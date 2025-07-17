Мои заказы

Экскурсии с посещением канатной дороги в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Фукуоке на русском языке, цены от $61, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
12 часов
3 отзыва
Групповая
Начало: Ваш отель
«Закат над архипелагом Завершением дня станет полет на канатной дороге — самой длинной в мире, соединяющей остров Том и материковую часть»
Расписание: Ежедневно в 7:00
$61 за человека
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
8.5 часов
-
10%
3 отзыва
Водная прогулка
Начало: Ваш отель
«После поездка по канатной дороге на острове Хон Том, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире трёхпролётная канатная дорога»
$69.80$77.50 за человека
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
На катере
7 часов
Водная прогулка
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
«Время на остановках зависит от ваших пожеланий: в среднем на каждой локации мы проведём около 1–1,5 часа, а на канатной дороге — примерно 30 минут»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    17 июля 2025
    Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
    Очень понравилось! Наш гид Эмма (Ханг) была замечательной — заботилась о нас и сделала наш день особенным! ❤️
  • Н
    Никита
    2 июня 2025
    Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
    Наш гид Туан был просто великолепен. Программа была идеально сбалансирована — достаточно времени для каждой активности. Во время сноркелинга открывались
    читать дальше

    красивые виды на рифы и морских обитателей. На втором острове мы решили просто расслабиться в баре у пляжа, хотя желающие могли заняться водными развлечениями. Нас порадовала гибкость — удалось прокатиться на американских горках перед аквапарком. Сам аквапарк был очень весёлым, а завершение поездки на канатной дороге с захватывающими видами стало идеальной финальной ноткой. Прекрасный день и отличное соотношение цены и впечатлений!

  • Д
    Дарина
    6 мая 2025
    Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
    Отлично провели время! Посещение аквапарка стало приятным дополнением к программе. Обед не совсем мой вкус, но еды было предостаточно для всех.

