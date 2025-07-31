Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Далат привлекает уникальным климатом и архитектурой. Путешественники смогут посетить храм из стеклянных осколков и узнать о буддизме. На кофейной плантации попробуют знаменитый кофе лювак. Водопады Датанла и Понгур удивят своей красотой. Крейзи Хаус впечатлит необычной архитектурой. Обед с дегустацией вина и чая дополнит путешествие. Включен трансфер на комфортных автомобилях и услуги гида
Выезд в 5 утра. Наш путь пролегает по горному серпантину мимо полей и живописных ущелий.
Кофейные плантации. Вы узнаете, как растёт и созревает кофе, рассмотрите соцветия и ягоды его дерева и попробуете бодрящий напиток. И познакомитесь с производителями кофе лювак.
Храмовый комплекс Линь Фуок. В центре Далата стоит пагода, построенная из стеклянных осколков. В самой высокой башне храма есть колокол, исполняющий желания. Загадаете своё?
Водопад Датанла. С высоты примерно 20 метров падает чистая вода, образуя природный бассейн в горной местности. Вы полюбуетесь красотой воды, а ещё, если захотите, прокатитесь на электросанях по извилистым рельсам.
Крейзи Хаус — отель и музей. Это необычный архитектурный комплекс с элементами русского фольклора, хозяйка которого несколько лет жила в СССР.
Обед и дегустация вина. Традиционные вьетнамские блюда и местное вино — отличный способ восстановить силы.
Дегустация чая. В уютном пространстве, попивая ароматный напиток, вы узнаете о чайной индустрии и чайных традициях Вьетнама.
Водопад Понгур — самый большой в стране. В зависимости от сезона он или падает мощными каскадами, или превращается в скромные ручейки.
Возвращаемся около 19:00.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Ford Transit из Фантьета или Муйне, обед с вином, дегустация кофе и чая
Дополнительные расходы (по желанию): спуск к водопаду Датанла на электросанях — около $10 за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Провели экскурсии для 1520 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. читать дальше
Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
31 июл 2025
Все было замечательно! Организация на высоте, все четко. 12 часов пролетели незаметно. Mr. Hai, спасибо!
Ольга
9 июл 2025
Великолепная экскурсия, прекрасный гид Хай. Очень насыщенная программа, при этом ничего лишнего. Вернулись с наилучшими впечатлениями, спасибо!!
Нина
25 мар 2025
Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на страусах и «санях» у водопада, ну а мы взрослые от прекрасных видов. Программа насыщенная и действительно интересная. Огромное спасибо нашему гиду Толе (Tuan) за незабываемый день 🥰
Е
Елена
22 мар 2025
Были в начале февраля, все понравилось: спасибо большое! Удивительно и интересно, красиво и познавательно. Нужно обязательно учитывать то, что часть дороги сложная, но наш водитель и гид справились, хотя местами прям небезопасно.
А
Александр
15 фев 2025
8 февраля брали экскурсию в Далат, гид Зунга (Женя). Все прошло отлично, масса эмоций, красивые виды, впечатляюще и не забываемо. Немного скорректировали маршрут, за что и любим индивидуальные экскурсии. Жени отдельное спасибо, за интересную подачу, за внимание и заботу.