, исполняющий желания. Загадаете своё?

Водопад Датанла. С высоты примерно 20 метров падает чистая вода, образуя природный бассейн в горной местности. Вы полюбуетесь красотой воды, а ещё, если захотите, прокатитесь на электросанях по извилистым рельсам.

Крейзи Хаус — отель и музей. Это необычный архитектурный комплекс с элементами русского фольклора, хозяйка которого несколько лет жила в СССР.

Обед и дегустация вина. Традиционные вьетнамские блюда и местное вино — отличный способ восстановить силы.

Дегустация чая. В уютном пространстве, попивая ароматный напиток, вы узнаете о чайной индустрии и чайных традициях Вьетнама.

Водопад Понгур — самый большой в стране. В зависимости от сезона он или падает мощными каскадами, или превращается в скромные ручейки.

Возвращаемся около 19:00.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Ford Transit из Фантьета или Муйне, обед с вином, дегустация кофе и чая
  • Дополнительные расходы (по желанию): спуск к водопаду Датанла на электросанях — около $10 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во Фантьете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Провели экскурсии для 1520 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.
читать дальше

Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
31 июл 2025
Все было замечательно! Организация на высоте, все четко. 12 часов пролетели незаметно. Mr. Hai, спасибо!
Ольга
Ольга
9 июл 2025
Великолепная экскурсия, прекрасный гид Хай. Очень насыщенная программа, при этом ничего лишнего. Вернулись с наилучшими впечатлениями, спасибо!!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид Хай. Очень насыщенная программа, при этом ничего лишнего. Вернулись с наилучшими впечатлениями, спасибо!!
Нина
Нина
25 мар 2025
Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на страусах и «санях» у водопада, ну а мы взрослые от прекрасных видов. Программа насыщенная и действительно интересная. Огромное спасибо нашему гиду Толе (Tuan) за незабываемый день 🥰
Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на страусах и «санях» у водопада, ну а мы взрослые от прекрасных видов. Программа насыщенная и действительно интересная. Огромное спасибо нашему гиду Толе (Tuan) за незабываемый день 🥰
Е
Елена
22 мар 2025
Были в начале февраля, все понравилось: спасибо большое! Удивительно и интересно, красиво и познавательно.
Нужно обязательно учитывать то, что часть дороги сложная, но наш водитель и гид справились, хотя местами прям небезопасно.
А
Александр
15 фев 2025
8 февраля брали экскурсию в Далат, гид Зунга (Женя). Все прошло отлично, масса эмоций, красивые виды, впечатляюще и не забываемо. Немного скорректировали маршрут, за что и любим индивидуальные экскурсии. Жени отдельное спасибо, за интересную подачу, за внимание и заботу.
8 февраля брали экскурсию в Далат, гид Зунга (Женя). Все прошло отлично, масса эмоций, красивые виды, впечатляюще и не забываемо. Немного скорректировали маршрут, за что и любим индивидуальные экскурсии. Жени отдельное спасибо, за интересную подачу, за внимание и заботу.

