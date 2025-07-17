Групповая
Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
Начало: Ваш отель
«Закат над архипелагом Завершением дня станет полет на канатной дороге — самой длинной в мире, соединяющей остров Том и материковую часть»
Расписание: Ежедневно в 7:00
$61 за человека
-
10%
Водная прогулка
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
«После поездка по канатной дороге на острове Хон Том, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире трёхпролётная канатная дорога»
$69.80
$77.50 за человека
Водная прогулка
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
«Время на остановках зависит от ваших пожеланий: в среднем на каждой локации мы проведём около 1–1,5 часа, а на канатной дороге — примерно 30 минут»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина17 июля 2025Очень понравилось! Наш гид Эмма (Ханг) была замечательной — заботилась о нас и сделала наш день особенным! ❤️
- ННикита2 июня 2025Наш гид Туан был просто великолепен. Программа была идеально сбалансирована — достаточно времени для каждой активности. Во время сноркелинга открывались
- ДДарина6 мая 2025Отлично провели время! Посещение аквапарка стало приятным дополнением к программе. Обед не совсем мой вкус, но еды было предостаточно для всех.
