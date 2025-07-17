читать дальше

красивые виды на рифы и морских обитателей. На втором острове мы решили просто расслабиться в баре у пляжа, хотя желающие могли заняться водными развлечениями. Нас порадовала гибкость — удалось прокатиться на американских горках перед аквапарком. Сам аквапарк был очень весёлым, а завершение поездки на канатной дороге с захватывающими видами стало идеальной финальной ноткой. Прекрасный день и отличное соотношение цены и впечатлений!